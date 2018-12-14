Политика

Лукашенко считает, что Россия хочет поглотить Белоруссию
REGNUM
09:12

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опасается, что Российская Федерация хочет инкорпорировать его страну в свой состав. Такое заявление Лукашенко сделал сегодня, 14 декабря, на пресс-конференции для российских журналистов в Минске.
REGNUM09:12
Александр Лукашенко
Я всегда задаю вопрос: такие вещи во имя чего делаются? Вы подумали о последствиях? Как на это посмотрят в нашей и вашей стране, международное сообщество? Не мытьем, так катаньем инкорпорируют страну в состав другой страны.
— Александр ЛукашенкоRT на русском 08:28
с чего всё началось

Лукашенко заподозрил Москву в попытках инкорпорировать Белоруссию в Россию

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал мнение, что под предлогом "глубокой интеграции" Москва хочет инкорпорировать Беларусь в состав России.
Интерфакс05:06

Подробнее о событии

Император шести областей: стоит ли белорусам бояться быть русскими?

Телеканал 360°13:00

Александр Лукашенко подозревает Москву в намерении включить Белоруссию в состав России

Эхо Москвы10:25

Лукашенко ответил на «намеки» Медведева

Вести.Ru09:42

Лукашенко отметил «попытки инкорпорировать Белоруссию в состав России»

RT на русском08:28

Лукашенко уличил Россию в желании присоединить Белоруссию

URA.Ru08:13

Лукашенко уличил Россию в желании поглотить Белоруссию

Lenta.ru07:36

Лукашенко заподозрил Москву в попытках присоединить Белоруссию к России

Московский Комсомолец05:39
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 13:18, Ашберн
Армия и оружие

В МИД России отреагировали на создание армии Косово

В МИД России предупредили, что создание армии самопровозглашенного Косово может привести к возобновлению вооруженного конфликта в регионе.
Обновлено в 10:13
Политика

В Госдуму внесли законопроект об автономной работе Рунета

Сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова и депутат Андрей Луговой внесли в Госдуму законопроект, направленный на защиту устойчивой работы интернета в России при возникновении угрозы из-за рубежа.
Обновлено в 09:01
Политика

Трамп намекнул на скорое окончание торговой войны с Китаем

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере заявил, что Китай хочет заключить сделку с США, и не исключил, что это может произойти очень скоро.
Обновлено в 12:07
Армия и оружие

ДНР привела войска в полную боевую готовность

Подразделения народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) приведены в полную боевую готовность, сообщил заместитель командующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин.
Обновлено в 11:28
Политика

Лукашенко планирует встретиться с Путиным 25 декабря

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о планах встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным 25 декабря в Москве, в Кремле подтвердили встречу.
Обновлено в 06:36
Политика

Меркель объяснила решение Евросоюза по санкциям против России

Участники саммита ЕС пришли к выводу, что в настоящий момент условий для отмены или облегчения санкций против России нет.
Обновлено в 12:25
Политика

Лавров прокомментировал признание вины Марией Бутиной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал решение россиянки Марии Бутиной, задержанной в США, признать вину по одному из пунктов обвинения.
Обновлено в 04:25
Армия и оружие

Посол США сравнил самолеты ВКС РФ в Венесуэле с музейными экспонатами

Обновлено в 07:30
Политика

Эрдоган и Трамп договорились о более тесном сотрудничестве в Сирии

Лидеры договорились о более тесном сотрудничестве в Сирии, - отмечается в коммюнике.
Обновлено в 10:29
Политика

Украина усилит контроль границы перед «объединительным собором»

Сотрудники государственной пограничной службы Украины будут проводить дополнительные проверки на границе, чтобы выявить лиц, которые могут помешать проведению "объединительного собора" в Киеве, заявил в пятницу пресс-секретарь ведомства Олег Слободян.
Обновлено в 11:39
Политика

Саудовская Аравия приветствует договоренности по Йемену

Саудовская Аравия приветствует договоренности между сторонами конфликта в Йемене, достигнутые на переговорах в Швеции, которые предусматривают передачу под контроль ООН от мятежников-хуситов порт Ходейда на Красном море, сообщил в пятницу представитель МИД королевства.
Обновлено в 11:22
Политика

Меркель назвала акции «желтых жилетов» частью демократии

Движение "желтых жилетов" возникло во Франции в ответ на намерение правительства повысить цены на дизельное топливо, затем оно переросло в массовые выступления против снижения уровня жизни.
Обновлено в 13:11
Политика

Де Мистура предложил обсудить в Женеве Конституционный комитет Сирии

Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура предложил провести встречу по конституционному комитету САР представителей Ирана, России и Турции в Женеве на следующей неделе, говорится в сообщении всемирной организации.
Обновлено в 11:46
Политика

В Кремле ответили на слова Кадырова о финансировании Чечни

Регионам России всегда не хватает денег, и это совершенно нормальный вопрос развития, заявил 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что для развития республики необходимо больше бюджетных средств.
Обновлено в 06:31
Политика

В «Яндексе» объяснили выдачу поисковой системой даты смерти Порошенко

В пресс-службе компании «Яндекс» прокомментировали выдачу в поисковой системе даты смерти президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 04:31
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель. Действующий президент Республики Беларусь с 20 июля 1994 года, президент Национального олимпийского комитета Республики Беларусь. Главнокомандующий вооружёнными силами Республики Беларусь, председатель Совета безопасности Республики Беларусь.
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