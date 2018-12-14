Политика
Лукашенко считает, что Россия хочет поглотить Белоруссию
Лукашенко считает, что Россия хочет поглотить БелоруссиюREGNUM09:12
Президент Белоруссии Александр Лукашенко опасается, что Российская Федерация хочет инкорпорировать его страну в свой состав. Такое заявление Лукашенко сделал сегодня, 14 декабря, на пресс-конференции для российских журналистов в Минске.
REGNUM09:12
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Я всегда задаю вопрос: такие вещи во имя чего делаются? Вы подумали о последствиях? Как на это посмотрят в нашей и вашей стране, международное сообщество? Не мытьем, так катаньем инкорпорируют страну в состав другой страны.
с чего всё началось
Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал мнение, что под предлогом "глубокой интеграции" Москва хочет инкорпорировать Беларусь в состав России.Интерфакс05:06
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