Политика

Лукашенко считает Белоруссию с собой не нужной Западу
Газета.Ru
13:55

"Беларусь с Лукашенко на Западе абсолютно не нужна", - считает Лукашенко. Белорусский лидер подчеркнул, что Минск хочет сотрудничать с Западом, но не в ущерб другим партнерам.
Газета.Ru13:55
Александр Лукашенко
Мы хотим с ними сотрудничать. Но это не значит, что мы от кого-то куда-то отвернулись. Что касается меня, наверное, ушло то время, когда я мог куда-то отворачиваться.
— Александр ЛукашенкоТАСС 14:06

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Лукашенко считает Белоруссию с собой не нужной Западу

Газета.Ru13:55
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