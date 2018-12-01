Политика
"Беларусь с Лукашенко на Западе абсолютно не нужна", - считает Лукашенко. Белорусский лидер подчеркнул, что Минск хочет сотрудничать с Западом, но не в ущерб другим партнерам.
Газета.Ru13:55
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Мы хотим с ними сотрудничать. Но это не значит, что мы от кого-то куда-то отвернулись. Что касается меня, наверное, ушло то время, когда я мог куда-то отворачиваться.
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