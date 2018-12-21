Политика

Лукашенко пояснил смысл фразы про «бабло» и «тёлок»
Национальная служба новостей
03:19

Как отмечает агентство БЕЛТА, Лукашенко подчеркнул, что в своей речи говорил о мышлении некоторых современных спортсменов и дословно цитировал их фразы: бабло, мерседесы и сзади «телки». Напомним, ранее в сеть попали кадры, на которых отчётливо виден блокнот с записями одного из чиновников.
Национальная служба новостей03:19
Александр Лукашенко
У них один разговор, я дословно привел их фразы: бабло, мерседесы и сзади "телки". Извините, женщины, что я так повторил, просто к слову. Это мышление наших спортсменов.
— Александр ЛукашенкоLenta.ru 02:31
с чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с общественными деятелями Минска пояснил свои слова о спортсменах, думающих о «бабле, мерседесах и телках», сообщает
 «БелТА».
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