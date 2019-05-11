Политика
Лукашенко рассказал об ущербе от загрязненной российской нефтиРИА Новости 06:26
Минск назовет сумму ущерба от поступления загрязненной нефти по нефтепроводу "Дружба" после ревизии своих нефтеперерабатывающих заводов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он отметил, что пока не может назвать точную сумму.
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Здоровье
Более половины россиян живут с лишним весом
Более половины населения России (около 55%) живут с избыточной массой тела, и 25% из них страдают от ожирения.
Обновлено в 08:03
Происшествия
Boeing 737 из Москвы совершил жесткую посадку в Оренбурге
Самолет Boeing 737 авиакомпании Nordwind рейсом из Москвы совершил "жесткую посадку" в аэропорту Оренбурга, заявил представитель авиакомпании.
Обновлено в 06:30
Политика
«Укртранснафта» возобновила транзит нефти по трубопроводу «Дружба»
Компания «Укртранснафта» возобновила транзит нефти в Евросоюз по трубопроводу «Дружба».
Обновлено в 08:43
Происшествия
Данные о проблемах с эвакуацией из SSJ-100 из-за ручной клади не нашли подтверждений
Обновлено в 09:23
Происшествия
В уральском городе Серове по крышам гаражей бродит корова
Каким образом животное оказалось на крышах гаражного кооператива неизвестно.
Обновлено в 07:39
Происшествия
Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода
Руководитель экспедиции "Нептун" Роман Дунаев передал радиостанции "Говорит Москва" видеозапись, сделанную на пароходе "Генерал Коцебу".
Обновлено в 08:00
Футбол
Представитель Денисова рассказал об отношениях игрока с «Локомотивом»
10 мая после победы «Локомотива» над «Рубином» со счетом 4:0 генеральный директор москвичей Василий Кикнадзе заявил, что с Денисовым не удается выйти на связь уже в течение двух недель.
Обновлено в 09:34
Кино
Скончалась народная артистка России Нелли Корниенко
Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко скончалась в четверг, 9 мая. Об этом сообщается на сайте театра.
Обновлено вчера в 13:00
Экономика
Госдума обсудит вопрос по снижению ипотечной ставки до 8%
Комитет Госдумы по финансовому рынку во вторник, 14 мая, проведет парламентские слушания, в ходе которых будет обсуждаться вопрос снижения ипотечной ставки до 8%. Об этом заявил журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Обновлено в 08:24
Хоккей
Швейцария забросила Италии 9 шайб на чемпионате мира
Сборная Швейцарии разгромила команду Италии со счетом 9:0 в матче группового турнира чемпионата мира-2019.
Обновлено в 08:30
Политика
Трамп распорядился ввести пошлины на китайские товары еще на $300 млрд
Президент США Дональд Трамп в пятницу, 10 мая, распорядился ввести пошлины на ввоз в Соединенные Штаты китайских товаров еще примерно на $300 млрд.
Обновлено вчера в 19:59
Политика
РПЦ призвала не приписывать Сталину победу в войне
Обновлено в 08:58
Политика
В команде Зеленского предложили Порошенко «уходя, убрать за собой»
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского намерена пересмотреть "одиозные решения" нынешнего руководства страны, включая назначения в последние недели работы.
Обновлено в 08:48
Общество
Митрополит Иларион служил в армии и считает, что это не для всех
Сам владыка тоже служил в армии: проходил срочную службу.
Обновлено в 10:30
Футбол
«Зенит-2» победил «Мордовию» в матче ФНЛ
Обновлено в 09:18
Энергетика
Мозырский НПЗ приступил к переработке качественной нефти
Белорусский Мозырский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) начал переработку качественной нефти, предприятие повышает производственную нагрузку до оптимальной.
Обновлено в 09:05
Здоровье
Названы основные симптомы разрыва аорты
При разрыве аорты грудного отдела сильные боли ощущаются в груди, возможна одышка и отек шеи, кожа синеет, вены набухают, пишет kp.ru.
Обновлено вчера в 10:48
Политика
Зеленский обратился к Раде с требованием по инаугурации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с требованием "от имени народа" провести церемонию инаугурации в воскресенье, 19 мая.
Обновлено вчера в 13:04
Футбол
Twitter «Енисея» пошутил над вылетом команды в ФНЛ
Обновлено в 09:50
Футбол
«Сочи» и «Тамбов» сыграют в следующем сезоне в РПЛ
"Сочи" и "Тамбов" досрочно стали обладателями путевки в Российскую премьер-лигу (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:15
Здоровье
Как волгоградцы могут снизить давление до приезда врачей
Вторая фиксирует давление во время отдыха между ударами. Высоким давлением считается показание от 130/80.
Обновлено вчера в 13:16
Хоккей
Роман Йоси: «В НХЛ сборная России была бы одним из фаворитов»
Защитник сборной Швейцарии и "Нэшвилла" Роман Йоси подвел итоги разгрома сборной Италии (9:0) в рамках чемпионата мира и поделился мнением о сборной России.
Обновлено в 10:06
Происшествия
Черный гроб с гранатами проплыл по каналу Грибоедова в Петербурге
В Санкт-Петербурге в канале Грибоедова 10 мая местные жители обнаружили плавающий черный гроб.
Обновлено вчера в 20:51
Экономика
Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн
Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля выпустил предписание о замораживании по всему миру активов Антипинского НПЗ группы «Новый поток» (New Stream) на сумму €225 млн по иску VTB Commodities Trading, сообщает Reuters со ссылкой на документ суда.
Обновлено вчера в 12:47