Политика
Лукашенко рассказал об ущербе от российской нефтиВести.Ru 06:34
Сумму ущерба от поступления загрязненной нефти по нефтепроводу "Дружба" Минск назовет после ревизии на Полоцком НПЗ — пока белорусские власти считают убытки. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, отметив: уже сейчас очевидно, что сумма будет велика.
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Происшествия
Российский самолет вернулся в аэропорт Вьетнама из-за неполадок
Самолет авиакомпании AzurAir с российскими туристами на борту вернулся во вьетнамскую Камрань из-за срабатывания сигнализации о неисправности масляного фильтра.
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Наука
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Психологи из Калифорнийского университета (США) Меган Роббинс и Александр Каран решили выяснить, кто чаще всего сплетничает и на какие темы, пишет «Российская газета».
Обновлено в 07:09
Футбол
«Реал» начал переговоры по трансферу защитника «Лиона»
Защитник «Лиона» Ферлан Менди может продолжить карьеру в «Реале».
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Происшествия
Медведь ограбил охотников на Камчатке
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Кино
Железный трон из «Игры престолов» установили в метро
Пассажиры столичного метро могут почувствовать себя правителями Семи королевств и сделать снимок на Железном троне из "Игры престолов", сообщает пресс-служба подземки.
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Авто
Стартовали продажи кросс-купе Geely FY11 на базе Volvo XC40
Стоимость Geely FY11 в Китае составляет минимум 1 360 000 юаней или 1 300 000 рублей.
Обновлено вчера в 11:29
Происшествия
Туристка умерла от укуса щенка на Филиппинах
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Автоспорт
Сироткин проведет тесты 18-дюймовых шин «Пирелли» за «Рено»
Обновлено в 06:18
Происшествия
В Оренбурге совершил жесткую посадку лайнер Boeing 737
В Оренбурге совершил жесткую посадку лайнер авиакомпании Nordwind Boeing 737.
Обновлено в 06:05
Политика
Волкер призвал Россию вернуть Донбасс под контроль Киева
Ранее News.ru писал, что Волкер предостерёг новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского от смены политики Киева в отношении Донбасса.
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Главный диетолог Минздрава дал рекомендации по приему витаминов
Тутельян опроверг мнение о том, что действие витаминов не доказано и что они могут не полностью усваиваться организмом человека.
Обновлено в 06:26
Политика
Возможность заключения мирного договора с Россией оценили в Японии
Пресс-секретарь МИД Японии Мицуко Сино заявила, что между Москвой и Токио не закрыто "окно возможностей" для заключения мирного договора.
Обновлено вчера в 13:56
Музыка
Лазарев провел вторую репетицию номера для Евровидения
Певец Сергей Лазарев, представляющий в этом году Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение", в субботу провел вторую репетицию своего номера на музыкальной площадке в Тель-Авиве.
Обновлено в 05:32
Гаджеты
WhatsApp перестанет функционировать на некоторых версиях Android и iOS
С 31 декабря 2019 года мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться операционной системой Windows Phone и Microsoft.
Обновлено вчера в 04:35
Технологии
Китайские компании лидируют в патентной гонке в сфере 5G
Последний отчёт компании IPlytics говорит о том, что китайские компании заняли лидирующую позицию в патентной гонке в сфере 5G.
Обновлено в 05:22
Политика
Киевский суд отказался заблокировать закон о госязыке Украины
«Окружной административный суд города Киева, рассмотрев заявление об обеспечении иска о запрете подписывать и публиковать закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», постановил отказать в его удовлетворении», — цитирует агентство пресс-службу суда.
Обновлено в 05:43
Армия и оружие
В Латвии погиб второй за неделю военнослужащий НАТО
Военнослужащий Вооруженных сил Албании, майор Клодиан Тануш умер в Рижской Восточной клинической университетской больнице от полученных травм, несмотря на усилия врачей спасти жизнь военному, сообщает Sputnik Латвия со ссылкой на портал Mixnews.lv.
Обновлено в 06:20
Транспорт
В районе Выхино-Жулебино фиксируют самый плотный трафик по Москве
"Еще один интересный факт от ИТС [интеллектуальной транспортной системы] - найден столичный район, через который проезжает больше всего машин - это Выхино-Жулебино", - говорится в сообщении.
Обновлено в 04:24
Кино
Сценарист фильмов о человеке-пауке Элвин Сарджент скончался
Как сообщило в субботу издание Deadline, на 93-м году жизни скончался американский сценарист Элвин Сарджент.
Обновлено в 00:54
Авто
В России автомобиль Bentley переделали в танк
В Великобритании стало довольно популярным видео сделанное российским блогером, в котором он демонстрирует процедуру переделки автомобиля Bentley Continental в транспортное средство на гусеницах.
Обновлено в 05:33
Происшествия
Дикий дебош пассажира британского лайнера попал на видео
Инцидент попал на видео, его публикует телеканал "Звезда".
Обновлено в 05:43
Происшествия
В Петербурге в двойном ДТП пострадали водители и спасатели
Водитель и пассажирка Lada получили травмы. На место ДТП выехала машина МЧС.
Обновлено в 04:33
Футбол
Агент Денисова: у «Локомотива» нет конфликта с игроком
Агент хавбека московского "Локомотива" Игоря Денисова Михаил Прокопец сообщил о том, что никакого конфликта между игроком и руководством клуба нет, передает "Спорт-экспресс".
Обновлено в 05:17
Транспорт
На станции «Беговая» обнаружена протечка
Обновлено в 05:13
Космос
Колонизация Марса отменяется: из-за своей орбиты планета теряет воду
Ученые считают, что основную роль в процессе потери воды на Марсе играет орбита планеты.
Обновлено в 03:57
Шоу-бизнес
Сын Рудковской и Плющенко рассказал о «несчастливом детстве»
Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко 6-летний Саша рассказал о «несчастливом детстве».
Обновлено в 07:23
Общество
Названа диета для предотвращения сердечной недостаточности
Диета DASH (Диетический подход к прекращению гипертонии) снижает риск развития сердечной недостаточности на 50 процентов, выяснили американские ученые.
Обновлено в 04:55