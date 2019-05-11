Лукашенко рассказал об ущербе от российской нефтиВести.Ru 06:34

Сумму ущерба от поступления загрязненной нефти по нефтепроводу "Дружба" Минск назовет после ревизии на Полоцком НПЗ — пока белорусские власти считают убытки. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, отметив: уже сейчас очевидно, что сумма будет велика.

Лукашенко рассказал об ущербе от российской нефти

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