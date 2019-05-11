Политика

Лукашенко рассказал об ущербе от российской нефтиВести.Ru 06:34

Сумму ущерба от поступления загрязненной нефти по нефтепроводу "Дружба" Минск назовет после ревизии на Полоцком НПЗ — пока белорусские власти считают убытки. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, отметив: уже сейчас очевидно, что сумма будет велика.
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Лукашенко: Потери Белоруссии от загрязнённой российской нефти составляют сотни миллионов долларов

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Тутельян опроверг мнение о том, что действие витаминов не доказано и что они могут не полностью усваиваться организмом человека.
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Пресс-секретарь МИД Японии Мицуко Сино заявила, что между Москвой и Токио не закрыто "окно возможностей" для заключения мирного договора.
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«Окружной административный суд города Киева, рассмотрев заявление об обеспечении иска о запрете подписывать и публиковать закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», постановил отказать в его удовлетворении», — цитирует агентство пресс-службу суда.
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Армия и оружие

В Латвии погиб второй за неделю военнослужащий НАТО

Военнослужащий Вооруженных сил Албании, майор Клодиан Тануш умер в Рижской Восточной клинической университетской больнице от полученных травм, несмотря на усилия врачей спасти жизнь военному, сообщает Sputnik Латвия со ссылкой на портал Mixnews.lv.
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Сценарист фильмов о человеке-пауке Элвин Сарджент скончался

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Колонизация Марса отменяется: из-за своей орбиты планета теряет воду

Ученые считают, что основную роль в процессе потери воды на Марсе играет орбита планеты.
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Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко 6-летний Саша рассказал о «несчастливом детстве».
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