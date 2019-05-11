Политика
Лукашенко рассказал об ущербе от загрязненной российской нефтиРИА Новости 06:26
Минск назовет сумму ущерба от поступления загрязненной нефти по нефтепроводу "Дружба" после ревизии своих нефтеперерабатывающих заводов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он отметил, что пока не может назвать точную сумму.
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Футбол
Представитель футболиста Денисова опроверг информацию о конфликте игрока с «Локомотивом»
Конфликта между футболистом Игорем Денисовым и московским "Локомотивом" не существует.
Обновлено в 05:11
Футбол
Премьер-лига. «Краснодар» в гостях разгромил «Енисей»
Обновлено в 08:59
Хоккей
Путин упал, приветствуя хоккейных зрителей в Сочи
Президент России Владимир Путин упал на льду во время приветствия зрителей Ночной хоккейной лиги в Сочи.
Обновлено в 04:54
Общество
В Париже началась манифестация «желтых жилетов»
Обновлено в 07:45
Происшествия
В Оренбурге совершил жесткую посадку лайнер Boeing 737
В Оренбурге совершил жесткую посадку лайнер авиакомпании Nordwind Boeing 737.
Обновлено в 06:05
Политика
Китай ответит США на повышение пошлин
Пекин выразил глубокое сожаления из-за решения Вашингтона повысить пошлины на импорт продукции из страны с 10 до 25%.
Обновлено вчера в 06:07
Культура
Коллеги и поклонники пришли проститься с Евгением Крылатовым
Друзья, коллеги и поклонники пришли сегодня в Московский дом композиторов на церемонию прощания с Евгением Крылатовым.
Обновлено в 06:26
Происшествия
Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода
Руководитель экспедиции "Нептун" Роман Дунаев передал радиостанции "Говорит Москва" видеозапись, сделанную на пароходе "Генерал Коцебу".
Обновлено в 08:00
Происшествия
Российский самолет вернулся в аэропорт Вьетнама из-за неполадок
Самолет авиакомпании AzurAir с российскими туристами на борту вернулся во вьетнамскую Камрань из-за срабатывания сигнализации о неисправности масляного фильтра.
Обновлено в 05:54
Авто
В России автомобиль Bentley переделали в танк
В Великобритании стало довольно популярным видео сделанное российским блогером, в котором он демонстрирует процедуру переделки автомобиля Bentley Continental в транспортное средство на гусеницах.
Обновлено в 05:33
Политика
Марию Бутину перевели в тюрьму в штате Виргиния
Осужденная в США россиянка Мария Бутина переведена из тюрьмы в Александрии в тюрьму Northern Neck в городе Ворсоу в штате Виргиния, сообщил РИА Новости адвокат Бутиной Роберт Дрисколл.
Обновлено в 08:00
Политика
РПЦ призвала не приписывать Сталину победу в войне
Россиянам не стоит возвращаться к культу личности Иосифа Сталина и приписывать ему победу в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 08:58
Футбол
Экс-защитник «Зенита» может продолжить карьеру в серии А
В турнирной таблице серии А после 35 туров «Парма» занимает 14-е место.
Обновлено в 09:19
Политика
Грызлов объяснил отделение ДНР и ЛНР
Отделение ДНР и ЛНР от Украины произошло из-за вооруженного госпереворота, подъема неонацизма и насилия в отношении оппонентов нового украинского правительства.
Обновлено в 07:51
Финансы
Госдолг Японии превысил $10 трлн
Министерство финансов Японии сообщает, что государственный долг страны составил почти 1103,4 трлн иен, или более $10 трлн.
Обновлено вчера в 07:28
Музыка
В Петербурге пройдут «Танцы с оркестром»
В Северной столице, в клубе "А2" пройдет концерт "Танцы с оркестром". Об этом сообщают "Невские новости".
Обновлено в 02:44
Происшествия
В Сибири грузовой поезд столкнулся с микроавтобусом
На железнодорожном переезде перегона Хабары - Краснозерское Западно-Сибирской железной дороги произошло ДТП с участием грузового поезда и автомобиля Nissan Caravan.
Обновлено в 06:47
Кино
Скончалась народная артистка России Нелли Корниенко
Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко скончалась в четверг, 9 мая. Об этом сообщается на сайте театра.
Обновлено вчера в 13:00
Здоровье
Главный диетолог Минздрава дал рекомендации по приему витаминов
В России регулярно принимают витамины 5–7% граждан, отметил он и добавил, что большинство россиян страдают от сочетанного дефицита витаминов.
Обновлено в 06:26
Происшествия
Сель сошел на четыре дагестанских поселка
Селевой поток сошел на четыре села в Гумбетовском районе Дагестана, сообщает ТАСС. В результате повреждено 111 домов.
Обновлено в 09:01
Шоу-бизнес
Беременная звезда «Дома-2» Катя Колисниченко вышла замуж
Беременная звезда "Дома-2" Катя Колисниченко вышла замуж Через час после появления публикации в микроблоге Юлии, снимком с торжества поделилась и сама невеста.
Обновлено в 03:53
Общество
Олег Газманов и Зара позвали кемеровчан на концерт «Песни Победы»
Известные российские артисты Олег Газманов и Зара пригласили жителей Кемерова на концерт «Песни Победы», который состоится 11 мая в 18:00 на площади Советов.
Обновлено вчера в 23:20
Экономика
Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн
Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля выпустил предписание о замораживании по всему миру активов Антипинского НПЗ группы «Новый поток» (New Stream) на сумму €225 млн по иску VTB Commodities Trading, сообщает Reuters со ссылкой на документ суда.
Обновлено вчера в 12:47
Шоу-бизнес
Бритни Спирс в Лос-Анджелесе покинула здание суда босиком
Популярная исполнительница Бритни Спирс ушла из здания суда Лос-Анджелеса, где проходило закрытое слушание о состоянии ее здоровья, без обуви.
Обновлено в 09:09