Лукашенко рассказал об ущербе от загрязненной российской нефтиРИА Новости 06:26

Минск назовет сумму ущерба от поступления загрязненной нефти по нефтепроводу "Дружба" после ревизии своих нефтеперерабатывающих заводов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он отметил, что пока не может назвать точную сумму.

Лукашенко рассказал об ущербе от загрязненной российской нефти

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