Политика
Лукашенко рассказал об ущербе от загрязненной нефти из РоссииРИА Новости 13:11
Белоруссия назовет сумму ущерба от поступления загрязненной российской нефти по трубопроводу "Дружба" после ревизии нефтеперерабатывающих заводов, заявил президент Александр Лукашенко. При этом глава государства отметил, что сумма ущерба будет значительной.
Читать в источнике
Оценить196
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 14:00, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 14:00, Ашберн
Политика
Трамп призвал другие страны перенести производство товаров в США
Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что другие страны могут избежать пошлин, производя товары на американской территории.
Обновлено в 10:18
Авто
Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать
Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено в 02:51
Здоровье
Мертвая пища: от каких продуктов стоит отказаться после пятидесяти
Эксперты заявляют, что напитки под градусом к пятидесяти годам пагубно влияют на здоровье человека, так как к этому возрасту у людей и так обостряются некоторые хронические заболевания, а алкоголь только усугубляет состояние здоровья.
Обновлено в 03:56
Авто
Названы ТОП-5 самых страшных автомобилей мирового автопрома
В наше время Martin Model 100 уже не является чем-то выдающимся, и теперь он скорее страшный автомобиль.
Обновлено в 13:24
Происшествия
Источник назвал неминуемой гибель пассажиров хвоста сгоревшего SSJ-100
Как отметил источник, у большинства тех, кто сидел в хвостовой части самолета, которую в первую очередь охватил пожар, практически не было шансов спастись.
Обновлено в 12:23
Происшествия
В Оренбурге совершил жесткую посадку Boeing 737
Самолет Boeing 737 авиакомпании Nordwind совершил жесткую посадку в аэропорту Оренбурга, сообщил представитель компании Игорь Александров.
Обновлено в 05:04
Шоу-бизнес
Ирина Слуцкая впервые раскрыла причины развода с Сергеем Михеевым
В беседе с Лерой Кудрявцевой спортсменка впервые откровенно рассказала о разводе со своим первым мужем Сергеем Михеевым.
Обновлено в 12:43
Общество
Энергетики помогут россиянам сэкономить на электричестве
Российские энергетики готовят новшества, которые помогут мелким и средним потребителям сэкономить на электричестве.
Обновлено вчера в 23:45
Шоу-бизнес
Из-за дождя на Екатерине Климовой едва не разошлось платье
Из-за непогоды выступление артистов было под большим вопросом. Однако зрителей не испугал дождь, и они до конца досмотрели концерт.
Обновлено в 10:35
Происшествия
Буксир и нефтяной танкер столкнулись в Хьюстонском судоходном канале
Буксир, толкавший две баржи, столкнулся с нефтяным танкером в Хьюстонском судоходном канале.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
Помощника московского прокурора нашли мертвым
В Москве обнаружили мертвым помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Обновлено в 13:04
Футбол
«Ростов-Дон» вышел в финал женской гандбольной Лиги чемпионов
Обновлено в 13:49
Политика
В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в войне
Глава синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион призвал не приписывать Иосифу Сталину победу в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 10:24
Общество
В Париже началась манифестация «желтых жилетов»
В Лион, чтобы возглавить манифестантов, прибыл один из самых знаменитых "желтых жилетов" - Жером Родризес, пострадавший весной во время одной из манифестаций в Париже - у него тяжелая травма глаза от резиновой пули.
Обновлено в 07:45
Футбол
Точилин: «Хотелось бы продолжить работу в „Сочи“ и в РПЛ»
Хотелось бы поработать на уровне РПЛ. За четыре сезона была проделана работа, и останавливаться на этом не хотелось бы.
Обновлено в 13:37
Общество
Далай-лама рассказал, существует ли он на самом деле
Обновлено в 12:19
Энергетика
Гройсман: санкции РФ не навредят украинской энергетике
Вводимые Россией ограничительные меры на поставку нефтепродуктов и угля на Украину не несут проблем украинской энергетике и рынку светлых нефтепродуктов, заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман.
Обновлено в 07:09
Авто
Русские автолюбители сделали из купе Bentley роскошный танк
Автоумельцы из Санкт-Петербурга превратили купе Bentley Continental GT в танк, приделав ему гусеницы.
Обновлено в 07:27
Шоу-бизнес
«Пуговка» из «Папиных дочек» не собирается продолжать карьеру актрисы
Могла ли знать маленькая «Пуговка» о том, что пройдет совсем немного времени, и роль пристанет к ней так, что и во взрослой 17-летней красавице все окружающие будут искать того ребенка из полюбившегося сериала.
Обновлено в 03:30
Наука
Ученые выяснили, кто больше сплетничает
Психологи из Калифорнийского университета (США) Меган Роббинс и Александр Каран решили выяснить, кто чаще всего сплетничает и на какие темы, пишет «Российская газета».
Обновлено в 07:09
Политика
В команде Зеленского предложили Порошенко «уходя, убрать за собой»
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского намерена пересмотреть "одиозные решения" нынешнего руководства страны, включая назначения в последние недели работы.
Обновлено в 08:48
Армия и оружие
Террористы ИГ смещают «центр тяжести» на Азию: создан «Вилайет Хинд»
Как отмечают эксперты, после поражений в Ираке и Сирии «халифат» смещает внимание с Ближнего Востока на Азию, свидетельством чего стала серия терактов на Шри-Ланке в пасхальное воскресенье 21 апреля, унёсшая жизни 253 человек.
Обновлено в 13:10
Политика
Редакция «Эха Москвы» испугалась вопросов ФАН о цензуре на сайте
Причины, по которым аккаунт Федерального агентства новостей был заблокирован на сайте радиостанции «Эхо Москвы», выяснить у ее сотрудников оперативно не получилось.
Обновлено в 13:56
Политика
ООН начинает слушания по делу украинских моряков, задержанных Россией
Суд ООН приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного Украиной по факту задержания Россией 24 моряков и трех морских судов в ноябре 2018 года.
Обновлено вчера в 08:09
Общество
Названа диета для предотвращения сердечной недостаточности
Диета DASH (Диетический подход к прекращению гипертонии) снижает риск развития сердечной недостаточности на 50 процентов, выяснили американские ученые.
Обновлено в 04:55
Хоккей
Владимир Путин свалился на ковер, играя в хоккей
Обновлено вчера в 15:58
Происшествия
В Индонезии более 30 заключенных сбежали из тюрьмы
По меньшей мере 34 заключенных сбежали из тюрьмы в индонезийском городе Сиак-Сри-Индрапура (Siak Sri Indrapura) на острове Суматра после бунта, сообщает агентство Antara со ссылкой на полицию.
Обновлено в 10:26