Лукашенко рассказал об ущербе от загрязненной нефти из РоссииРИА Новости 13:11

Белоруссия назовет сумму ущерба от поступления загрязненной российской нефти по трубопроводу "Дружба" после ревизии нефтеперерабатывающих заводов, заявил президент Александр Лукашенко. При этом глава государства отметил, что сумма ущерба будет значительной.

Лукашенко рассказал об ущербе от загрязненной нефти из России

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