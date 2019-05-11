Политика
Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из РоссииLenta.ru 07:26
Ущерб Белоруссии от загрязнения нефтепровода «Дружба» оценивается в сотни миллионов долларов. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, передает «Белта». По его словам, точную сумму можно будет назвать только после ревизии самого нефтепровода и перерабатывающих заводов.
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 19:43, Ашберн
Политика
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Президент США Дональд Трамп посоветовал Китаю не дожидаться президентских выборов 2020 года в США и поскорее заключить торговую сделку.
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«Говорит Москва» объявила, что информация о переносе похорон не соответствует действительности.
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Словенский гонщик Примож Роглич из команды Jumbo-Visma стал победителем первого этапа веломногодневки «Джиро д’Италия» — индивидуальную гонку с раздельного старта на 8 км. Лучшим из россиян стал Павел Сиваков из команды INEOS, отставший от победителя на 1 минуту и 1 секунду.
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Главный тренер красноярского «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал вылет команды из Российской премьер-лиги (РПЛ) в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).
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Певица ответила на обвинения из-за танца на шесте в День Победы
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