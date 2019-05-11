Политика
Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из РоссииLenta.ru 07:26
Ущерб Белоруссии от загрязнения нефтепровода «Дружба» оценивается в сотни миллионов долларов. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, передает «Белта». По его словам, точную сумму можно будет назвать только после ревизии самого нефтепровода и перерабатывающих заводов.
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 18:37, Ашберн
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