Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из РоссииLenta.ru вчера в 07:26

Ущерб Белоруссии от загрязнения нефтепровода «Дружба» оценивается в сотни миллионов долларов. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, передает «Белта». По его словам, точную сумму можно будет назвать только после ревизии самого нефтепровода и перерабатывающих заводов.

Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России

Экономика Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Британии Трое россиян вошли в список самых богатейший людей Великобритании по версии The Sunday Times. Среди них - Алишер Усманов и Роман Абрамович.

Культура Умерла сыгравшая в сериале «Твин Пикс» актриса Пегги Липтон В последние годы артистка продолжала сниматься в кино и, в частности, появилась в эпизодических ролях в таких фильмах и сериалах, как «Однажды в Риме» (2010), «Собачья жизнь» (2017), «Шпионка», «Столкновение» и продолжении сериала «Твин Пикс» в 2017 году.

Общество В России изменились правила получения детских пособий Как отмечается, до этого пособия на детей платили только по месту "прописки".

Авто Кросс-вэн Renault Triber за 500 000 рублей показали на свежих фото Компания Renault продолжает подогревать к новому бюджетному кросс-вэну Triber, старт продаж которого намечен на июль текущего года.

Шоу-бизнес Загитова порадовала фанатов фотографиями в купальнике Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова вновь порадовала своих болельщиков, правда, в этот раз не на катке.

Происшествия Рейс Новокузнецк-Вьетнам вернулся в аэропорт из-за неполадок Самолет авиакомпании Azur Air, который следовал по маршруту из Вьетнама в Новокузнецк, вернулся в аэропорт вылета, так как поступил сигнал о неисправности.

Шоу-бизнес Саша Артемова подарит Евгению Кузину первенца Бывшая участница проекта «Дом-2» Саша Артемова поделилась с поклонниками радостной новостью – она ждет ребенка.

Происшествия В Петербурге в ДТП с трамваем пострадали четыре человека Четыре человека пострадали в Северной столице в дорожно-транспортном происшествии с участием иномарки, микроавтобуса и трамвая.

Политика Помпео рассчитывает на встречу с Меркель в ближайшие несколько недель Госсекретарь США Майк Помпео рассчитывает встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель в течение «ближайших пары недель».

Футбол «Сочи» и «Тамбов» вышли в Премьер-Лигу Досрочный выход команд в Премьер-Лигу гарантировало поражение «Томи» в матче 36-го тура с «Шинником» (0:1). Теперь клуб из Томска, располагающийся на третьей строчке, отстаёт от лидеров на семь очков и уже не имеет шансов догнать их.

Транспорт В Лондоне появятся работающие на водороде двухэтажные автобусы Двухэтажные городские автобусы, работающие на водородных топливных элементах, впервые появятся на улицах Лондона в 2020 году.

Происшествия Жители Камчатки шесть дней дрейфовали в океане на резиновой лодке Спасатели отправились на помощь пострадавщим на катере "Лидер". Мужчин, дрейфовавших в океане, они обнаружили спустя пять часов.

Общество Московские мотоциклисты организуют пробег в память о Доренко Московские мотоциклисты решили организовать пробег в память о журналисте Сергее Доренко.

Происшествия В Малайзии пропало пассажирское судно Пассажирское судно с людьми на борту, следовавшее по реке в центре малазийского штата Саравак, пропало, предположительно, перевернулось.

Экономика В Австралии выпустили 400 млн банкнот с орфографической ошибкой Резервный банк Австралии (RBA) напечатал около 400 млн купюр номиналом 50 австралийских долларов с ошибкой, сообщает портал News.com.

Недвижимость Жилье на вторичном рынке выросло в цене Жилье на вторичном рынке выросло в цене На фоне активизации спроса и роста цен на новостройки средняя стоимость вторичной недвижимости увеличилась практически во всех крупных городах России.

Политика WP: Зеленского пытаются втянуть во внутриполитический конфликт в США Избранный президент Украины Владимир Зеленский опасается быть втянутым во внутриполитический конфликт в США.

Авто Это забавно: новый Suzuki Jimny в виде внедорожных роликов В России новый Suzuki Jimny, к сожалению, пока не представлен, а в продаже находится его предыдущее поколение, оснащаемое 1,3-литровым двигателем, стоимость которого, с учетом распродаж, составляет уже от 995 000 рублей.

Общество Архитекторы предложили проект Нотр-Дама со стеклянной крышей и фермой Французские архитекторы предложили проект собора Парижской Богоматери со стеклянной крышей, которая позволит поглощать свет, а также выступили с идеей создания городской фермы, сообщается на сайте французского архитектурного бюро Vincent Callebaut Architectures.