Политика
Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из РоссииLenta.ru вчера в 07:26
Ущерб Белоруссии от загрязнения нефтепровода «Дружба» оценивается в сотни миллионов долларов. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, передает «Белта». По его словам, точную сумму можно будет назвать только после ревизии самого нефтепровода и перерабатывающих заводов.
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Лукашенко оценил потери Белоруссии от грязной нефти в сотни миллионов долларов
Интерфаксвчера в 06:37
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 00:40, Ашберн
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