Политика

Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из РоссииLenta.ru 07:26

Ущерб Белоруссии от загрязнения нефтепровода «Дружба» оценивается в сотни миллионов долларов. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, передает «Белта». По его словам, точную сумму можно будет назвать только после ревизии самого нефтепровода и перерабатывающих заводов.
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