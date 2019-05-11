Политика
Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из РоссииLenta.ru 07:26
Ущерб Белоруссии от загрязнения нефтепровода «Дружба» оценивается в сотни миллионов долларов. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, передает «Белта». По его словам, точную сумму можно будет назвать только после ревизии самого нефтепровода и перерабатывающих заводов.
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Энергетика
Бензин в Белоруссии снова подорожал
Розничные цены на автомобильное топливо в Белоруссии выросли на одну белорусскую копейку, уже в 12-й раз с начала 2019 года.
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На Камчатке медведь украл у охотников холодильник с едой
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Самый скоростной поезд в мире запускают в Японии
Япония начнет испытания нового пассажирского сверхскоростного поезда "Синкансэн", который способен развивать скорость до 400 километров в час.
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Певица ответила на обвинения из-за танца на шесте в День Победы
Певица Оксана Яковлева, в прошлом году оказавшаяся в центре скандала из-за перекрытия МКАД ради съемок клипа, записала обращение к критикам ее танца на шесте в трусах в День Победы.
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Турция опровергла сообщения об отказе покупать российские С-400
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Происшествия
Стала известна дата похорон Сергея Доренко
Прощание с Сергеем Доренко состоится в воскресенье, 12 мая, сообщает радиостанция "Говори Москва", где работал журналист.
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В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в ВОВ
Приписывать Иосифу Сталину победу в Великой Отечественной войне никак нельзя, заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».
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Загитова порадовала фанатов фотографиями в купальнике
Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова вновь порадовала своих болельщиков, правда, в этот раз не на катке.
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Дочь Сергея Доренко попросила не сжигать тело отца
Обновлено вчера в 11:47
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Geely предлагает скидки на свои модели по программе трейд-ин
Компания Geely предлагает российским потребителям осуществить покупку по более выгодным условиям с помощью специальных программ.
Обновлено в 10:00
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Уральский храм посоветовал заново отпеть умерших
В храме поселка Усолье Пермского края священника отлучили от церкви, а всех отпетых им умерших людей велели переотпеть.
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Морпехи ВСУ застрелили командира, отдавшего приказ о боевой вылазке
Морпехи Вооруженных сил Украины не выполнили приказ о боевой вылазке на передовую и застрелили за него своего командира.
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Автоспорт
Льюис Хэмилтон: «Буду рад, если закончу гонку раньше Боттаса»
Пилот «Мерседеса» Вальттери Боттас показал лучшее время во время заездов. Льюис Хэмилтон начнет гонку со второго места.
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Лазарев провёл вторую репетицию номера для Евровидения
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Культура
Евгения Крылатова похоронили на Митинском кладбище
Композитора Евгения Крылатова похоронили рядом с женой.
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Представлена серийная версия концепта Nissan IDx Nismo
Тюнинг-компания Modcar Trendz (EMT) из Индии, которая сильно вдохновилась японским автомобилем IDx Nismo, решила все же сделать серийную версию концепта.
Обновлено в 11:35
Политика
В команде Зеленского предложили Порошенко «уходя, убрать за собой»
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского намерена пересмотреть "одиозные решения" нынешнего руководства страны, включая назначения в последние недели работы.
Обновлено в 08:48
Футбол
«Сочи» и «Тамбов» сыграют в следующем сезоне в РПЛ
Стоит отметить, что еще два участника РПЛ определяться путем стыковых матчей 13-й и 14-й команд из первого дивизиона с третьим и четвертым клубами второго дивизиона.
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«Бавария» сыграла вничью с «Лейпцигом» в матче Бундеслиги
Обновлено в 11:32
Культура
Венецианская биеннале современного искусства открывается для публики
Совет директоров биеннале под председательством президента Паоло Баратты объявит обладателей "Золотых львов" - лучшего художника и лучший павильон.
Обновлено вчера в 17:08
Путешествия
Составлен рейтинг самых популярных городов Европы для летнего отдыха
Тиват и Бургас оказались самыми популярными направлениями у туристов, которые летят из Москвы и Санкт-Петербурга в Европу, сообщает Туту.ру.
Обновлено в 11:22
Политика
Грызлов объяснил отделение ДНР и ЛНР
Отделение ДНР и ЛНР от Украины произошло из-за вооруженного госпереворота, подъема неонацизма и насилия в отношении оппонентов нового украинского правительства.
Обновлено в 07:51
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Митрополит Иларион служил в армии и считает, что это не для всех
Сам владыка тоже служил в армии: проходил срочную службу.
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План Зеленского на первые сто дней срока почти готов, заявил советник
План действий Владимира Зеленского в первые 100 дней на посту президента Украины готов на 95%, заявил его советник, экс-министр финансов Александр Данилюк.
Обновлено в 05:29