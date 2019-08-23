Политика
Лукашенко рассказал, что Зеленский попросил помощи у БелоруссииГазета.Ru 12:11
Президент Украины Владимир Зеленский попросил помощи у Белоруссии, сообщил глава государства Александр Лукашенко. Он провел встречу с премьер-министром Сергеем Румасом, в ходе которой поинтересовался, в должной ли мере Минск оказывает поддержку Киеву.
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Кино
Названа дата выхода первого трейлера шоу «Мандалорец» по «Звездным войнам»
Стало известно, когда фанаты «Звездных войн» смогут увидеть первый трейлер предстоящего сериала «Мандалорец».
Обновлено вчера в 07:29
Футбол
Дортмундская «Боруссия» одержала волевую победу над «Кельном»
Обновлено в 16:31
Кино
Анонсирована экранизация «Метро 2033»
Компании «ТВ-3», «ТНТ Premier» и Central Partnership анонсировали экранизацию по «Метро 2033».
Обновлено в 08:32
Армия и оружие
Россия опасается неконтролируемой гонки вооружений после разрыва ДРСМД
Исполняющий обязанности постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский считает, что с разрывом Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности была «выбита очередная опора в архитектуре контроля над вооружениями».
Обновлено в 01:17
Политика
Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Премьер-министр Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.
Обновлено в 14:47
Наука
Ученые нашли способ победить рак легкого
В настоящее время ученые нашли белок, разрушающий раковые клетки. Теперь с помощью этих белков можно вылечивать рак легких.
Обновлено 21 августа в 19:56
Общество
Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох
Один из богатейших людей мира, миллиардер Дэвид Кох умер на 80-м году жизни в США. Forbes оценивает его состояние в 42,4 миллиарда долларов.
Обновлено в 09:19
Экономика
Глава ФРС назвал позитивной ситуацию в экономике США
Ситуация в экономике США в целом благоприятная, и Федеральная резервная система (ФРС) США предпримет все необходимые меры для того, чтобы сохранить позитивные тенденции.
Обновлено в 12:25
Космос
Стали известны российские экипажи «Союза МС-17» и «Союза МС-18»
Участниками экспедиции МКС-67/68 станут дублеры предыдущей миссии.
Обновлено в 20:20
Гаджеты
Google изменила дизайн логотипа в новой ОС Android
Вместе с изменением системы названий ОС был представлен и новый логотип Android, в котором изменили шрифт и зеленый цвет заменили на черный цвет.
Обновлено вчера в 15:13
Баскетбол
Появилась запись игры 12-летнего сына Кармело Энтони
В Интернете опубликована видеозапись с игрой Кияна Энтони, 12-летнего сына суперзвезды Национальной баскетбольной лиги Кармело Энтони.
Обновлено в 17:32
Политика
В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian
Исправление британской газетой The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля «Таврида» говорит о давлении властей западных стран на средства массовой информации, заявил зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.
Обновлено в 15:58
Культура
Никита Михалков сломал ногу и перенес семь операций
Речь идет об известном российском режиссере Никите Михалкове, для которого этот перелом обернулся семью операциями.
Обновлено в 12:27
Армия и оружие
КНДР снова запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
КНДР вновь запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Обновлено в 19:38
Киберспорт
Как стать человеком: прозрение обезьян в релизном трейлере The Humankind Odyssey
Private Division и студия Panache опубликовали релизный трейлер нового проекта Патриса Дезиле, одного из создателей серии Assassin's Creed.
Обновлено в 14:36
Кино
Forbes составил список самых высокооплачиваемых актеров
Журнал Forbes представил традиционный ежегодный список самых высокооплачиваемых актеров года.
Обновлено вчера в 11:23
Экономика
Власти Грузии выплатят возникшие из-за спада турпотока из России долги
Владельцам гостиниц в Аджарии, которые пострадали от спада турпотока из России, власти Грузии окажут помощь.
Обновлено в 15:42
Кино
Александр Домогаров рассказал в Оренбурге о новом фильме
Во время церемонии открытия Александр Домогаров, исполнивший одну из ролей, рассказал гостям фестиваля о своей поездке на подобное кладбище.
Обновлено в 13:28
Финансы
Глава ЦБ Англии предложил заменить доллар новой резервной валютой
Карни заявил, что доминирование доллара в мировой финансовой системе увеличило риск ловушки ликвидности сверхнизких процентных ставок.
Обновлено в 16:20
Здоровье
Переносчики тропических болезней распространились на юге России
В тексте сказано, что комары – переносчики опасных заболеваний распространились у Черноморского побережья.
Обновлено вчера в 23:02
Космос
Исследователи получили новые снимки с поверхности астероида Рюгу
Вдобавок, аппарат произвёл забор грунта с поверхности астероида. Теперь межпланетный зонд Hayabusa-2 доставит полученные образцы на Землю.
Обновлено в 11:45
Экономика
США оштрафовали Deutsche Bank на $16,2 млн
Deutsche Bank согласился выплатить $16,2 млн для урегулирования обвинений в нарушении американского закона о коррупции, сообщили в федеральной Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Обновлено в 03:19
Шоу-бизнес
Майли Сайрус прокомментировала развод с Лиамом Хемсвортом
Американская певица и актриса Майли Сайрус впервые решила прокомментировать развод с актером Лиамом Хемсвортом в социальных сетях после того, как ее стали обвинять в изменах и обмане.
Обновлено в 16:55
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке у актрисы
У актрисы Анастасии Заворотнюк нет проблем со здоровьем, заявил её концертный директор Стас Христов.
Обновлено в 10:50
Политика
Глава СВР оправдал пакт Молотова-Риббентропа
Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин написал статью, в которой оправдал заключение пакта о ненападении между СССР и нацистской Германией в 1939 году.
Обновлено в 07:53
Происшествия
В ХМАО частично обрушилась пятиэтажка
В Мегионе (Ханты-Мансийский автономный округ) произошло частичное обрушение пятиэтажного дома, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Обновлено в 15:28
Армия и оружие
Эксперты: У РФ нет ни денег, ни технических ноу-хау, чтобы испытывать ракеты с ядерным двигателем
Россия не располагает деньгами и техническими ноу-хау, чтобы заниматься испытаниями ракет с ядерным двигателем и доводить такие проекты до конца.
Обновлено в 19:29
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ижевске выросло до 20
Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Ижевске увеличилось до 20 человек - ранее говорилось о 15 пассажирах.
Обновлено в 13:02
Космос
Россия отправила человекоподобного робота на МКС
Роскосмос отправил на международную космическую станцию человекоподобного робота по имени «Федор», сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 02:45