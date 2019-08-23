Политика

Лукашенко рассказал, что Зеленский попросил помощи у БелоруссииГазета.Ru 12:11

Президент Украины Владимир Зеленский попросил помощи у Белоруссии, сообщил глава государства Александр Лукашенко. Он провел встречу с премьер-министром Сергеем Румасом, в ходе которой поинтересовался, в должной ли мере Минск оказывает поддержку Киеву.
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Лукашенко рассказал, что Зеленский попросил помощи у Белоруссии

Газета.Ru12:11

Лукашенко: Зеленский попросил у Белоруссии поддержки

ТАСС10:13

Лукашенко: Зеленский попросил помощи у Белоруссии

Московский Комсомолец06:42

«Просили какой-то поддержки». Лукашенко — о разговоре с Зеленским

Телеканал 360°08:25

Зеленский просил поддержки у Белоруссии, заявил Лукашенко

РИА Новости06:22

Зеленский попросил помощи у Лукашенко

Lenta.ru05:42

Лукашенко заявил, что Зеленский просил у Минска поддержки

RT на русском05:38
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Общество

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Стали известны российские экипажи «Союза МС-17» и «Союза МС-18»

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Вместе с изменением системы названий ОС был представлен и новый логотип Android, в котором изменили шрифт и зеленый цвет заменили на черный цвет.
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Обновлено в 17:32
Политика

В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian

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Речь идет об известном российском режиссере Никите Михалкове, для которого этот перелом обернулся семью операциями.
Обновлено в 12:27
Армия и оружие

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Во время церемонии открытия Александр Домогаров, исполнивший одну из ролей, рассказал гостям фестиваля о своей поездке на подобное кладбище.
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Переносчики тропических болезней распространились на юге России

В тексте сказано, что комары – переносчики опасных заболеваний распространились у Черноморского побережья.
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Исследователи получили новые снимки с поверхности астероида Рюгу

Вдобавок, аппарат произвёл забор грунта с поверхности астероида. Теперь межпланетный зонд Hayabusa-2 доставит полученные образцы на Землю.
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Экономика

США оштрафовали Deutsche Bank на $16,2 млн

Deutsche Bank согласился выплатить $16,2 млн для урегулирования обвинений в нарушении американского закона о коррупции, сообщили в федеральной Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
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Глава СВР оправдал пакт Молотова-Риббентропа

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин написал статью, в которой оправдал заключение пакта о ненападении между СССР и нацистской Германией в 1939 году.
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В ХМАО частично обрушилась пятиэтажка

В Мегионе (Ханты-Мансийский автономный округ) произошло частичное обрушение пятиэтажного дома, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
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Эксперты: У РФ нет ни денег, ни технических ноу-хау, чтобы испытывать ракеты с ядерным двигателем

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