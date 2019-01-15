Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал российскую двухступенчатую систему высшего образования и предостерег нового ректора Белорусско-Российского университета (БРУ) в Могилеве от внедрения такого подхода в вузе, передает БелТА.
Коммерсантъ09:49
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Смотрите, чтобы ни в коем случае мы не заимствовали вот этот опыт, который переняла Россия и сейчас не знает, что с ним делать. В магистратуру должны идти исключительно люди, которые будут заниматься наукой и преподаванием. Всех туда скопом посылать не надо.
с чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал российскую двухступенчатую систему высшего образования и предостерег нового ректора Белорусско-Российского университета (БРУ) в Могилеве от внедрения такого подхода в вузе, передает БелТА.Коммерсантъ09:49
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