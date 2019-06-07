Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы» по-деловомуРИА Новости 05:10

с чего всё началось

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы не должны "ползать на коленях", решая вопрос о компенсации потерь из-за поставок загрязненного российского топлива, заявил Александр Лукашенко. Его слова передает Sputnik Беларусь.

Происшествия Появилось видео с места взрыва, прогремевшего в шведском Линчепинге В пятницу, 7 июня, в шведском городе Линчепинг, расположенном в лене Эстергетланд, прогремел мощный взрыв.

Шоу-бизнес Анна Плетнева жалуется на угрозы супруга Мужчина критикует певицу за откровенные фото Недавний выпуск журнала Playboy украсили открвоенные фотографии солистки групп "Лицей", "Кофе с Дождем" и "Винтаж" Анны Плетневой.

Общество Власти Барселоны разрешили достроить храм Святого Семейства В документе отмечается, что урегулирование ситуации стало "результатом совместной работы между мэрией и храмом Святого Семейства, которые тесно сотрудничали на протяжении последних двух лет".

Футбол КДК РФС отстранил троих игроков «Черноморца» от футбола на три года Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал футболистов новороссийского "Черноморца" Станислава Резникова, Ивана Юдина и Анатолия Пуляева отстранением от любой футбольной деятельности сроком на три года за участие в договорном матче, сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

Авто АвтоВАЗ не выпустит универсал Lada Vesta SW Sport Нельзя исключать вероятность, что через какое-то время линейка бренда все же будет расширена спортивной версией универсала, но окончательное решение будет принято только после того, как АвтоВАЗ сможет определить рентабельность создания такой модели и потенциальную востребованность среди российских покупателей.

Происшествия По делу об убийстве экс-бойца спецназа ГРУ задержаны еще трое Еще троих участников драки, в которой убили бывшего бойца спецподразделения ГРУ, участника боевых действий в Сирии Никиту Белянкина, задержали в пятницу, 7 июня, в Красногорске.

Политика Посольство России запросило «Портон-Даун» об инциденте в Солсбери Посольство России в Великобритании направило в лабораторию в «Портон-Дауне» обращение с просьбой предоставить информацию, связанную с инцидентом в Солсбери.

Политика Путин назвал санкции США против Huawei технологической войной «Huawei пытаются потеснить и беспрепятственно вытолкнуть с глобального рынка», — заявил Путин.

Наука Названы семь простых способов предотвратить болезни сердца Американская кардиологическая ассоциация назвала семь правил, соблюдение которых помогает снизить вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний на 79 процентов.

Экономика Бундесбанк снизил прогнозы роста ВВП Германии Фото: EPA-EFE / FILIP SINGER Бундесбанк теперь прогнозирует рост ВВП в 2019 году всего на 0,6%, что значительно ниже декабрьской оценки в 1,6%.

Интернет Дуров создаст агрегатор новостей Основатель Telegram Павел Дуров заявил о намерении разработать агрегатор новостей, который не будет подвержен цензуре.

Политика Калви не приедет на Петербургский экономический форум Адвокаты основателя Baring Vostok Майкла Калви, находящегося под домашним арестом, так и не получили ответ от Следственного комитета России (СКР), можно ли ему поехать на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2019), сообщил «Ведомостям» адвокат Калви Дмитрий Клеточкин.

Происшествия Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве Корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова задержали в центре Москвы, в столичной полиции заявили, что при обыске у него нашли "пять свертков с порошкообразным веществом".

Политика Путин объяснил торпедирование «Северного потока-2» Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что страны, которые не привыкли сами платить по своим счетам, пытаются торпедировать «Северный поток-2».

Политика Премьер Украины возглавил список «Украинской стратегии Гройсмана» на выборах в Раду Премьер-министр Украины Владимир Гройсман возглавил избирательный список партии "Украинская стратегия Гройсмана" на досрочных парламентских выборах, которые состоятся 21 июля.

Армия и оружие Американский крейсер совершил опасный манёвр вблизи корабля ВМФ России В Восточно-Китайском море ракетный крейсер США Chancellorsvill едва не спровоцировал столкновение с российским большим противолодочным кораблём (БПК) «Адмирал Виноградов».

Здоровье В Минздраве не станут увеличивать порог детства Глава российского Минздрава Вероника Скворцова заявила, что на данный момент ведомство не планирует увеличивать порог детства.

Армия и оружие «Азов»* назвал имена уничтоженных ополченцами Донбасса карателей Минувшей ночью на Светлодарской дуге в Донбассе погибли двое карателей нацистского полка "Азов"* - Пругло и Олексюк.

Общество Суд оштрафовал фирму по отлову косаток на 28 млн рублей Фрунзенский районный суд Владивостока признал виновным в нарушении правил рыболовства ООО "Белый кит" - одну из фирм, участвовавших в отлове косаток в бухте Средней, передает ТАСС.

Происшествия Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете Беременная в результате изнасилования 11-летняя девочка начальных классов из подмосковного Лыткарино росла в полной семье, которая не стояла на учете, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.