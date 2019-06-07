Экономика
Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы» по-деловомуРИА Новости 05:10
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы не должны "ползать на коленях", решая вопрос о компенсации потерь из-за поставок загрязненного российского топлива, заявил Александр Лукашенко. Его слова передает Sputnik Беларусь.
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с чего всё началось
Кроме того, Лукашенко возмутился тому, что Россия может возместить Белоруссии, которая, по его словам, пострадала больше всего, лишь 20 миллионов долларов ущерба, тогда как международные компании требуют до 800 миллионов.РИА Новости04:53
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Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено 05 июня в 09:02
Происшествия
Появилось видео с места взрыва, прогремевшего в шведском Линчепинге
В пятницу, 7 июня, в шведском городе Линчепинг, расположенном в лене Эстергетланд, прогремел мощный взрыв.
Обновлено в 04:47
Шоу-бизнес
Анна Плетнева жалуется на угрозы супруга
Мужчина критикует певицу за откровенные фото Недавний выпуск журнала Playboy украсили открвоенные фотографии солистки групп "Лицей", "Кофе с Дождем" и "Винтаж" Анны Плетневой.
Обновлено в 07:43
Общество
Власти Барселоны разрешили достроить храм Святого Семейства
В документе отмечается, что урегулирование ситуации стало "результатом совместной работы между мэрией и храмом Святого Семейства, которые тесно сотрудничали на протяжении последних двух лет".
Обновлено в 08:18
Футбол
КДК РФС отстранил троих игроков «Черноморца» от футбола на три года
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал футболистов новороссийского "Черноморца" Станислава Резникова, Ивана Юдина и Анатолия Пуляева отстранением от любой футбольной деятельности сроком на три года за участие в договорном матче, сообщил глава КДК Артур Григорьянц.
Обновлено в 06:48
Авто
АвтоВАЗ не выпустит универсал Lada Vesta SW Sport
Нельзя исключать вероятность, что через какое-то время линейка бренда все же будет расширена спортивной версией универсала, но окончательное решение будет принято только после того, как АвтоВАЗ сможет определить рентабельность создания такой модели и потенциальную востребованность среди российских покупателей.
Обновлено в 03:40
Происшествия
По делу об убийстве экс-бойца спецназа ГРУ задержаны еще трое
Еще троих участников драки, в которой убили бывшего бойца спецподразделения ГРУ, участника боевых действий в Сирии Никиту Белянкина, задержали в пятницу, 7 июня, в Красногорске.
Обновлено в 08:46
Политика
Посольство России запросило «Портон-Даун» об инциденте в Солсбери
Посольство России в Великобритании направило в лабораторию в «Портон-Дауне» обращение с просьбой предоставить информацию, связанную с инцидентом в Солсбери.
Обновлено в 08:07
Политика
Путин назвал санкции США против Huawei технологической войной
«Huawei пытаются потеснить и беспрепятственно вытолкнуть с глобального рынка», — заявил Путин.
Обновлено в 08:38
Наука
Названы семь простых способов предотвратить болезни сердца
Американская кардиологическая ассоциация назвала семь правил, соблюдение которых помогает снизить вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний на 79 процентов.
Обновлено в 03:46
Экономика
Бундесбанк снизил прогнозы роста ВВП Германии
Фото: EPA-EFE / FILIP SINGER Бундесбанк теперь прогнозирует рост ВВП в 2019 году всего на 0,6%, что значительно ниже декабрьской оценки в 1,6%.
Обновлено в 08:30
Интернет
Дуров создаст агрегатор новостей
Основатель Telegram Павел Дуров заявил о намерении разработать агрегатор новостей, который не будет подвержен цензуре.
Обновлено в 08:26
Политика
Калви не приедет на Петербургский экономический форум
Адвокаты основателя Baring Vostok Майкла Калви, находящегося под домашним арестом, так и не получили ответ от Следственного комитета России (СКР), можно ли ему поехать на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2019), сообщил «Ведомостям» адвокат Калви Дмитрий Клеточкин.
Обновлено в 04:46
Происшествия
Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве
Корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова задержали в центре Москвы, в столичной полиции заявили, что при обыске у него нашли "пять свертков с порошкообразным веществом".
Обновлено в 05:51
Политика
Путин объяснил торпедирование «Северного потока-2»
Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что страны, которые не привыкли сами платить по своим счетам, пытаются торпедировать «Северный поток-2».
Обновлено в 08:00
Политика
Премьер Украины возглавил список «Украинской стратегии Гройсмана» на выборах в Раду
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман возглавил избирательный список партии "Украинская стратегия Гройсмана" на досрочных парламентских выборах, которые состоятся 21 июля.
Обновлено в 08:37
Армия и оружие
Американский крейсер совершил опасный манёвр вблизи корабля ВМФ России
В Восточно-Китайском море ракетный крейсер США Chancellorsvill едва не спровоцировал столкновение с российским большим противолодочным кораблём (БПК) «Адмирал Виноградов».
Обновлено в 05:44
Здоровье
В Минздраве не станут увеличивать порог детства
Глава российского Минздрава Вероника Скворцова заявила, что на данный момент ведомство не планирует увеличивать порог детства.
Обновлено в 06:02
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено вчера в 16:20
Армия и оружие
«Азов»* назвал имена уничтоженных ополченцами Донбасса карателей
Минувшей ночью на Светлодарской дуге в Донбассе погибли двое карателей нацистского полка "Азов"* - Пругло и Олексюк.
Обновлено в 06:25
Спорт
Чемпион мира по гребле Жестков дисквалифицирован на четыре года
Обновлено в 07:59
Общество
Суд оштрафовал фирму по отлову косаток на 28 млн рублей
Фрунзенский районный суд Владивостока признал виновным в нарушении правил рыболовства ООО "Белый кит" - одну из фирм, участвовавших в отлове косаток в бухте Средней, передает ТАСС.
Обновлено в 05:50
Происшествия
Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете
Беременная в результате изнасилования 11-летняя девочка начальных классов из подмосковного Лыткарино росла в полной семье, которая не стояла на учете, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Обновлено в 08:11
Политика
Чайка подтвердил расследование третьего дела ЮКОСа
В России действительно расследуется третье дело ЮКОСа, заявил в пятницу генеральный прокурор Юрий Чайка.
Обновлено в 04:59
Культура
«Болотную тварь» закрыли после премьеры первого эпизода
Кинокомпания DC закрыла собственный сериал «Болотная тварь» после выхода первой серии.
Обновлено в 01:08