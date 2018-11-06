Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы» по-деловомуРИА Новости 05:10

с чего всё началось

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы не должны "ползать на коленях", решая вопрос о компенсации потерь из-за поставок загрязненного российского топлива, заявил Александр Лукашенко. Его слова передает Sputnik Беларусь.

Экономика Силуанов назвал нормальной жизнь в кредит Министр отметил, что в последнее время россияне действительно берут много потребительских кредитов и кредитов для инвестиционных целей.

Происшествия В Волгограде полицейские закрыли подпольную порностудию В качестве главы группировки выступал 31-летний житель Волгограда. Для нелегальных порносъемок он собрал своих знакомых.

Политика Владимир Путин подписал закон о фотофиксации техосмотра Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий операторов проводить фотофиксацию техосмотра транспортных средств.

Происшествия В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова Полиция задержала в Москве корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, рассказала изданию журналистка Светлана Рейтер из Русской службы BBC.

Армия и оружие Бойцы ДНР точным минометным выстрелом уничтожили блиндаж с карателями «Азова»* По сведениям МВД Украины, на окраине поселка Новолуганское Бахмутского района ночью 7 июня мина калибра 120 мм. попала в блиндаж.

Политика В МИД отметили противоречия в заявлении Зеленского по Донбассу В Москве считают, что новый президент Украины Владимир Зеленский, заявляющий о готовности "отвечать жестко" ополченцам в Донбассе и в то же время настаивающий на прекращении огня, подает противоречивые сигналы, заявил РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

Политика В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.

Футбол КДК РФС отстранил троих игроков «Черноморца» от футбола на три года Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал футболистов новороссийского "Черноморца" Станислава Резникова, Ивана Юдина и Анатолия Пуляева отстранением от любой футбольной деятельности сроком на три года за участие в договорном матче, сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

Энергетика Соединённым Штатам предрекли скорое лидерство по экспорту СПГ США могут стать крупнейшим в мире экспортером сжиженного природного газа (СПГ) в течение пяти лет, опередив Катар.

Экономика Путин подписал закон о регулировании цен на жизненно важные лекарства В России держателей регистрационных удостоверений на жизненно важные лекарственные препараты обязали снижать на цену на препараты, если их стоимость в иностранной валюте в стране производителя снизилась.

Политика Скворцова опровергла данные Счетной палаты о зарплатах медиков Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова назвала ошибкой данные Счетной палаты о неисполнении указа о повышении средней заработной платы медицинских работников в 50 из 85 регионов.

Здоровье Роскачество назвало пять опасных для здоровья напитков Специалисты из Роскачества составили список напитков, которые представляют угрозу для здоровья человека.

Происшествия Заммэра Якутска задержали за взятку недвижимостью на 114 млн рублей По данным следствия, замглавы мэрии по развитию территории получил от одного из девелоперов, строящих многоэтажный дом, "взятку в виде имущественных прав на недвижимость в данном строящемся доме в размере 1491 квадратный метр на 114 миллионов рублей".

Шоу-бизнес Анастасия Решетова подтвердила слухи о своей беременности Решетова скрывала не один месяц свое положение, упоминая о том, что разговоры о ее беременности – это лишь слухи.

Теннис Вондроушова одолела Конту и пробилась в финал «Ролан Гаррос» Чешская теннисистка Маркета Вондроушова победила британку Йоханну Конту в полуфинале Открытого чемпионата Франции.

Происшествия Участницу шоу талантов с Украины убили и бросили в реку Тело участницы немецкого шоу талантов Das Supertalent (немецкий эквивалент британского Got Talent) Аллы Клишты (Alla Klyshta) нашли в Рейне спустя несколько недель после ее исчезновения в конце апреля.

Шоу-бизнес Лидии Федосеевой-Шукшиной стало плохо после отравления Алибасова Создатель группы «На-На» Бари Алибасов попал в больницу в Москве 4 июня. Сообщалось, что он отравился жидкостью для прочистки труб.

Экономика Чайка заявил о законности расследования дела Калви Дело основателя Baring Vostok Майкла Калви расследуется законно.

Происшествия В Подмосковье особенная девочка забеременела от 47-летнего иностранца В подмосковном Лыткарино 11-летняя ученица четвёртого класса ждёт ребёнка от 47-летнего гражданина Узбекистана, сообщила 7 июня «Комсомольская правда».

Экономика Сбербанк договорился о покупке торгового центра в Петербурге «Дочка» Сбербанка купит торгово-развлекательный центр «Жемчужная Плаза» на юго-западе Петербурга, который сейчас на паритетных началах принадлежит SIIC и SRV.

Политика Россия выполнит все обязательства перед гражданами, заявил Володин Россия выдержит санкции и выполнит все свои обязательства перед гражданами, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Финансы «Дом.РФ» и Газпромбанк выпустят ипотечные облигации на 350 млрд рублей "Дом.РФ" и Газпромбанк планируют в 2020 – 2021 годах выпустить однотраншевые ипотечные ценные бумаги с поручительством "Дом.РФ" объемом до 350 млрд руб. Соответствующий меморандум о сотрудничестве стороны подписали в рамках Петербургского международного экономического форума.

Общество В Краснодаре закрывают мединститут высшего сестринского образования Краснодарский муниципальный медицинский институт высшего сестринского образования остался без аккредитации год назад, после того как не прошел проверку Рособрнадзора.

Экономика Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.