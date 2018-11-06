Экономика
Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы» по-деловомуРИА Новости 05:10
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы не должны "ползать на коленях", решая вопрос о компенсации потерь из-за поставок загрязненного российского топлива, заявил Александр Лукашенко. Его слова передает Sputnik Беларусь.
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с чего всё началось
Кроме того, Лукашенко возмутился тому, что Россия может возместить Белоруссии, которая, по его словам, пострадала больше всего, лишь 20 миллионов долларов ущерба, тогда как международные компании требуют до 800 миллионов.РИА Новости04:53
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Экономика
Силуанов назвал нормальной жизнь в кредит
Министр отметил, что в последнее время россияне действительно берут много потребительских кредитов и кредитов для инвестиционных целей.
Обновлено в 06:01
Происшествия
В Волгограде полицейские закрыли подпольную порностудию
В качестве главы группировки выступал 31-летний житель Волгограда. Для нелегальных порносъемок он собрал своих знакомых.
Обновлено в 07:00
Политика
Владимир Путин подписал закон о фотофиксации техосмотра
Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий операторов проводить фотофиксацию техосмотра транспортных средств.
Обновлено в 05:33
Происшествия
В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова
Полиция задержала в Москве корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, рассказала изданию журналистка Светлана Рейтер из Русской службы BBC.
Обновлено в 03:45
Армия и оружие
Бойцы ДНР точным минометным выстрелом уничтожили блиндаж с карателями «Азова»*
По сведениям МВД Украины, на окраине поселка Новолуганское Бахмутского района ночью 7 июня мина калибра 120 мм. попала в блиндаж.
Обновлено в 04:50
Политика
В МИД отметили противоречия в заявлении Зеленского по Донбассу
В Москве считают, что новый президент Украины Владимир Зеленский, заявляющий о готовности "отвечать жестко" ополченцам в Донбассе и в то же время настаивающий на прекращении огня, подает противоречивые сигналы, заявил РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
Обновлено в 06:40
Политика
В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России
Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.
Обновлено вчера в 00:06
Футбол
КДК РФС отстранил троих игроков «Черноморца» от футбола на три года
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал футболистов новороссийского "Черноморца" Станислава Резникова, Ивана Юдина и Анатолия Пуляева отстранением от любой футбольной деятельности сроком на три года за участие в договорном матче, сообщил глава КДК Артур Григорьянц.
Обновлено в 06:48
Энергетика
Соединённым Штатам предрекли скорое лидерство по экспорту СПГ
США могут стать крупнейшим в мире экспортером сжиженного природного газа (СПГ) в течение пяти лет, опередив Катар.
Обновлено в 06:11
Экономика
Путин подписал закон о регулировании цен на жизненно важные лекарства
В России держателей регистрационных удостоверений на жизненно важные лекарственные препараты обязали снижать на цену на препараты, если их стоимость в иностранной валюте в стране производителя снизилась.
Обновлено в 06:26
Авто
«АВТОДИЛЕР ГОДА – 2019»: названы победители национальной премии
Обновлено в 03:10
Политика
Скворцова опровергла данные Счетной палаты о зарплатах медиков
Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова назвала ошибкой данные Счетной палаты о неисполнении указа о повышении средней заработной платы медицинских работников в 50 из 85 регионов.
Обновлено 05 июня в 11:17
Здоровье
Роскачество назвало пять опасных для здоровья напитков
Специалисты из Роскачества составили список напитков, которые представляют угрозу для здоровья человека.
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия
Заммэра Якутска задержали за взятку недвижимостью на 114 млн рублей
По данным следствия, замглавы мэрии по развитию территории получил от одного из девелоперов, строящих многоэтажный дом, "взятку в виде имущественных прав на недвижимость в данном строящемся доме в размере 1491 квадратный метр на 114 миллионов рублей".
Обновлено в 04:40
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова подтвердила слухи о своей беременности
Решетова скрывала не один месяц свое положение, упоминая о том, что разговоры о ее беременности – это лишь слухи.
Обновлено в 03:31
Теннис
Вондроушова одолела Конту и пробилась в финал «Ролан Гаррос»
Чешская теннисистка Маркета Вондроушова победила британку Йоханну Конту в полуфинале Открытого чемпионата Франции.
Обновлено в 07:18
Происшествия
Участницу шоу талантов с Украины убили и бросили в реку
Тело участницы немецкого шоу талантов Das Supertalent (немецкий эквивалент британского Got Talent) Аллы Клишты (Alla Klyshta) нашли в Рейне спустя несколько недель после ее исчезновения в конце апреля.
Обновлено в 01:00
Хоккей
«Сент-Луис» обыграл «Бостон» и повёл в серии финала Кубка Стэнли
«Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Бостон Брюинз» в пятом матче серии финала Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 01:10
Шоу-бизнес
Лидии Федосеевой-Шукшиной стало плохо после отравления Алибасова
Создатель группы «На-На» Бари Алибасов попал в больницу в Москве 4 июня. Сообщалось, что он отравился жидкостью для прочистки труб.
Обновлено вчера в 10:44
Экономика
Чайка заявил о законности расследования дела Калви
Дело основателя Baring Vostok Майкла Калви расследуется законно.
Обновлено в 06:11
Происшествия
В Подмосковье особенная девочка забеременела от 47-летнего иностранца
В подмосковном Лыткарино 11-летняя ученица четвёртого класса ждёт ребёнка от 47-летнего гражданина Узбекистана, сообщила 7 июня «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:44
Экономика
Сбербанк договорился о покупке торгового центра в Петербурге
«Дочка» Сбербанка купит торгово-развлекательный центр «Жемчужная Плаза» на юго-западе Петербурга, который сейчас на паритетных началах принадлежит SIIC и SRV.
Обновлено в 05:57
Политика
Россия выполнит все обязательства перед гражданами, заявил Володин
Россия выдержит санкции и выполнит все свои обязательства перед гражданами, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Обновлено в 07:06
Финансы
«Дом.РФ» и Газпромбанк выпустят ипотечные облигации на 350 млрд рублей
"Дом.РФ" и Газпромбанк планируют в 2020 – 2021 годах выпустить однотраншевые ипотечные ценные бумаги с поручительством "Дом.РФ" объемом до 350 млрд руб. Соответствующий меморандум о сотрудничестве стороны подписали в рамках Петербургского международного экономического форума.
Обновлено в 05:05
Общество
В Краснодаре закрывают мединститут высшего сестринского образования
Краснодарский муниципальный медицинский институт высшего сестринского образования остался без аккредитации год назад, после того как не прошел проверку Рособрнадзора.
Обновлено в 06:25
Экономика
Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.
Обновлено в 03:07
Общество
Большинство россиян не хотят самостоятельно копить на пенсию
Напомним, что в Госдуме вскоре будет рассмотрен законопроект, который позволит клиентам негосударственных пенсионных фондов (НПФ) получать выплаты пенсий по прежним возрастным критериям.
Обновлено в 04:21