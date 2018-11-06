Экономика
Лукашенко призвал по-деловому решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы»RT на русском 04:56
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос компенсации из-за некачественной нефти в трубопроводе «Дружба» должен решаться с Россией в деловом ключе.
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с чего всё началось
Кроме того, Лукашенко возмутился тому, что Россия может возместить Белоруссии, которая, по его словам, пострадала больше всего, лишь 20 миллионов долларов ущерба, тогда как международные компании требуют до 800 миллионов.РИА Новости04:53
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 14:09, Ашберн
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 14:09, Ашберн
Экономика
Россия модернизирует железные дороги Кубы за $1 млрд
Россия и Куба заключили соглашение о модернизации железнодорожной сети острова почти на $1 млрд, заявил вице-премьер, сопредседатель межправительственной комиссии Россия — Куба Юрий Борисов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено в 13:59
Армия и оружие
Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео
В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей России и США в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 09:15
Армия и оружие
Число пострадавших боевиков «Азова» около Новолуганского увеличилось
Еще трое украинских военнослужащих полка Национальной гвардии «Азов», признанного Конгрессом США неонацистским, были ранены в ходе боевых действий около поселка Новолуганского Донецкой области в ночь на 7 июня.
Обновлено в 10:54
Общество
Ассанжа сняли на видео в британской тюрьме
Видеоагентство Ruptly опубликовало кадры из британской тюрьмы Белмарш, в которой содержится основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.
Обновлено в 14:03
Политика
Зеленский заявил, что решение о роспуске Рады было верным
Верховная рада своей работой на последней пленарной неделе доказала, что решение о ее роспуске было правильным, заявил в пятницу президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 13:56
Общество
Температурный рекорд 1988 года побит в Петербурге
"На гидрометеорологической станции ОГМС Санкт-Петербурга столбик термометра зафиксировал значение +30,8 ° С. Предыдущий рекорд принадлежит 1988 году, тогда воздух прогрелся до плюс 29,8 °С", - говорится в сообщении.
Обновлено в 12:40
Политика
В «Нафтогазе» назвали условие переговоров с «Газпромом»
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев написал на своей странице в Facebook, что компания готова к переговорам с «Газпромом», но исключительно в трёхстороннем формате.
Обновлено в 10:41
Происшествия
В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы»
В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики.
Обновлено в 04:02
Происшествия
В Петербурге катер врезался в мост
В Санкт-Петербурге прогулочный катер въехал в опору моста, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:35
Энергетика
Нефть растет в цене в надежде на отмену пошлин США против Мексики
Мировые цены на нефть поднялись после заявлений официальных лиц США и Мексики о возможной отмене «антимигрантских» пошлин Белого дома, 6 июня передает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 15:46
Общество
Суд оштрафовал фирму по отлову косаток на 28 млн рублей
Фрунзенский районный суд Владивостока признал виновным в нарушении правил рыболовства ООО "Белый кит" - одну из фирм, участвовавших в отлове косаток в бухте Средней, передает ТАСС.
Обновлено в 05:50
Авто
BMW отзывает в России кроссоверы BMW X7
BMW отзывает в России кроссоверы BMW X7, реализованные на рынке в период с мая по апрель текущего года.
Обновлено в 12:52
Футбол
Грузия разгромила Гибралтар в отборочном матче Евро-2020
Сборная Грузии одержала победу над национальной командой Гибралтара в матче отборочного турнира Евро-2020.
Обновлено в 13:53
Общество
Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось
Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 06:41
Происшествия
По делу об убийстве экс-спецназовца ГРУ арестовали всех задержанных
Суд арестовал всех семерых человек, которые были задержаны по делу об убийстве экс-спецназовца ГРУ в Подмосковье, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:21
Политика
Путин объяснил, почему не поздравил Зеленского и не контактирует с ним
Путин и Зеленский: Владимир Зеленский победил в выборах президента Украины 21 апреля, его инаугурация состоялась месяц спустя.
Обновлено в 11:16
Армия и оружие
Бойцы ДНР точным минометным выстрелом уничтожили блиндаж с карателями «Азова»*
Обновлено в 04:50
Армия и оружие
Армия Сирии отразила наступление боевиков на севере Хамы
Обновлено вчера в 21:53
Теннис
Джокович и Тим доиграют полуфинал «Ролан Гаррос» в субботу
Обновлено в 13:14
Шоу-бизнес
Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»
Обновлено в 09:50
Общество
Небо над Петербургом затянули облака-мамматусы
В пятницу, 7 июня, в городе на Неве небо затянули облака-мамматусы (от латинского mamma – «вымя», «грудь») – вымяобразные или трубчатые облака, которые обычно встречаются в тропических широтах и связаны с образованием тёплых циклонов.
Обновлено в 11:44
Шоу-бизнес
Брэдли Купер и Ирина Шейк расстались
Актер Брэдли Купер и супермодель Ирина Шейк расстались после четырех лет романа и рождения дочери, передает People со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 03:30
Политика
Путин подписал закон об обязательной фотофиксации техосмотра
Владимир Путин подписал закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 07:38
Шоу-бизнес
Настя Каменских поплавала с Мими и поблагодарила Потапа за счастье
Настя Каменских и Потап, которые сыграли свадьбу 23 мая, уже вернулись из свадебного путешествия. Медовый месяц для них продолжится в Киеве.
Обновлено в 07:50
Футбол
«Арсенал» объявил об уходе Уэлбека
Лондонский Арсенал объявил об уходе четверых футболистов.
Обновлено в 13:16
Политика
Путин пожелал здоровья Симоньян после инцидента с Соболь
Обновлено в 13:48