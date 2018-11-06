Лукашенко призвал по-деловому решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы»RT на русском 04:56

с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос компенсации из-за некачественной нефти в трубопроводе «Дружба» должен решаться с Россией в деловом ключе.

Экономика Россия модернизирует железные дороги Кубы за $1 млрд Россия и Куба заключили соглашение о модернизации железнодорожной сети острова почти на $1 млрд, заявил вице-премьер, сопредседатель межправительственной комиссии Россия — Куба Юрий Борисов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Армия и оружие Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей России и США в Восточно-Китайском море.

Армия и оружие Число пострадавших боевиков «Азова» около Новолуганского увеличилось Еще трое украинских военнослужащих полка Национальной гвардии «Азов», признанного Конгрессом США неонацистским, были ранены в ходе боевых действий около поселка Новолуганского Донецкой области в ночь на 7 июня.

Общество Ассанжа сняли на видео в британской тюрьме Видеоагентство Ruptly опубликовало кадры из британской тюрьмы Белмарш, в которой содержится основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.

Политика Зеленский заявил, что решение о роспуске Рады было верным Верховная рада своей работой на последней пленарной неделе доказала, что решение о ее роспуске было правильным, заявил в пятницу президент Украины Владимир Зеленский.

Общество Температурный рекорд 1988 года побит в Петербурге "На гидрометеорологической станции ОГМС Санкт-Петербурга столбик термометра зафиксировал значение +30,8 ° С. Предыдущий рекорд принадлежит 1988 году, тогда воздух прогрелся до плюс 29,8 °С", - говорится в сообщении.

Политика В «Нафтогазе» назвали условие переговоров с «Газпромом» Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев написал на своей странице в Facebook, что компания готова к переговорам с «Газпромом», но исключительно в трёхстороннем формате.

Происшествия В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы» В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики.

Происшествия В Петербурге катер врезался в мост В Санкт-Петербурге прогулочный катер въехал в опору моста, сообщает РИА "Новости".

Энергетика Нефть растет в цене в надежде на отмену пошлин США против Мексики Мировые цены на нефть поднялись после заявлений официальных лиц США и Мексики о возможной отмене «антимигрантских» пошлин Белого дома, 6 июня передает агентство Reuters.

Общество Суд оштрафовал фирму по отлову косаток на 28 млн рублей Фрунзенский районный суд Владивостока признал виновным в нарушении правил рыболовства ООО "Белый кит" - одну из фирм, участвовавших в отлове косаток в бухте Средней, передает ТАСС.

Авто BMW отзывает в России кроссоверы BMW X7 BMW отзывает в России кроссоверы BMW X7, реализованные на рынке в период с мая по апрель текущего года.

Футбол Грузия разгромила Гибралтар в отборочном матче Евро-2020 Сборная Грузии одержала победу над национальной командой Гибралтара в матче отборочного турнира Евро-2020.

Общество Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Происшествия По делу об убийстве экс-спецназовца ГРУ арестовали всех задержанных Суд арестовал всех семерых человек, которые были задержаны по делу об убийстве экс-спецназовца ГРУ в Подмосковье, сообщает ТАСС.

Политика Путин объяснил, почему не поздравил Зеленского и не контактирует с ним Путин и Зеленский: Владимир Зеленский победил в выборах президента Украины 21 апреля, его инаугурация состоялась месяц спустя.

Общество Небо над Петербургом затянули облака-мамматусы В пятницу, 7 июня, в городе на Неве небо затянули облака-мамматусы (от латинского mamma – «вымя», «грудь») – вымяобразные или трубчатые облака, которые обычно встречаются в тропических широтах и связаны с образованием тёплых циклонов.

Шоу-бизнес Брэдли Купер и Ирина Шейк расстались Актер Брэдли Купер и супермодель Ирина Шейк расстались после четырех лет романа и рождения дочери, передает People со ссылкой на собственный источник.

Политика Путин подписал закон об обязательной фотофиксации техосмотра Владимир Путин подписал закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.

Шоу-бизнес Настя Каменских поплавала с Мими и поблагодарила Потапа за счастье Настя Каменских и Потап, которые сыграли свадьбу 23 мая, уже вернулись из свадебного путешествия. Медовый месяц для них продолжится в Киеве.