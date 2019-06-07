Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы» по-деловомуРИА Новости 05:10

с чего всё началось

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы не должны "ползать на коленях", решая вопрос о компенсации потерь из-за поставок загрязненного российского топлива, заявил Александр Лукашенко. Его слова передает Sputnik Беларусь.

Футбол Сарри: Не предам «Наполи», если возглавлю «Ювентус» Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри дал комментарий по поводу того, предаст ли он "Наполи", если возглавит "Ювентус".

Политика Путин ответил на вопрос о торговой войне пословицей про обезьяну Российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос о схватке за экономическое равенство китайской пословицей, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Гаджеты В Сети появились скриншоты операционной системы Huawei Hongmeng В Сети появились первые скриншоты собственной операционной системы китайской компании Huawei – Hongmeng.

Политика Путин объяснил, почему не поздравил Зеленского и не контактирует с ним Путин и Зеленский: Владимир Зеленский победил в выборах президента Украины 21 апреля, его инаугурация состоялась месяц спустя.

Авто Появились первые изображения LADA Priora Sport Что касается «подкапотки», то 1,6-литровый 106-сильный «атмосферник», который ставился на самые дорогие комплектации LADA Priora, впору было бы заменить 1,8-литровым мотором от Vesta Sport, выдающим 145 лошадиных сил и 187 Нм крутящего момента.

Кино Санса Старк назвала виновника киноляпа с кофе Виновником киноляпа со стаканчиком кофе в четвертой серии восьмого сезона «Игры престолов» является сыгравший в ленте Джона Сноу Кит Харингтон.

Футбол В UEFA оценили шансы Петербурга принять финал Лиги чемпионов На Петербургском международном форуме исполнительный директор UEFA Мартин Каллен оценил шансы Петербурга принять финал Лиги чемпионов в сезоне-2020/21 на «Газпром Арене».

Шоу-бизнес Суд признал Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой Щелковский городской суд МО признал актера Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой.

Армия и оружие Двое украинских военных погибли при попытке прорыва позиций ДНР В результате атаки на позиции Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли двое боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил 7 июня начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Общество Синоптики ожидают жару в Москве до середины июня Синоптики ожидают в ближайшие дни в Москве жаркую погоду, которая может сохраниться примерно до 15–17 июня.

Происшествия Спасатели выехали к рожающей москвичке, заблокированной в квартире Столичные спасатели выехали в район Зябликово, где у заблокированной в квартире москвички начались роды.

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Футбол Мане рассказал, почему не перешёл в «Спартак» Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане рассказал, как 2014 году перешёл из "Зальцбурга" в "Саутгемптон".

Происшествия В Петербурге катер врезался в мост В Санкт-Петербурге прогулочный катер въехал в опору моста, сообщает РИА "Новости".

Футбол «Ростов» продлил контракты с Песьяковым и Шомуродовым «Ростов» объявил о продлении контрактов с вратарем Сергеем Песьяковым и нападающим Эльдором Шомуродовым.

Армия и оружие Пушилин ответил на обещание Зеленского жестких ответов в Донбассе Глава ДНР Денис Пушилин отреагировал на обещания президента Украины Владимира Зеленского «жестко отвечать» в Донбассе.

Шоу-бизнес Телеведущий Михаил Шац отмечает 54-летие Российскому телеведущему Михаилу Шацу исполнилось 54 года, в связи с чем публика вспомнила его интересные работы и сведения о личной жизни.

Армия и оружие Число пострадавших боевиков «Азова» около Новолуганского увеличилось Еще трое украинских военнослужащих полка Национальной гвардии «Азов», признанного Конгрессом США неонацистским, были ранены в ходе боевых действий около поселка Новолуганского Донецкой области в ночь на 7 июня.

Происшествия Обвинение журналисту «Медузы» Голунову будет предъявлено 8 июня Следствие в субботу, 8 июня, предъявит обвинение журналисту "Медузы" Ивану Голунову в попытке сбыта наркотиков.

Политика Путин подписал закон об обязательной фотофиксации техосмотра Владимир Путин подписал закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.

Политика Зеленский прокомментировал петицию о своей отставке Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал петицию о своей отставке, которая ранее появилась в интернете и собрала почти 60 тыс. подписей.

Политика Путин назвал Зеленского хорошим актером Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) назвал нового украинского президента Владимира Зеленского хорошим актером.