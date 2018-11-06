Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы» по-деловомуРИА Новости вчера в 05:10

с чего всё началось

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы не должны "ползать на коленях", решая вопрос о компенсации потерь из-за поставок загрязненного российского топлива, заявил Александр Лукашенко. Его слова передает Sputnik Беларусь.

Армия и оружие В Сети предположили, кто мог загорать на «Адмирале Виноградове» Автор телеграм-канала «Взгляд человека в лампасах» обратил внимание загорающих на корме «Адмирала Виноградова» полуголых мужчин, которые попали на видеозапись, опубликованную ВМС США.

Политика Охранники Путина спасли Си Цзиньпина от падения Сотрудники охраны президента России Владимира Путина спасли председателя КНР Си Цзиньпина от падения со сцены после пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019).

Происшествия В Москве задержали корреспондента «Медузы» Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.

Политика Миллер назвал условия контракта на поставки топлива Украине Глава корпорации «Газпром» Алексей Миллер заявил, что ряд условий по поддержке необходимых резервных мощностей транзитной системы на границе России и Украины не будут исполнятся без заключения соответствующего контракта.

Политика США и Мексика заключили миграционное соглашение Президент США Дональд Трамп объявил о заключении соглашения с Мексикой по миграционным вопросам.

Политика Путин назвал Зеленского хорошим актером Путин назвал Зеленского "хорошим специалистом в области, в которой до сих пор работал".

Экономика Путин подписал закон о снижении цен на жизненно важные лекарства Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий держателей регистрационных удостоверений на жизненно важные лекарства (ЖНВЛП) снижать на них цену.

Футбол Россия может не попасть в новую Лигу чемпионов, заявили в Ла Лиге Ранее СМИ сообщили, что что президент Ассоциации европейских клубов (ЕСА) Андреа Аньелли разработал схему нового формата Лиги чемпионов.

Культура Эрнст рассказал о судьбе шоу «Голос. Дети» Канал решил аннулировать результаты шоу, в котором победила дочь Алсу Микелла Абрамова, так как международная компания Group-IB выявила накрутку голосов на шоу.

Шоу-бизнес Ленина заявила, что Алибасов испытывает проблемы со зрением и слухом Светская львица Лена Ленина в Instagram рассказала о своих взаимоотношениях с Бари Алибасовым.

Шоу-бизнес Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались По данным издания People, Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались после четырех лет вместе.

Происшествия В центре Москвы загорелся жилой дом Жилой дом загорелся в центре Москвы, в настоящее время все жильцы эвакуированы.

Здоровье Какие продукты с грядки могут заменить антибиотики Некоторые продукты могут заменять собой лекарства. Так же, как медикаменты, принимать их нужно со вниманием к противопоказаниям.

Происшествия В Калифорнии назвали причину прошлогодних лесных пожаров Причиной лесных пожаров в американском штате Калифорния стала искра из-под молота или осколок раскаленного металла.

Происшествия Мужчина погиб в Ленобласти после ДТП с животным В Ленинградской области правоохранители выясняют обстоятельства смертельного ДТП с диким животным. В результате аварии погиб мужчина.

Происшествия МВД начало служебную проверку из-за фотографий из «квартиры» Голунова В первом сообщении МВД о ситуации с Голуновым (пресс-служба главка не называет журналиста по имени) говорилось, что полицейские нашли свертки с порошком «при личном досмотре», а также «по месту проживания задержанного».

Общество Тысячи россиян ожидает рост пенсии за советский период стажа Россияне смогут рассчитывать на более высокие пенсии, если Госдума одобрит законопроект, который упрощает процедуру подтверждения зарплаты за советский период трудовой деятельности.

Происшествия Трое жителей Сакмарского района погибли в пожаре С начала 2019 года на территории Оренбургской области только в жилом фонде зарегистрировано 623 пожара, 63 человека погибло, из них 5 детей, ещё 84 человека получили травмы различной степени тяжести (из них – 7 детей).

Происшествия Boeing не собирался исправлять ошибку в системе 737 MAX до 2020 года Компании Boeing стало известно о проблемах в работе системы предупреждения пилотов об опасном угле атаки, характерном для модели 737 МАХ, еще два года назад.

Общество В Бурятии сокращают медиков и учителей при дефиците кадров Рынок труда всегда наиболее чутко реагирует на изменения, происходящие в экономике.

Гаджеты Появились первые скриншоты новой операционной системы Huawei Первые изображения собственной операционной системы Huawei были опубликованы в Сети.

Политика Кандидат в премьеры Великобритании признался в употреблении наркотиков Кандидат в премьер-министры Великобритании Майкл Гоув признался в употреблении кокаина и выразил «глубочайшее сожаление» об этом опыте, сообщает газета The Daily Mail.

Политика Бывший завод Порошенко передадут в госсобственность России Все акции Севастопольского морского завода (Севморзавод имени Орджоникидзе), ранее принадлежавшего экс-президенту Украины Петру Порошенко, будут переданы в государственную собственность России, говорится в проекте указа президента РФ Владимира Путина, размещенного в пятницу на портале правовой информации.

Футбол Роналду рассказал о секрете своей физической формы Роналду добавил, что всегда испытывает гордость, надевая футболку национальной сборной.

Гаджеты Смартфоны Huawei лишили Instagram и WhatsApp Как пишет Reuters, руководство Facebook запретило предустанавливать свои приложения, а именно Facebook, Instagram и WhatsApp.

Футбол Украина — Сербия 5:0 Сборная Украины по футболу одержала разгромную победу над командой Сербии в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.