Экономика
Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы» по-деловомуРИА Новости вчера в 05:10
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы не должны "ползать на коленях", решая вопрос о компенсации потерь из-за поставок загрязненного российского топлива, заявил Александр Лукашенко. Его слова передает Sputnik Беларусь.
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с чего всё началось
Кроме того, Лукашенко возмутился тому, что Россия может возместить Белоруссии, которая, по его словам, пострадала больше всего, лишь 20 миллионов долларов ущерба, тогда как международные компании требуют до 800 миллионов.РИА Новостивчера в 04:53
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Александр Лукашенко посетил «Нафтан»: «Не надо орать и наступать, но свои интересы надо блюсти»
КП - Беларусьвчера в 10:04
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Армия и оружие
В Сети предположили, кто мог загорать на «Адмирале Виноградове»
Автор телеграм-канала «Взгляд человека в лампасах» обратил внимание загорающих на корме «Адмирала Виноградова» полуголых мужчин, которые попали на видеозапись, опубликованную ВМС США.
Обновлено вчера в 14:36
Армия и оружие
Стало известно об отступлении российских военных в Сирии
Обновлено вчера в 11:13
Политика
Охранники Путина спасли Си Цзиньпина от падения
Сотрудники охраны президента России Владимира Путина спасли председателя КНР Си Цзиньпина от падения со сцены после пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019).
Обновлено вчера в 12:47
Происшествия
В Москве задержали корреспондента «Медузы»
Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.
Обновлено вчера в 04:46
Политика
Миллер назвал условия контракта на поставки топлива Украине
Глава корпорации «Газпром» Алексей Миллер заявил, что ряд условий по поддержке необходимых резервных мощностей транзитной системы на границе России и Украины не будут исполнятся без заключения соответствующего контракта.
Обновлено вчера в 19:46
Политика
США и Мексика заключили миграционное соглашение
Президент США Дональд Трамп объявил о заключении соглашения с Мексикой по миграционным вопросам.
Обновлено вчера в 23:33
Политика
Путин назвал Зеленского хорошим актером
Путин назвал Зеленского "хорошим специалистом в области, в которой до сих пор работал".
Обновлено вчера в 10:32
Экономика
Путин подписал закон о снижении цен на жизненно важные лекарства
Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий держателей регистрационных удостоверений на жизненно важные лекарства (ЖНВЛП) снижать на них цену.
Обновлено вчера в 06:47
Футбол
Россия может не попасть в новую Лигу чемпионов, заявили в Ла Лиге
Ранее СМИ сообщили, что что президент Ассоциации европейских клубов (ЕСА) Андреа Аньелли разработал схему нового формата Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 23:08
Культура
Эрнст рассказал о судьбе шоу «Голос. Дети»
Канал решил аннулировать результаты шоу, в котором победила дочь Алсу Микелла Абрамова, так как международная компания Group-IB выявила накрутку голосов на шоу.
Обновлено вчера в 20:27
Шоу-бизнес
Ленина заявила, что Алибасов испытывает проблемы со зрением и слухом
Светская львица Лена Ленина в Instagram рассказала о своих взаимоотношениях с Бари Алибасовым.
Обновлено вчера в 02:40
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
По данным издания People, Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались после четырех лет вместе.
Обновлено вчера в 02:59
Наука
Определена главная причина старения
Обновлено вчера в 05:09
Происшествия
В центре Москвы загорелся жилой дом
Жилой дом загорелся в центре Москвы, в настоящее время все жильцы эвакуированы.
Обновлено вчера в 23:12
Здоровье
Какие продукты с грядки могут заменить антибиотики
Некоторые продукты могут заменять собой лекарства. Так же, как медикаменты, принимать их нужно со вниманием к противопоказаниям.
Обновлено вчера в 04:50
Происшествия
В Калифорнии назвали причину прошлогодних лесных пожаров
Причиной лесных пожаров в американском штате Калифорния стала искра из-под молота или осколок раскаленного металла.
Обновлено вчера в 18:42
Происшествия
Мужчина погиб в Ленобласти после ДТП с животным
В Ленинградской области правоохранители выясняют обстоятельства смертельного ДТП с диким животным. В результате аварии погиб мужчина.
Обновлено вчера в 20:17
Происшествия
МВД начало служебную проверку из-за фотографий из «квартиры» Голунова
В первом сообщении МВД о ситуации с Голуновым (пресс-служба главка не называет журналиста по имени) говорилось, что полицейские нашли свертки с порошком «при личном досмотре», а также «по месту проживания задержанного».
Обновлено вчера в 11:34
Автоспорт
Даниил Квят: Нужно понять, в чем мы уступаем конкурентам
Обновлено вчера в 18:05
Общество
Тысячи россиян ожидает рост пенсии за советский период стажа
Россияне смогут рассчитывать на более высокие пенсии, если Госдума одобрит законопроект, который упрощает процедуру подтверждения зарплаты за советский период трудовой деятельности.
Обновлено вчера в 09:49
Происшествия
Трое жителей Сакмарского района погибли в пожаре
С начала 2019 года на территории Оренбургской области только в жилом фонде зарегистрировано 623 пожара, 63 человека погибло, из них 5 детей, ещё 84 человека получили травмы различной степени тяжести (из них – 7 детей).
Обновлено в 00:15
Происшествия
Boeing не собирался исправлять ошибку в системе 737 MAX до 2020 года
Компании Boeing стало известно о проблемах в работе системы предупреждения пилотов об опасном угле атаки, характерном для модели 737 МАХ, еще два года назад.
Обновлено вчера в 22:20
Общество
В Бурятии сокращают медиков и учителей при дефиците кадров
Рынок труда всегда наиболее чутко реагирует на изменения, происходящие в экономике.
Обновлено вчера в 23:49
Гаджеты
Появились первые скриншоты новой операционной системы Huawei
Первые изображения собственной операционной системы Huawei были опубликованы в Сети.
Обновлено вчера в 20:49
Политика
Кандидат в премьеры Великобритании признался в употреблении наркотиков
Кандидат в премьер-министры Великобритании Майкл Гоув признался в употреблении кокаина и выразил «глубочайшее сожаление» об этом опыте, сообщает газета The Daily Mail.
Обновлено вчера в 18:36
Политика
Бывший завод Порошенко передадут в госсобственность России
Все акции Севастопольского морского завода (Севморзавод имени Орджоникидзе), ранее принадлежавшего экс-президенту Украины Петру Порошенко, будут переданы в государственную собственность России, говорится в проекте указа президента РФ Владимира Путина, размещенного в пятницу на портале правовой информации.
Обновлено вчера в 06:15
Футбол
Роналду рассказал о секрете своей физической формы
Роналду добавил, что всегда испытывает гордость, надевая футболку национальной сборной.
Обновлено вчера в 17:30
Гаджеты
Смартфоны Huawei лишили Instagram и WhatsApp
Как пишет Reuters, руководство Facebook запретило предустанавливать свои приложения, а именно Facebook, Instagram и WhatsApp.
Обновлено вчера в 13:15
Футбол
Украина — Сербия 5:0
Сборная Украины по футболу одержала разгромную победу над командой Сербии в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.
Обновлено вчера в 16:36
Футбол
«Чайка» сделала заявление о решении КДК по ее матчу с «Черноморцем»
"Чайка" выступила с официальным заявлением о решении Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) в отношении матча 27-го тура первенства ПФЛ в зоне "Юг" "Чайка" – "Черноморец".
Обновлено вчера в 11:08