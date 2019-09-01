По словам белорусского лидера, нужно шевелиться и искать новые рынки сбыта Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал производителей сахара искать новые рынки сбыта и не концентрироваться только на России, пишут "Известия".

Лукашенко призвал производителей сахара не зацикливаться на рынке РФ

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