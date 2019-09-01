Экономика
Аргументы и ФактыЛукашенко призвал производителей сахара не зацикливаться на рынке РФ
По словам белорусского лидера, нужно шевелиться и искать новые рынки сбыта Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал производителей сахара искать новые рынки сбыта и не концентрироваться только на России, пишут "Известия".
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Лукашенко призвал белорусских производителей сахара «не страдать» из-за России
Газета.Ruвчера в 22:48
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 19:42, Вашингтон
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 19:42, Вашингтон
Финансы
Власти Аргентины вводят контроль за покупкой долларов
Президент Аргентины Маурисио Макри подписал указ, предусматривающий введение ограничений на покупку долларов из-за падающего курса национальной валюты.
ТАСС 14:50
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Минобороны может самостоятельно достроить космодром «Восточный»
Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве космическую отрасль, в интервью «Ведомостям» не исключил, что ППК Минобороны может стать подрядчиком «Восточного».
Ведомости 17:01
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Дочь Татьяны Навки с размахом отметила пятый день рождения
Как писал News.ru, ранее Навка рассказала о том, что изменилось в её жизни после встречи с пресс-секретарём президента России Дмитрием Песковым и рождения их совместной дочери Нади.
News.ru 06:52
Общество
Власти Южной Каролины ввели режим ЧС из-за урагана «Дориан»
Режим чрезвычайной ситуации введен в субботу в штате Южная Каролина в связи с приближением урагана "Дориан".
ТАСС вчера в 15:55
Армия и оружие
Госдеп США назвал операцию в Идлибе точным ответом террористам
Операция США в сирийском Идлибе была целенаправленным и точным ответом террористам.
Известия 16:14
Политика
Пенс рассказал о совместной обороне США и Польши
Вице-президент Соединённых Штатов Майкл Пенс сказал, что США и Польша будут продолжать совместную оборону вместе с другими союзниками.
News.ru 09:01
Армия и оружие
Нарышкин указал на опасность новой ядерной гонки
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в интервью «Известиям» заявил, что система коллективной безопасности, существовавшая почти 50 лет, сегодня целенаправленно разрушается Соединенными Штатами.
Известия 17:48
Футбол
Соперник «Краснодара» по ЛЕ сыграл вничью с «Фенербахче»
«Фенербахче» и «Трабзонспор» не смогли выявить победителя в третьем туре чемпионата Турции.
Матч ТВ 16:46
Армия и оружие
Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео
Минобороны РФ опубликовало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на полигоне Капустин Яр под Астраханью.
Российская газета вчера в 07:44
Политика
На острове Ольхон на Байкале установили бюст Владимира Путина
Жители Ольхона с весны протестуют против расширения границ Байкальского национального парка за счет включения в него населенных пунктов.
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Единоборства
Тренер Порье: Дастин финиширует Хабиба в четвёртом раунде
Думаю, что Порье финиширует Хабиба в четвёртом раунде. Мы хотим измотать Нурмагомедова.
Чемпионат 17:51
Происшествия
Устроивший стрельбу в Техасе не связан с террористами
Представитель ФБР Кристофер Комбс заявил, что устроивший стрельбу в американском штате Техас не был связан с террористическими организациями.
RT на русском 16:55
Происшествия
AFP: при обрушении здания в Мали погибли 12 человек
По меньшей мере 12 человек погибли в воскресенье в результате обрушения трехэтажного здания в малийской столице Бамако.
ТАСС 16:52
Авто
Установлен реальный расход топлива KIA Soul
Car.ru 07:23
Происшествия
Скончался избитый брянским полицейским подросток
Скончался избитый брянским полицейским подросток Иван Вахрушин.
BFM.ru 09:10
Волейбол
Россия поборется с Бельгией за выход в четвертьфинал чемпионата Европы
Бельгия стала соперником России в матче 1/8 финала женского чемпионата Европы.
Спорт-Экспресс 30 августа в 01:22
Происшествия
Полиция задержала сбившего детей в Москве водителя Porsche
Московская полиция задержала на юго-востоке столицы мужчину, который сбил детей за рулем автомобиля Porsche.
Известия 18:39
Происшествия
Борисов связал взрыв под Северодвинском с созданием новой техники
Риски возникновения происшествий при создании новейших образцов техники невозможно исключить, заявил вице-премьер Юрий Борисов газете «Ведомости», комментируя взрыв на военном полигоне под Северодвинском.
РБК 17:47
Происшествия
В Кении после наводнений пропала группа туристов и гид
Отмечается, что без вести пропавшими считаются шесть человек. Уточняется, что в парке нашли тело одного погибшего туриста.
Газета.Ru 16:05
Футбол
«Зенит» победил «Спартак» благодаря голу Жиркова
Российская газета 14:13
Политика
МИД Польши заявил о несоответствии России «исторической правде»
Замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк объяснил, почему Россию не пригласили на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны.
iReactor вчера в 20:02
Происшествия
В Мордовии школьница умерла от удара током, взяв телефон в руки
В Мордовии десятилетняя девочка умерла от удара электрическим током во время пользования мобильным телефоном.
Газета.Ru 19:12
Экономика
Пенсионный фонд предложил изменить механизм выплат накопительных пенсий
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК 17:00
Космос
На иранском космодроме взорвалась ракета
На спутниковых снимках, уточняет агентство, можно увидеть иранский космодром в провинции Семнан, а также дым и остатки ракеты.
Московский Комсомолец 29 августа в 19:37
Общество
Эрнст высказался о возвращении Друзя на Первый канал
Генеральный директор Первого канала назвал единственное необходимое условие, чтобы Друзь вернулся к своей прежней деятельности.
Дни.ру 11:41
Экономика
AliExpress сделает пакетное предложение
Площадка начнет доставлять заказы в одной посылке Китайская торговая площадка AliExpress запускает возможность доставки заказов от разных поставщиков в одном пакете.
Коммерсантъ 19:12
Армия и оружие
США нашли причину для ядерной войны
Настоящая опасность военного применения систем искусственного интеллекта (ИИ) заключается в их использовании для принятия решения о нанесении ядерного удара, передает Breaking Defense заявление 32-го заместителя министра обороны США Роберта Уорка.
Lenta.ru 17:07