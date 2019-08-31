Экономика
ИзвестияЛукашенко призвал производителей сахара «не страдать» из-за России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил белорусским производителям сахара искать новые рынки сбыта, а не концентрироваться только на России.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 21:57, Вашингтон
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 21:57, Вашингтон
Единоборства
Поветкин победил Фьюри единогласным решением судей
Российская газета 17:46
Происшествия
Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти
Пять человек погибли и ещё 21 получил ранения в результате стрельбы в городе Одесса, штат Техас.
RT на русском 20:32
Происшествия
Пропавший глава Российско-Киргизского фонда развития найден живым
Руководитель Российско-Киргизского фонда развития (РКФР) Эркин Асрандиев, пропавший во время заплыва на озере Иссык-Куль, найден живым, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе МЧС Киргизии.
Интерфакс 21:15
Политика
Зеленский назвал «Северный поток – 2» угрозой всей Европе
Украинский лидер Владимир Зеленский назвал строительство газопровода «Северный поток – 2» неприемлемым.
Известия 09:09
Общество
В России вступил в силу закон о борьбе с перекупщиками билетов
Установлен минимальный срок для возврата билета: 72 часа до начала мероприятия.
RT на русском 17:36
Политика
В Польше поддержали Трампа в решении отменить визит в Варшаву
Московский Комсомолец вчера в 03:22
Происшествия
Пилот разбился во время авиашоу в Канаде
Фигуры высшего пилотажа демонстрировали всего два небольших самолета. Во время выступления один из них разбился за пределами мероприятия.
Известия 21:15
Футбол
«Торпедо» победило «Ротор», «Спартак-2» уступил «Химкам»
«Торпедо» возглавляет турнирную таблицу с 28 очками, опережая на одно очко «Химки», которые в параллельной игре победили дома «Спартак-2» — 1:0. Первенство ФНЛ.
Матч ТВ 13:31
Теннис
Надаль вышел в четвертый круг US Open
Испанский теннисист Рафаэль Надаль (2 место рейтинга) вышел в четвертый раунд Открытого чемпионата США (US Open), обыграв корейца Чон Хёна (170).
Коммерсантъ 16:50
Происшествия
Организаторы «Формулы-2» отменили гонку в Бельгии из-за гибели Юбера
Организаторы серии "Формула-2" приняли решение отменить воскресную гонку в Бельгии после гибели французского пилота команды BWT Arden Антуана Юбера.
ТАСС 15:14
Общество
В Москве завершили подготовку к отопительному сезону
В столице завершена подготовка к осенне-зимнему периоду, свыше 73 тысяч объектов, в том числе более 33 тысяч жилых домов готовы к зиме, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
РИАМО 03:36
Здоровье
Названа смертельная опасность использования туалетной бумаги
Иностранные специалисты пришли к выводу, регулярное использование туалетной бумаги может быть крайне опасным для здоровья.
iReactor 21:06
Политика
США рассматривают возможность санкций за «Северный поток-2»
США рассматривают возможность введения санкций в связи с реализацией проекта "Северный поток - 2", направленного на транспортировку российского газа в Европу.
Газета.Ru 10:44
Политика
В МИД Польши заявили о несоответствии России «исторической правде»
Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк в интервью Radio Maryja рассказал, почему Россия не приглашена на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны.
РИА Новости 17:56
Политика
МИД отреагировал на ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии
Грузия своими действиями намеренно нагнетает напряженность на границе с Южной Осетией.
Газета.Ru вчера в 21:00
Экономика
Россиянам могут позволить выкупать долги у банков
Министерство экономического развития разработало законопроект, позволяющий гражданам выкупить у банков и микрофинансовых организаций свои просроченные долги до передачи их коллекторам, сообщает "Коммерсант".
Газета.Ru вчера в 12:30
Шоу-бизнес
Умер сценарист, придумавший Скруджа Макдака
StarHit.ru 10:00
Происшествия
В Беслане начнётся трёхдневная Вахта памяти по погибшим в теракте
В школе № 1 в Беслане 1 сентября начинается трёхдневная Вахта памяти по погибшим во время теракта в 2004 году.
Life.ru 18:57
Политика
Зеленский пообещал не идти к Трампу с протянутой рукой
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» рассказал, о чем собирается говорить с Дональдом Трампом в ходе первой встречи с главой Соединенных Штатов.
РБК 16:36
Общество
Сегодня Тулу накроет магнитная буря
Сегодня в Туле ожидается магнитная буря.
Первый Тульский 21:17
Шоу-бизнес
52-летняя Рената Литвинова показала фигуру в купальнике
На свежеопубликованной фотографии звезда продемонстрировала завидную фигуру в ярко-красном купальнике, чем вызвала восторг многочисленных поклонников.
StarHit.ru 12:01
Политика
США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов
Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.
Вести.Ru 29 августа в 22:56
Политика
Зеленский осудил Богдана за поездку в Сан-Тропе в День независимости
Президент Украины Владимир Зеленский осудил главу своего офиса Андрея Богдана за поездку в Сан-Тропе в в День независимости Украины.
Газета.Ru 15:25
Баскетбол
Сборная России стартовала в первом матче ЧМ с Нигерией
Сборная Россия дебютировала на чемпионате мира в Китая матчем против Нигерии. Это первый матч предварительного группового этапа.
Нева Спорт 04:30
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru 11:38
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК вчера в 12:54
Происшествия
В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве
Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мертвым младенца, сообщили в СУ СК России по региону.
РИА Новости 06:14