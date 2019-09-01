Экономика
ИзвестияЛукашенко призвал производителей сахара «не страдать» из-за России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил белорусским производителям сахара искать новые рынки сбыта, а не концентрироваться только на России.
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Лукашенко призвал белорусских производителей сахара «не страдать» из-за России
Газета.Ruвчера в 22:48
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 03:49, Вашингтон
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 03:49, Вашингтон
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости 30 августа в 10:54
Политика
Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
RT на русском вчера в 14:31
Происшествия
В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве
Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мертвым младенца, сообщили в СУ СК России по региону.
РИА Новости вчера в 06:14
Общество
Жизнь в России существенно изменится с 1 сентября 2019 года
В первый месяц осени 2019 года в России вступают в силу несколько законов и правил, существенно меняющих жизнь граждан.
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Гогуа: «Редко играл из-за трений с руководством клубов»
Евро-футбол.ру вчера в 16:18
Происшествия
Гонщик «Формулы-2» Юбер погиб в результате аварии на гонке в Бельгии
Гонщик команды Arden француз Антуан Юбер скончался в результате аварии на первой гонке Гран-при Бельгии «Формулы-2».
RT на русском вчера в 13:08
Политика
В Польше объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой
Представителей России не пригласили на торжества по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за незаинтересованности страны в сохранении «духа исторической правды».
РБК 00:35
Наука
Китайские ученые разработали гель для восстановления зубной эмали
Ученые из Китая создали гель, который лечит и заделывает зубы, а также самостоятельно восстанавливает зубную эмаль.
Ugpressa.ru вчера в 12:50
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В Сети рассказали о кабриолете, сделанном немцами из УАЗа
На официальной странице Ульяновского автозавода в ВК появились фотографии необычной модификации УАЗ.
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Российская газета вчера в 17:46
Общество
В Москве повысили минимальную пенсию
С 1 января 2018 года минимальный размер пенсии в Москве увеличился на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре прошлого года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный до 17,5 тыс. рублей минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.
Интерфакс вчера в 20:48
Общество
Май 1941-го. Предостережение из Варшавы
Весной 1941 г. становилось все более очевидным: завершается недолгий период советско-германской дружбы, начатый 23 августа 1939 года пактом о ненападении, Третий рейх активно готовился к агрессии против СССР.
Российская газета 03:00
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52-летняя Рената Литвинова показала фигуру в купальнике
На свежеопубликованной фотографии звезда продемонстрировала завидную фигуру в ярко-красном купальнике, чем вызвала восторг многочисленных поклонников.
StarHit.ru вчера в 12:01
Здоровье
Просмотр легендарных футбольных матчей помогает при деменции
Доказано, что просмотр записей захватывающих спортивных игр, вызвавших когда-то яркие переживания, положительно влияет на когнитивные свойства пациентов с деменцией.
News.ru 01:53
Политика
Пенс проведет двустороннюю встречу с Зеленским в Варшаве
Вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс в воскресенье проведет в польской столице двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
ФАН 02:02
Происшествия
Пять человек погибли и более 20 ранены в результате стрельбы в Техасе
Пять человек погибло и 21 ранен в результате стрельбы в городе Одесса штата Техас в США, сообщает телеканал CBS7 со ссылкой на местную полицию.
Интерфакс вчера в 19:25
Происшествия
В ДТП под Белгородом погибли четыре человека
Четыре человека погибли, один получил травмы в результате столкновения двух машин в Белгородской области.
ТАСС 02:03
Здоровье
Кого ты лечишь: молодых врачей допускают только в поликлиники
Раньше, отучившись шесть лет, выпускник медицинского вуза обычно шел в интернатуру.
Известия вчера в 17:02
Армия и оружие
Индийские пилоты на авиасалоне МАКС-2019 совершили полеты на МиГ-35
Пилоты ВВС Индии на российском авиасалоне МАКС-2019 в Подмосковье совершили полеты на истребителе МиГ-35, также индийской делегации продемонстрировали истребитель Су-57Э, сообщает телеканал NDTV.
Политика Сегодня вчера в 17:16
Политика
Зеленский заявил о необходимости принять закон о правах нацменьшинств
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 31 августа, заявил о необходимости принять закон о правах национальных меньшинств в стране.
Известия вчера в 14:45
Политика
Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку
Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.
ТАСС вчера в 16:14
Политика
Режим ЧС введен в Южной Каролине из-за приближения урагана «Дориан»
Губернатор американского штата Южная Каролина Генри Макмастер объявил в регионе чрезвычайное положение в связи с мощным ураганом «Дориан».
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В Петербурге состоялась церемония открытия Дрезденского бала
Вечером 31 августа в Михайловском театре и в Большом зале Филармонии состоялся Дрезденский оперный бал.
Gazeta.SPb вчера в 16:15
Общество
Фестиваль «PRO лето» на проспекте Сахарова посетили 20 тысяч человек
Молодежный музыкальный фестиваль "PRO лето" в Москве уже посетили 20 тысяч человек, сообщает пресс-служба столичной мэрии.
РИА Новости вчера в 09:05
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Армия и оружие
Роскосмос начал производство самых мощных ракетных двигателей
Предприятие Роскосмоса НПО Энергомаш начинает заниматься производством самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
Газета.Ru вчера в 23:18