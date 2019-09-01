Экономика
ИзвестияЛукашенко призвал производителей сахара «не страдать» из-за России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил белорусским производителям сахара искать новые рынки сбыта, а не концентрироваться только на России.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Лукашенко призвал белорусских производителей сахара «не страдать» из-за России
Газета.Ruвчера в 22:48
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 00:47, Вашингтон
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 00:47, Вашингтон
Кино
Фильм Тарантино собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Газета.Ru вчера в 10:55
Происшествия
Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти
Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти, стрелок ликвидирован, сообщает телеканал Fox 4 со ссылкой на представителя полиции.
РИА Новости вчера в 19:42
Происшествия
Самолет из Сочи приземлился в Шереметьево с неисправным двигателем
Российская газета вчера в 10:29
Футбол
Юмтити заменит Лапорта в сборной Франции
Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити будет вызван в сборную Франции вместо Эмерика Лапорта, сообщает пресс-служба местной федерации футбола.
Евро-футбол.ру вчера в 15:08
Общество
Собянин открыл Детский зоопарк после реконструкции
ТАСС вчера в 08:43
Экономика
Владелец компании из дела о грязной нефти продал ее в СИЗО
Компания «Нефтеперевалка», владеющая узлом учета нефти в Самарской области, через который предположительно была вброшена загрязненная хлорорганикой нефть в систему «Транснефти» в апреле 2019 года, сменила собственника.
РБК 30 августа в 08:59
Общество
В Госдуме предложили продлить каникулы до 1 октября
Продлить летние каникулы для школьников и студентов до первого октября предложил депутат Госдумы Василий Власов.
Газета.Ru 30 августа в 03:51
Единоборства
Поветкин победил Фьюри единогласным решением судей
Поветкин прессинговал оппонента и был немного точнее. Фьюри сбивал атаки россиянина клинчами, а сам в основном атаковал прямыми ударами.
Российская газета вчера в 17:46
Авто
KTM оснастила 1290 Super Adventure системой активной безопасности
CarsWeek.ru вчера в 09:42
Политика
США, Украина и Польша подписали газовое соглашение
США, Польша и Украина во время встречи в Варшаве подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 13:00
Кино
На Венецианском фестивале состоялась премьера фильма «Джокер»
ТАСС вчера в 12:58
Музыка
Ирина Алферова появилась на публике впервые за долгое время
Ирина Алферова тоже стала гостьей передачи. Она после долгих уговоров согласилась прийти на съемку в студию.
Телепрограмма вчера в 11:58
Политика
США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов
Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.
Вести.Ru 29 августа в 22:56
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления
Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости 30 августа в 22:19
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Общество
Во время ВЭФ небо над Владивостоком закроют
С 3 по 6 сентября небо над Владивостоком закроют для всех воздушных судов, сообщает администрация Приморского края.
Российская газета вчера в 22:27
Происшествия
Гонщик Юбер скончался после аварии на трассе «Формулы» в Бельгии
Французский гонщик Антуан Юбер скончался в возрасте 22 лет в результате аварии во время соревнований серии "Формулы-2" в Бельгии.
Российская газета вчера в 13:22
Политика
Зеленский осудил Богдана за поездку в Сан-Тропе в День независимости
Президент Украины Владимир Зеленский осудил главу своего офиса Андрея Богдана за поездку в Сан-Тропе в в День независимости Украины.
Газета.Ru вчера в 15:25
Авто
Mazda скоро представит 350-сильное купе
Серийная версия концепта Mazda Vision Coupe, впервые представленного в 2017 году, как сообщается, дебютирует на автосалоне в Токио в октябре 2019 года.
SpeedMe вчера в 03:24
Футбол
«Фиорентина» согласовала трансфер форварда «Флуминенсе», которым интересовался ЦСКА
Матч ТВ вчера в 22:26
Политика
Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку
Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.
ТАСС вчера в 16:14
Общество
В России с 1 сентября изменятся некоторые законы
С 1 сентября в России вступают в силу несколько нормативных актов.
BFM.ru 00:40
Общество
Назван способ снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний
Регулярное добавление в рацион несоленых орехов снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), говорится в исследовании, представленном на конгрессе Европейского общества кардиологов.
РИА Новости вчера в 11:17
Происшествия
На Кубани женщина оставила младенца в коридоре больницы и сбежала
Российская газета вчера в 11:52
Религия
Константинополь исключил главу «русского экзархата» в Европе
Глава "русского экзархата" в Западной Европе архиепископ Иоанн (Реннето) "освобожден от заботы о приходах русской традиции" и больше не является иерархом Константинопольской церкви, передает "Интерфакс".
РЕН ТВ вчера в 17:50
Игры
Обнародованы подробности о пострелизном контенте Borderlands 3
Borderlands 3 выйдет 13 сентября на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.
Anonsens вчера в 23:00
Политика
СБУ опровергла данные об обмене заключенными между Россией и Украиной
Обмена заключенными между Россией и Украиной не было и сегодня, 30 августа, его не будет.
Труд 30 августа в 06:02
Политика
Польша обвинила Россию в несоответствии «исторической правде»
Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк в интервью изданию Radio Maryja рассказал о том, почему Россию не пригласили на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.
Lenta.ru вчера в 21:24
Происшествия
Тело скончавшейся в Турции девочки отправили в Россию
Тело скончавшейся после инцидента в бассейне турецкого отеля российской девочки отправили регулярным рейсом из Антальи в Санкт-Петербург.
RT на русском вчера в 23:41
Политика
Трамп отменил свой визит в Польшу
Южный Федеральный 29 августа в 19:31