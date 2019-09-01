Экономика

ИзвестияИзвестияЛукашенко призвал производителей сахара «не страдать» из-за России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил белорусским производителям сахара искать новые рынки сбыта, а не концентрироваться только на России.
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Лукашенко призвал белорусских производителей сахара «не страдать» из-за России

URA.Ru00:42

Лукашенко призвал белорусских производителей сахара «не страдать» из-за России

Газета.Ruвчера в 22:48

Лукашенко потребовал от чиновников «не страдать»

News.ruвчера в 10:42

Лукашенко призвал производителей сахара «не страдать» из-за России

Известиявчера в 20:45

Лукашенко попросил белорусских переработчиков сахара «не страдать»

РБКвчера в 10:47

Лукашенко рекомендовал производителям сахара «не страдать» из-за России

RT на русскомвчера в 21:38

Лукашенко призвал производителей сахара искать альтернативные России рынки сбыта

ТАССвчера в 10:27
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 00:47, Вашингтон

«Россия не единственная в мире. Думайте, где вы будете продавать сахар»

КП - Беларусьвчера в 09:27
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 00:47, Вашингтон
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Фильм Тарантино собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

Газета.Ru вчера в 10:55
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Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти

Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти, стрелок ликвидирован, сообщает телеканал Fox 4 со ссылкой на представителя полиции.
РИА Новости вчера в 19:42
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Самолет из Сочи приземлился в Шереметьево с неисправным двигателем

Российская газета вчера в 10:29
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Юмтити заменит Лапорта в сборной Франции

Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити будет вызван в сборную Франции вместо Эмерика Лапорта, сообщает пресс-служба местной федерации футбола.
Евро-футбол.ру вчера в 15:08
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Собянин открыл Детский зоопарк после реконструкции

ТАСС вчера в 08:43
Экономика

Владелец компании из дела о грязной нефти продал ее в СИЗО

Компания «Нефтеперевалка», владеющая узлом учета нефти в Самарской области, через который предположительно была вброшена загрязненная хлорорганикой нефть в систему «Транснефти» в апреле 2019 года, сменила собственника.
РБК 30 августа в 08:59
Общество

В Госдуме предложили продлить каникулы до 1 октября

Продлить летние каникулы для школьников и студентов до первого октября предложил депутат Госдумы Василий Власов.
Газета.Ru 30 августа в 03:51
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Поветкин победил Фьюри единогласным решением судей

Поветкин прессинговал оппонента и был немного точнее. Фьюри сбивал атаки россиянина клинчами, а сам в основном атаковал прямыми ударами.
Российская газета вчера в 17:46
Авто

KTM оснастила 1290 Super Adventure системой активной безопасности

CarsWeek.ru вчера в 09:42
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США, Украина и Польша подписали газовое соглашение

США, Польша и Украина во время встречи в Варшаве подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 13:00
Кино

На Венецианском фестивале состоялась премьера фильма «Джокер»

ТАСС вчера в 12:58
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Ирина Алферова появилась на публике впервые за долгое время

Ирина Алферова тоже стала гостьей передачи. Она после долгих уговоров согласилась прийти на съемку в студию.
Телепрограмма вчера в 11:58
Политика

США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов

Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.
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Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления

Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
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Общество

В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции

В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Общество

Во время ВЭФ небо над Владивостоком закроют

С 3 по 6 сентября небо над Владивостоком закроют для всех воздушных судов, сообщает администрация Приморского края.
Российская газета вчера в 22:27
Происшествия

Гонщик Юбер скончался после аварии на трассе «Формулы» в Бельгии

Французский гонщик Антуан Юбер скончался в возрасте 22 лет в результате аварии во время соревнований серии "Формулы-2" в Бельгии.
Российская газета вчера в 13:22
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Зеленский осудил Богдана за поездку в Сан-Тропе в День независимости

Президент Украины Владимир Зеленский осудил главу своего офиса Андрея Богдана за поездку в Сан-Тропе в в День независимости Украины.
Газета.Ru вчера в 15:25
Авто

Mazda скоро представит 350-сильное купе

Серийная версия концепта Mazda Vision Coupe, впервые представленного в 2017 году, как сообщается, дебютирует на автосалоне в Токио в октябре 2019 года.
SpeedMe вчера в 03:24
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«Фиорентина» согласовала трансфер форварда «Флуминенсе», которым интересовался ЦСКА

Матч ТВ вчера в 22:26
Политика

Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку

Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.
ТАСС вчера в 16:14
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В России с 1 сентября изменятся некоторые законы

С 1 сентября в России вступают в силу несколько нормативных актов.
BFM.ru 00:40
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Назван способ снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний

Регулярное добавление в рацион несоленых орехов снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), говорится в исследовании, представленном на конгрессе Европейского общества кардиологов.
РИА Новости вчера в 11:17
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Глава "русского экзархата" в Западной Европе архиепископ Иоанн (Реннето) "освобожден от заботы о приходах русской традиции" и больше не является иерархом Константинопольской церкви, передает "Интерфакс".
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Обнародованы подробности о пострелизном контенте Borderlands 3

Borderlands 3 выйдет 13 сентября на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.
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Обмена заключенными между Россией и Украиной не было и сегодня, 30 августа, его не будет.
Труд 30 августа в 06:02
Политика

Польша обвинила Россию в несоответствии «исторической правде»

Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк в интервью изданию Radio Maryja рассказал о том, почему Россию не пригласили на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.
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Тело скончавшейся в Турции девочки отправили в Россию

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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Беларусь с 20 июля 1994 года.
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