Экономика
ИзвестияЛукашенко призвал производителей сахара «не страдать» из-за России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил белорусским производителям сахара искать новые рынки сбыта, а не концентрироваться только на России.
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Лукашенко призвал белорусских производителей сахара «не страдать» из-за России
Газета.Ruвчера в 22:48
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 02:20, Вашингтон
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 02:20, Вашингтон
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