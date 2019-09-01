Экономика

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил белорусским производителям сахара искать новые рынки сбыта, а не концентрироваться только на России.
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Лукашенко призвал белорусских производителей сахара «не страдать» из-за России

URA.Ru00:42

Лукашенко призвал белорусских производителей сахара «не страдать» из-за России

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Лукашенко потребовал от чиновников «не страдать»

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RT на русскомвчера в 21:38

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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 02:20, Вашингтон

«Россия не единственная в мире. Думайте, где вы будете продавать сахар»

КП - Беларусьвчера в 09:27
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 02:20, Вашингтон
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Беларусь с 20 июля 1994 года.
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