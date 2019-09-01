Экономика
ИзвестияЛукашенко призвал производителей сахара «не страдать» из-за России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил белорусским производителям сахара искать новые рынки сбыта, а не концентрироваться только на России.
Читать в источнике
Оценить20
Подробнее о событии
Показать все источники
Лукашенко призвал белорусских производителей сахара «не страдать» из-за России
Газета.Ruвчера в 22:48
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 09:56, Вашингтон
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 09:56, Вашингтон
Хоккей
Чернышенко: «Впервые в сезон клубы КХЛ вступают без долгов»
К сожалению, не все площадки легко переделаются, есть с этими сложности, затраты. Впервые в сезон клубы КХЛ вступают без долгов.
Sport24.ru 09:36
Футбол
«Краснодар» обыграл «Урал» и стал лидером РПЛ
Коммерсантъ 09:10
Происшествия
Близкие погибших во время теракта в Беслане вспомнили дни трагедии
Близкие и родственники людей, которые погибли и были ранены 15 лет назад во время теракта в школе Беслана, поделились своими воспоминаниями о дне трагедии.
Газета.Ru 06:19
Армия и оружие
Грузинские военные наращивают мускулы, заявили в КГБ Южной Осетии
Ранее КГБ сообщил о сбитом грузинским силовиками штатном квадрокоптере Генпрокуратуры Южной Осетии, который проводил съемку рядом с селом Уиста (Цнелис) в рамках уголовного дела по факту незаконного пересечения государственной границы республики.
Sputnik Южная Осетия 09:06
Происшествия
Зарезавший двухмесячную дочь россиянин признал вину
Житель Саратова, обвиняемый в убийстве двухмесячной дочери с врожденной патологией, признал свою вину.
Lenta.ru 06:22
Общество
Президентское кадетское училище открыли в Кемерово
Церемония открытия нового президентского кадетского училища прошла в Кемерово. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье, 1 сентября.
Известия 03:58
Общество
В Москве повысили минимальную пенсию
С 1 января 2018 года минимальный размер пенсии в Москве увеличился на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре прошлого года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный до 17,5 тыс. рублей минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.
Интерфакс вчера в 20:48
Политика
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.
РИА Новости 07:35
Экономика
Швеция хочет ввести новый налог на борьбу с Россией
Швеция с 2022 года может ввести дополнительный налог на банки, вырученные средства пойдут на оборону страны ввиду роста угрозы со стороны России.
Российская газета 09:45
Происшествия
В Делегатском парке ребенок упал с аттракциона
В Делегатском парке столицы 12-летний школьник упал с аттракциона, передает телеканал Москва 24.
Москва 24 09:06
Единоборства
Ломаченко победил Кэмпбелла и стал чемпионом мира по трем версиям
Победа по результатам боя была присуждена украинскому боксеру, который не только смог сохранить два титула по версиям WBA Super и WBO, но и завоевать пояс WBC.
Пятый канал 00:44
Политика
В России изменились правила призыва в армию
С 1 сентября в России вступили в силу поправки в закон о воинской обязанности и военной службе.
Ведомости 05:12
Общество
Полиция насчитала около 750 участников несогласованной акции в Москве
В несогласованной акции в центре Москвы в субботу принимают участие около 750 человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.
Интерфакс вчера в 08:58
Кино
Зрители 8 минут хлопали «Джокеру» в Венеции
Газета.Ru 06:04
Политика
СМИ узнали о домашнем аресте родственника Асада из-за денег для России
Сирийский президент поместил своего двоюродного брата, бизнесмена Рами Маклуфа, под домашний арест, после того как Россия потребовала у Дамаска «миллиарды долларов», пишет Al Quds Al Arabi.
РБК 09:03
Гаджеты
LG Display начала массовое производство OLED-панелей в Китае
В пятницу руководство компании LG Display торжественно ввело в строй завод по выпуску панелей OLED в Китае в городе Гуанчжоу.
3DNews 07:21
Игры
Warframe превращается… в Guitar Hero благодаря последнему обновлению
Последнее обновление добавило в проект Warframe, в том числе возможность сыграть на музыкальном инструменте похожем на футуристические версии гитар.
Городской портал Новый Нижний 09:20
Политика
Польша выставит Германии счет за Вторую мировую
Телеканал 360° 08:18
Происшествия
В Брянской области умер подросток, избитый полицейским
Семнадцатилетний подросток из Брянской области, которого избил полицейский, умер в больнице.
ТАСС 08:15
Происшествия
Один человек погиб при крушении самолета во время авиашоу в Канаде
Московский Комсомолец вчера в 21:51
Общество
Ураган «Дориан» достиг наивысшей категории
Ураган "Дориан" в Атлантическом океане достиг пятой, наивысшей, категории, скорость ветра составляет 257 километров в час, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.
РИА Новости 08:32
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП под Красноярском
Отмечается, что все пострадавшие были госпитализированы. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
Газета.Ru 09:13
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления
Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости 30 августа в 22:19
Шоу-бизнес
Певица Наргиз попросила прощения у Пригожина и Валерии
В своем профиле в социальной сети Instagram популярная узбекская и российская исполнительница Наргиз Закирова выложила пост, в котором извинилась перед певицей Валерией и ее супругом, продюсером Иосифом Пригожиным за «бестактную оговорку».
Журналистская правда 05:32
Гаджеты
Самым дешевым смартфоном с поддержкой 5G станет Xiaomi Mi 9S
Народные новости 06:55
Политика
Зеленский заявил, что готовится его личная встреча с Путиным
Зеленский заявил, что «решать все вопросы сразу, включая статус Крыма и Донбасса – очень-очень сложно».
Военное обозрение вчера в 23:43
Здоровье
Голикова заявила, что ситуация с врачами Нижнего Тагила урегулирована
Ситуация с шестью хирургами из Нижнего Тагила Свердловской области, которые одновременно написали заявления об увольнении, урегулирована.
ТАСС вчера в 07:05