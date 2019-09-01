Экономика
ИзвестияЛукашенко призвал производителей сахара «не страдать» из-за России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил белорусским производителям сахара искать новые рынки сбыта, а не концентрироваться только на России.
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Лукашенко призвал белорусских производителей сахара «не страдать» из-за России
Газета.Ruвчера в 22:48
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 04:00, Вашингтон
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 04:00, Вашингтон
Политика
В Польше объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой
Представителей России не пригласили на торжества по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за незаинтересованности страны в сохранении «духа исторической правды».
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Россия стала председателем в Совете Безопасности ООН
Председательство в Совете Безопасности ООН перешло на месяц к России.
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Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
RT на русском вчера в 14:31
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РИА Новости 29 августа в 16:33
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Предприятие Роскосмоса НПО Энергомаш начинает заниматься производством самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
Газета.Ru вчера в 23:18
Футбол
Шкртел покинет «Аталанту» спустя три недели после перехода
Словацкий защитник «Аталанты» Мартин Шкртел покинет клуб спустя три недели после подписания контракта, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Чемпионат 03:55
Армия и оружие
Правила призыва в армию изменились в России
Правила призыва в армию меняются в России с 1 сентября.
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Кино
Фильм Тарантино собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Уточняется, что эта первая картина режиссера за последние 15 лет, которой удалось собрать в российском прокате такую сумму.
Газета.Ru вчера в 10:55
Политика
Зеленский рассказал о прорыве в отношениях Украины и Польши
Народные новости вчера в 19:17
Транспорт
Более 100 рейсов задержались в московских аэропортах из-за тумана
Утром в субботу более 100 рейсов не смогли вовремя вылететь из московских аэропортов из-за неблагоприятных погодных условий, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».
Ведомости вчера в 03:25
Общество
С 1 сентября россиян ждут правовые изменения
В первый день осени на россиян обрушатся сразу четырнадцать изменений в правовом поле.
Deita.ru 29 августа в 03:15
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Примадонна решила спеть для именинника и его друзей.
Телепрограмма вчера в 06:00
Политика
Новый глава МИД Украины сообщил о задаче «вернуть» Крым
Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в пятницу, 30 августа, сообщил о главных задачах внешнеполитического ведомства страны, среди которых "возвращение" Крыма и "мир на Донбассе".
Аргументы недели 30 августа в 08:30
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Поветкин победил Фьюри единогласным решением судей
Поветкин прессинговал оппонента и был немного точнее. Фьюри сбивал атаки россиянина клинчами, а сам в основном атаковал прямыми ударами.
Российская газета вчера в 17:46
Происшествия
В Саратове мужчина убил двухмесячную дочь с врожденной патологией
В Саратове задержали 38-летнего мужчину, который подозревается в убийстве двухмесячной дочери с врожденной патологией.
Газета.Ru вчера в 23:57
Общество
Минтруд поставил цель повысить продолжительность жизни до 80 лет
Россия ставит задачу увеличить продолжительность жизни граждан к 2030 году до 80 лет, заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.
Интерфакс 01:28
Общество
Умер гендиректор Tez Tour Дмитрий Шершнев
Генеральный директор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнев скоропостижно скончался, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на сообщение компании.
РБК вчера в 09:34
Происшествия
В США 74-летний мужчина отравил прихожан церкви марихуаной
В католической церкви Св. Иоанна в американском Блумингтоне 74-летний мужчина угостил других прихожан печеньем с марихуаной, после чего шесть человек были госпитализированы.
Газета.Ru 03:40
Политика
Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку
Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.
ТАСС вчера в 16:14
Происшествия
В Подмосковье вертолет упал в реку
Двухместный частный вертолет упал в реку Клязьму в подмосковном Долгопрудном, сообщили РИА Новости в МЧС.
РИА Новости вчера в 13:28
Происшествия
В Белгородской области в результате ДТП погибли четыре человека
«Сегодня, около 6:20 на 135 км автодороги «Белгород-Павловск» произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли четыре человека», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
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Мать из Башкирии показала, как убивала своего годовалого ребенка
Мать двоих детей Юлия Хабирова в подробностях показала правоохранителям, как убивала своего годовалого сына Тимура.
Bash.News вчера в 09:38
Общество
Московский зоопарк перешел на осенний режим работы
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 01:00
Культура
Театр Российской армии проведет юбилейный фестиваль «Лестница»
Центральный академический театр Российской армии (ЦАТРА) проведет в воскресенье юбилейный, пятый фестиваль "Лестница", который в этому году пройдет в новом формате.
ТАСС вчера в 19:34
Музыка
Ирина Алферова появилась на публике впервые за долгое время
Ирина Алферова тоже стала гостьей передачи. Она после долгих уговоров согласилась прийти на съемку в студию.
Телепрограмма вчера в 11:58