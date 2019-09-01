Экономика

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил белорусским производителям сахара искать новые рынки сбыта, а не концентрироваться только на России.
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Лукашенко призвал белорусских производителей сахара «не страдать» из-за России

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Лукашенко призвал белорусских производителей сахара «не страдать» из-за России

Газета.Ruвчера в 22:48

Лукашенко призвал производителей сахара искать альтернативные России рынки сбыта

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«Россия не единственная в мире. Думайте, где вы будете продавать сахар»

КП - Беларусьвчера в 09:27
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Беларусь с 20 июля 1994 года.
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