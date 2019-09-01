Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил белорусским производителям сахара искать новые рынки сбыта, а не концентрироваться только на России.

Происшествия Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти Пять человек погибли и ещё 21 получил ранения в результате стрельбы в городе Одесса, штат Техас.

Армия и оружие Роскосмос начал производство самых мощных ракетных двигателей Предприятие Роскосмоса НПО Энергомаш начинает заниматься производством самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.

Происшествия Тела погибших при ЧП с вертолётом в Подмосковье подняты на поверхность В МЧС сообщили о поднятии на поверхность тел двух человек, которые погибли при крушении вертолёта в Клязьминское водохранилище в Московской области.

Политика Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит газа Новое правительство Украины намерено добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.

Общество В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.

Политика В МИД Польши заявили о несоответствии России «исторической правде» Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк в интервью Radio Maryja рассказал, почему Россия не приглашена на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны.

Авто Назван топ-5 самых популярных кроссоверов в мире В первом полугодии в мире было реализовано 441,6 тыс. единиц кроссоверов Toyota RAV4, что, согласно отчету агентства Focus2Move, делает японскую модель самой популярной в мире.

Происшествия В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мертвым младенца, сообщили в СУ СК России по региону.

Происшествия В Норвегии разбился вертолет, четыре пассажира погибли На севере Норвегии неподалеку от города Альто разбился вертолет с шестью пассажирами на борту. Об этом сообщает спасательная служба страны.

Культура Дрезденский оперный бал стартовал в Петербурге В Петербурге 31 августа стартует Дрезденский оперный бал.

Интернет Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter Пользователи Twitter из нескольких стран столкнулись со сбоем в работе сервиса. Об этом сообщается на сайте Downdetector.

Общество В Москве повысили минимальную пенсию С 1 января 2018 года минимальный размер пенсии в Москве увеличился на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре прошлого года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный до 17,5 тыс. рублей минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.

Политика Зеленский пообещал не идти к Трампу с протянутой рукой Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» рассказал, о чем собирается говорить с Дональдом Трампом в ходе первой встречи с главой Соединенных Штатов.

Политика Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.

Шоу-бизнес 52-летняя Рената Литвинова показала фигуру в купальнике На свежеопубликованной фотографии звезда продемонстрировала завидную фигуру в ярко-красном купальнике, чем вызвала восторг многочисленных поклонников.

Футбол В сборную России вместо Миранчука вызвали полузащитника «Краснодара» Пресс-служба сборной России сообщила, что полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов вызван в национальную команду.

Экономика Новак: Потребление электроэнергии в мире вырастет вдвое Если потребление энергии к 2040 году вырастет в полтора-два раза, то востребованность в электроэнергии вырастет больше чем вдвое.

Общество Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.

Происшествия На Тверской улице в центре Москвы загорелся автобус В центре Москвы на Тверской улице, в районе пересечения с Леонтьевским переулком, загорелся пустой автобус, пострадавших нет, сообщило столичное управление МЧС России.

Политика США рассматривают возможность санкций за «Северный поток-2» США рассматривают возможность введения санкций в связи с реализацией проекта "Северный поток - 2", направленного на транспортировку российского газа в Европу.

Кино Во внеконкурсной программе венецианского кинофестиваля состоялась мировая премьера фильма Алекса Гибни «Гражданин Х» Как отмечает радио "Свобода", в названии фильма заключена игра слов, отсылающая к классическому фильму Орсона Уэллса "Гражданин Кейн" о жизни медиамагната.

Недвижимость Цены на вторичном рынке растут вслед за новостройками Цены на вторичном рынке растут вслед за новостройками Жилье на вторичном рынке в городах-миллионниках по итогам августа подорожало в среднем на 1%, а за год рост цен достиг 9%. Наиболее заметно стоимость квартир сейчас увеличивается в Сибири — лидерами роста оказались Тюмень и Красноярск.

Гаджеты AMD бросила мечтать о 5 ГГц, чем очень развеселила Intel Рассказывая о преимуществах процессоров Ryzen семейства PRO, которые устанавливаются в готовые ПК для корпоративного применения, AMD допустила появление на иллюстративной анимации частоты 5 ГГц, к которой приближалась воображаемая стрелка измерительного прибора.

Политика Зеленский пообещал обнародовать «громкую историю» о финансировании партии Медведчука Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что информация о финансировании партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", политсовет которой возглавляет Виктор Медведчук, будет обнародована.

Энергетика Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти Государственный концерн "Белнефтехим" после согласования сторонами величины тарифа отмечал, что "сегодня ни российская, ни белорусская сторона не могут однозначно определить объемы транспортировки нефти в четвертом квартале 2019 года", поэтому достигнута договоренность "на первом этапе повысить тарифы на 3,7% и вернуться к этому вопросу по итогам работы за год".