Экономика

ИзвестияИзвестияЛукашенко призвал производителей сахара «не страдать» из-за России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил белорусским производителям сахара искать новые рынки сбыта, а не концентрироваться только на России.
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Лукашенко призвал производителей сахара «не страдать» из-за России

Известиявчера в 20:45

Лукашенко призвал белорусских производителей сахара «не страдать» из-за России

Газета.Ruвчера в 22:48

Лукашенко рекомендовал производителям сахара «не страдать» из-за России

RT на русскомвчера в 21:38

Лукашенко призвал белорусских производителей сахара «не страдать» из-за России

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News.ruвчера в 10:42

Лукашенко призвал производителей сахара искать альтернативные России рынки сбыта

ТАССвчера в 10:27
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 11:35, Вашингтон

«Россия не единственная в мире. Думайте, где вы будете продавать сахар»

КП - Беларусьвчера в 09:27
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 11:35, Вашингтон
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Беларусь с 20 июля 1994 года.
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