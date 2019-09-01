Экономика
ИзвестияЛукашенко призвал производителей сахара «не страдать» из-за России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил белорусским производителям сахара искать новые рынки сбыта, а не концентрироваться только на России.
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Лукашенко призвал белорусских производителей сахара «не страдать» из-за России
Газета.Ruвчера в 22:48
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 11:35, Вашингтон
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 11:35, Вашингтон
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Газета.Ru 10:57
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Израиль нанес ответный удар по территории Ливана
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила в воскресенье, что несколько противотанковых ракет было выпущено по военной базе и военным автомобилям страны на границе с Ливаном.
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Индийские военные испытали истребитель МиГ-35
Военные лётчики из Индии в ходе авиакосмического салона МАКС-2019 в Жуковском испытали истребитель МиГ-35.
News.ru 05:57
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В Москве автомобиль врезался в группу людей на пешеходном переходе
Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что в момент аварии на переходе было много людей, часть из них получила травмы.
ТАСС 10:52
Футбол
Дебютный гол Гогуа принёс ЦСКА победу над «Арсеналом» в матче РПЛ
Московский ЦСКА одержал победу над тульским «Арсеналом» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 11:26
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CBS: пятилетний мальчик из России умер в американской больнице
Ребенка доставили в больницу, где он позднее умер. Точная причина смерти пока не установлена, отмечает CBS.
ТАСС 10:48
Автоспорт
Квят занял седьмое место на Гран-при Бельгии
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят (+1.29,657) занял седьмое место. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Газета.Ru 10:51
Происшествия
В Брянске скончался подросток, избитый пьяным майором полиции
Избитый в августе 2019 года майором полиции Денисом Тереховым 17-летний подросток Иван Вахрушин скончался в больнице, об этом 31 августа сообщает издание «Брянские новости» со ссылкой на родственников погибшего.
REGNUM 07:46
Общество
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На похоронах DJ Arafat фанаты вскрыли его гроб и раздели
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Детское шоу "Спокойной ночи, малыши!" празднует юбилей
Первый эпизод детского вечернего шоу "Спокойной ночи, малыши!" вышел 1 сентября 1964 года на Второй программе Центрального телевидения СССР.
Газета.Ru 11:32
Кино
Фильм Тарантино собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Уточняется, что эта первая картина режиссера за последние 15 лет, которой удалось собрать в российском прокате такую сумму.
Газета.Ru вчера в 10:55
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления
Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости 30 августа в 22:19
Политика
Иран анонсировал новое сокращение обязательств по ядерной сделке
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран объявит о новом сокращении выполнения обязательств по ядерной сделке в четверг, 5 сентября, если до этого дня европейские участники соглашения не примут меры.
Известия 10:31
Наука
Устройство, имитирующее биологическую память, создали в МФТИ
МедиаПоток 29 августа в 03:40
Единоборства
Александр Поветкин победил Хьюи Фьюри
Подошел к концу поединок между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Хьюи Фьюри.
ИнфоСМИ вчера в 17:29
Происшествия
В Беслане почтят память жертв теракта
На всей территории Северной Осетии будет объявлена минута молчания по погибшим в результате террористического акта в Беслане в 2004 году.
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Энтузиаст показал скриншоты сцены из Half-Life 2 на Unity Engine
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Пригожин и Валерия ответили на извинения Наргиз
Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин приняли извинения Наргиз Закировой за "бестактную оговорку".
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Еще раз говорю: с любым соперником. Забивая два мяча минимум, нужно брать очки не то, что ничья, нужно побеждать.
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Политика
В Госдуме прокомментировали авиаудар США по Идлибу в Сирии
Депутат Государственной думы РФ Антон Морозов прокомментировал американский авиационный удар, нанесенный по зоне деэскалации в Идлибе, который Соединенные Штаты осуществили, не уведомив ни Россию, ни Турцию.
Журналистская правда 08:55
Армия и оружие
Иран представил новый беспилотник
Иран представил миру новый беспилотник. Об этом в воскресенье, 1 сентября, информирует агентство FARS.
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Скабеева назвала позицию Польши по Второй мировой войне дурью
Телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале прокомментировала объяснения МИД Польши о том, почему Россию не пригласили на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны.
РИА Новости 05:53
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Украина потребовала переименовать самолёт Ан-124
На Украине потребовали сменить название летательного аппарата «Руслан» от российского конструкторского бюро «Ильюшин».
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В Башкирии признавшаяся в убийстве сына женщина обращалась в соццентр
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Пугачева запечатлела на видео танец Галкина с Лаймой Вайкуле
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Новый Mercedes-Benz GLE Coupe, вертолёт с салоном от Aurus и другие новости недели
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