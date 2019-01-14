Политика
Лукашенко призвал покончить с «недоразумением» в Донбассе
Лукашенко призвал покончить с «недоразумением» в ДонбассеLenta.ru06:26
Президент Белоруссии объяснил, что он заинтересован в скорейшем урегулировании конфликта и по личным причинам. Кроме того, подчеркнул Лукашенко, имеет место и фактор отношений между Минском и Киевом.
Lenta.ru06:26
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Это недоразумение, иначе не назовешь, надо заканчивать... Братские республики, народы… Делаем нашим врагам и соперникам подарок своими руками.
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Автоматически обработан 7181 источник, обновлено в 08:52, Ашберн
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