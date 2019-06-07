Экономика

Лукашенко призвал по-деловому решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы»RT на русском 04:56

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос компенсации из-за некачественной нефти в трубопроводе «Дружба» должен решаться с Россией в деловом ключе.
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с чего всё началось
Кроме того, Лукашенко возмутился тому, что Россия может возместить Белоруссии, которая, по его словам
, пострадала больше всего, лишь 20 миллионов долларов ущерба, тогда как международные компании требуют до 800 миллионов.
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