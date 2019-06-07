Лукашенко призвал по-деловому решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы»RT на русском 04:56

с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос компенсации из-за некачественной нефти в трубопроводе «Дружба» должен решаться с Россией в деловом ключе.

Общество Большая честь: Кейт Миддлтон приняла парад конной гвардии В рамках традиций конный парад обычно принимает один из членов британской королевской семьи.

Авто АвтоВАЗ отказывается от выпуска универсала Lada Vesta SW Sport Вполне вероятно, в будущем модельный ряд компании будет расширен, когда "АвтоВАЗ" увидит потребности клиентов в "спортивном" универсале и рентабельность выпуска подобный модели.

Экономика Артем Аветисян: в дело Калви вмешалась травля СМИ Показания акционеров Шерзода Юсупова и Артема Аветисяна легли в основу уголовного дела против основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви.

Происшествия Ребенок утонул в декоративном пруду в Подмосковье Ребенок утонул в декоративном пруду на территории частного дома.

Гаджеты Скриншоты демонстрируют интерфейс операционной системы Huawei Hongmeng Международная ситуация подталкивает компанию Huawei к выпуску собственной операционной системы.

Кино Сценариста «Чернобыля» удивила реакция России и Украины на сериал Работавший над сериалом «Чернобыль» американский сценарист Крейг Мазин рассказал, что его удивила реакция на телешоу в странах постсоветского пространства.

Шоу-бизнес Муж попавшей в больницу Симоньян обратится к юристам Режиссер Тигран Кеосаян намерен обсудить с юристами конфликт, произошедший между сотрудницей Фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь и его беременной женой — главным редактором RT и РИА Новости Маргаритой Симоньян.

Авто Genesis G70 эффектно повторил трюк из «Форсажа» В первом клипе воссоздается трюк из фильма «Форсаж». G70 едет задним ходом, а затем скользит в полицейском развороте под днищем полуприцепа.

Политика Мантуров: SSJ 100 отвечает международным требованиям Как ранее писал News.ru, Мантуров заявил, что в ведомстве с оптимизмом смотрят на перспективы проекта SSJ 100.

Происшествия Полицейский в Москве застрелил задержанного при попытке побега В Москве сотрудник полиции застрелил задержанного во время попытки сбежать из отделения и захватить его табельное оружие.

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Происшествия Новосибирца с инсультом вынесли из трамвая и бросили на асфальте На кадрах видно, как из остановившегося на остановке "Бугринская роща" трамвая №15 двое мужчин по просьбе вагоновожатой выносят пассажира и оставляют его на асфальте, после этого один из них возвращается в салон, а второй уходит.

Шоу-бизнес Суд признал Александра Головина отцом внебрачной дочери Сегодня же стал известен итог, развернувшийся драмы — по решению Щелковского городского суда Александр Головин был признан отцом ребенка.

Политика Посольство США отреагировало на отказ свердловских вузов от американских программ Письмо министерства образования Свердловский области об отказе от обучающих программ с американским участием напоминает обстановку 30-х годов прошлого века.

Общество Севастополь затопило после мощного ливня Дождь шел в городе всю ночь Севастополь всю ночью поливал дождь, который под утро превратился в сильный ливень с грозой и градом, передают "РИА Новости (Крым )".

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Здоровье В Роскачестве назвали пять опасных напитков Лидером перечня вредных напитков стал обыкновенный чай в пакетиках.

Армия и оружие Соловьев высмеял слова Ковтуна о непричастности ВСУ к обстрелу мечети Владимир Ковтун заявил, что украинские военные не имеют отношения к обстрелу мечети в Донецке Телеведущий Владимир Соловьев уличил украинского политолога Вячеслава Ковтуна в обмане.

Экономика Шохин увидел возможность повторения перестройки в России Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сравнил текущую ситуацию в России с этапом перестройки.

Хоккей Обладатель Кубка Стэнли задумался о пользе игроков НХЛ в сборной России Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов поделился мнением о выступлении российских хоккеистов на прошедшем чемпионате мира.

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