Лукашенко призвал по-деловому решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы»RT на русском 04:56

с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос компенсации из-за некачественной нефти в трубопроводе «Дружба» должен решаться с Россией в деловом ключе.

Экономика Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.

Происшествия В ДТП с туристическим автобусом в Дубае погибли не менее 17 человек В результате аварии, в которую попал в Дубае (ОАЭ) туристический автобус, погибли не менее 17 человек.

Происшествия В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова Полиция задержала в Москве корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, рассказала изданию журналистка Светлана Рейтер из Русской службы BBC.

Общество В Севастополе из-за ливня машины ушли под воду В некоторых районах уровень воды поднялся до капота. На улице Шабалина отечественный автомобиль буквально ушел под воду.

Финансы «Дом.РФ» и Газпромбанк выпустят ипотечные облигации на 350 млрд рублей "Дом.РФ" и Газпромбанк планируют в 2020 – 2021 годах выпустить однотраншевые ипотечные ценные бумаги с поручительством "Дом.РФ" объемом до 350 млрд руб. Соответствующий меморандум о сотрудничестве стороны подписали в рамках Петербургского международного экономического форума.

Общество Эрнст предложил вести борьбу с пиратством через «три топора» Бороться с пиратским контентом можно, только перекрывая нарушителям источники финансирования, поэтому необходимо блокировать рекламу онлайн-казино, считает гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст.

Армия и оружие В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военнослужащих Представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявил о попытке прорыва, предпринятой украинскими военными на Горловском направлении.

Технологии Российские ученые помогут Amazon в разработке искусственного интеллекта Команда специалистов из Московского физико-технического института стала участником конкурса Alexa Prize Socialbot Grand Challenge, в рамках которого она получит 250 тысяч долларов США от компании Джеффа Безоса на разработку разговорного искусственного интеллекта.

Политика Зеленский намерен уволить генпрокурора Луценко Президент Украины Зеленский на следующей неделе направит в Верховную раду представление на увольнение генерального прокурора Луценко.

Общество ВЦИОМ выяснил, как россияне выбирают друзей Дружба между мужчиной и женщиной, представителями разного возраста и уровня доходов — достаточно распространенное явление среди россиян, свидетельствует данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Армия и оружие Российский корабль едва не столкнулся с американским крейсером Американский крейсер USS Chancellorsville "подрезал" российский большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов" в Восточно-Китайском море, пройдя всего в 50 м. Экипаж "Виноградова" был вынужден экстренно маневрировать, чтобы не столкнуться с кораблем ВМС США.

Политика «Яндекс» подтвердил решение вопроса по ключам шифрования с ФСБ Управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян подтвердил, что компания нашла решение для спора с ФСБ относительно ключей шифрования, сообщает РБК.

Общество Горячую воду в России пообещали отключать раз в два года Замглавы Минстроя сообщил, что в некоторых регионах страны и ряде районов Москвы горячую воду уже отключают один раз в два года.

Происшествия Норвежская Equinor эвакуировала людей с платформы в Северном море Норвежская госкомпания Equinor эвакуировала рабочих с нефтяной платформы в Северном море на соседние платформы.

Происшествия В Подмосковье задержали подозреваемого в изнасиловании 11-летней школьницы Мужчина задержан по подозрению в изнасиловании 11-летней школьницы в Лыткарино, девочка беременна, сообщает ГСУ СК по Московской области.

Шоу-бизнес Марина Александрова рассказала о пополнении в семье Актриса рассказала о радостном событии. Марина Александрова стала тетей. В Instagram звезда написала, что ее сестра Вера родила сына.

Шоу-бизнес Суд признал Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой Щелковский городской суд МО признал актера Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой.

Футбол «Челси» подал апелляцию в CAS на трансферный запрет "Челси" обратился с апелляцией на трансферный запрет в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Экономика Минфин может ужесточить налогообложение олигархов Министерство финансов Российской Федерации продолжает искать способы вернуть в страну налоги, которые владельцы компании платят за рубежом.

Экономика Чайка заявил о законности расследования дела Калви Дело основателя Baring Vostok Майкла Калви расследуется законно.

Авто Составлен топ-10 самых продаваемых кроссоверов мая Аналитики агенства "Автостат" составили топ-10 самых продаваемых кроссоверов и внедорожников мая в России.

Общество Дуров увидел в своем голодании выгоду для пользователей Telegram Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что последние шесть дней придерживается водного голодания и не употребляет пищу.

Происшествия СК задержал еще троих фигурантов дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ Сотрудники Следственного комитета задержали троих участников драки в Красногорском районе, в результате которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии, экс-спецназовец ГРУ Никита Белянкин.

Происшествия Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами После авиакатастрофы Ан-148 в Московской области в 2018 году Генеральная прокуратура РФ в ходе проверок выяснила, что Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) не имел сертификата авиационного учебного центра, в результате десятки российских пилотов лишились дипломов и остались без работы.