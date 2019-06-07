Экономика
Лукашенко призвал по-деловому решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы»RT на русском 04:56
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос компенсации из-за некачественной нефти в трубопроводе «Дружба» должен решаться с Россией в деловом ключе.
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с чего всё началось
Кроме того, Лукашенко возмутился тому, что Россия может возместить Белоруссии, которая, по его словам, пострадала больше всего, лишь 20 миллионов долларов ущерба, тогда как международные компании требуют до 800 миллионов.РИА Новости04:53
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Экономика
Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.
Обновлено в 03:07
Происшествия
В ДТП с туристическим автобусом в Дубае погибли не менее 17 человек
В результате аварии, в которую попал в Дубае (ОАЭ) туристический автобус, погибли не менее 17 человек.
Обновлено вчера в 14:48
Происшествия
В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова
Полиция задержала в Москве корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, рассказала изданию журналистка Светлана Рейтер из Русской службы BBC.
Обновлено в 03:45
Общество
В Севастополе из-за ливня машины ушли под воду
В некоторых районах уровень воды поднялся до капота. На улице Шабалина отечественный автомобиль буквально ушел под воду.
Обновлено в 03:43
Финансы
«Дом.РФ» и Газпромбанк выпустят ипотечные облигации на 350 млрд рублей
"Дом.РФ" и Газпромбанк планируют в 2020 – 2021 годах выпустить однотраншевые ипотечные ценные бумаги с поручительством "Дом.РФ" объемом до 350 млрд руб. Соответствующий меморандум о сотрудничестве стороны подписали в рамках Петербургского международного экономического форума.
Обновлено в 05:05
Общество
Эрнст предложил вести борьбу с пиратством через «три топора»
Бороться с пиратским контентом можно, только перекрывая нарушителям источники финансирования, поэтому необходимо блокировать рекламу онлайн-казино, считает гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст.
Обновлено в 06:17
Армия и оружие
В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военнослужащих
Представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявил о попытке прорыва, предпринятой украинскими военными на Горловском направлении.
Обновлено в 06:31
Кино
Экранизация Uncharted выйдет в декабре 2020 года
Обновлено в 04:27
Происшествия
В Москве произошел пожар на территории бывшего завода «Серп и Молот»
«В 13:00 пожар полностью ликвидирован, пострадавших нет», — заявили РБК в пресс-службе МЧС по Москве.
Обновлено в 06:36
Технологии
Российские ученые помогут Amazon в разработке искусственного интеллекта
Команда специалистов из Московского физико-технического института стала участником конкурса Alexa Prize Socialbot Grand Challenge, в рамках которого она получит 250 тысяч долларов США от компании Джеффа Безоса на разработку разговорного искусственного интеллекта.
Обновлено в 05:14
Политика
Зеленский намерен уволить генпрокурора Луценко
Президент Украины Зеленский на следующей неделе направит в Верховную раду представление на увольнение генерального прокурора Луценко.
Обновлено вчера в 23:42
Общество
ВЦИОМ выяснил, как россияне выбирают друзей
Дружба между мужчиной и женщиной, представителями разного возраста и уровня доходов — достаточно распространенное явление среди россиян, свидетельствует данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 05:08
Музыка
Шнурова обвинили в плагиате клипа Дэвида Боуи
Обновлено в 01:59
Армия и оружие
Российский корабль едва не столкнулся с американским крейсером
Американский крейсер USS Chancellorsville "подрезал" российский большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов" в Восточно-Китайском море, пройдя всего в 50 м. Экипаж "Виноградова" был вынужден экстренно маневрировать, чтобы не столкнуться с кораблем ВМС США.
Обновлено в 06:22
Политика
«Яндекс» подтвердил решение вопроса по ключам шифрования с ФСБ
Управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян подтвердил, что компания нашла решение для спора с ФСБ относительно ключей шифрования, сообщает РБК.
Обновлено в 05:30
Общество
Горячую воду в России пообещали отключать раз в два года
Замглавы Минстроя сообщил, что в некоторых регионах страны и ряде районов Москвы горячую воду уже отключают один раз в два года.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Норвежская Equinor эвакуировала людей с платформы в Северном море
Норвежская госкомпания Equinor эвакуировала рабочих с нефтяной платформы в Северном море на соседние платформы.
Обновлено в 02:50
Происшествия
В Подмосковье задержали подозреваемого в изнасиловании 11-летней школьницы
Мужчина задержан по подозрению в изнасиловании 11-летней школьницы в Лыткарино, девочка беременна, сообщает ГСУ СК по Московской области.
Обновлено в 06:39
Шоу-бизнес
Марина Александрова рассказала о пополнении в семье
Актриса рассказала о радостном событии. Марина Александрова стала тетей. В Instagram звезда написала, что ее сестра Вера родила сына.
Обновлено в 03:34
Шоу-бизнес
Суд признал Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой
Щелковский городской суд МО признал актера Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой.
Обновлено вчера в 15:32
Футбол
«Челси» подал апелляцию в CAS на трансферный запрет
"Челси" обратился с апелляцией на трансферный запрет в Спортивный арбитражный суд (CAS).
Обновлено в 04:17
Экономика
Минфин может ужесточить налогообложение олигархов
Министерство финансов Российской Федерации продолжает искать способы вернуть в страну налоги, которые владельцы компании платят за рубежом.
Обновлено в 02:48
Экономика
Чайка заявил о законности расследования дела Калви
Дело основателя Baring Vostok Майкла Калви расследуется законно.
Обновлено в 06:11
Авто
Составлен топ-10 самых продаваемых кроссоверов мая
Аналитики агенства "Автостат" составили топ-10 самых продаваемых кроссоверов и внедорожников мая в России.
Обновлено вчера в 22:47
Общество
Дуров увидел в своем голодании выгоду для пользователей Telegram
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что последние шесть дней придерживается водного голодания и не употребляет пищу.
Обновлено вчера в 11:32
Происшествия
СК задержал еще троих фигурантов дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ
Сотрудники Следственного комитета задержали троих участников драки в Красногорском районе, в результате которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии, экс-спецназовец ГРУ Никита Белянкин.
Обновлено в 06:22
Происшествия
Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами
После авиакатастрофы Ан-148 в Московской области в 2018 году Генеральная прокуратура РФ в ходе проверок выяснила, что Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) не имел сертификата авиационного учебного центра, в результате десятки российских пилотов лишились дипломов и остались без работы.
Обновлено в 01:55
Экономика
«Северный поток-2» оказался на грани срыва сроков
Задержка в получении разрешения от Дании по «Северному потоку-2» может привести к отсрочке запуска проекта.
Обновлено в 05:24