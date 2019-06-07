Экономика

Лукашенко призвал по-деловому решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы»RT на русском 04:56

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос компенсации из-за некачественной нефти в трубопроводе «Дружба» должен решаться с Россией в деловом ключе.
Читать в источнике
с чего всё началось
Кроме того, Лукашенко возмутился тому, что Россия может возместить Белоруссии, которая, по его словам
, пострадала больше всего, лишь 20 миллионов долларов ущерба, тогда как международные компании требуют до 800 миллионов.
РИА Новости04:53

Подробнее о событии

Лукашенко потребовал не ползать на коленях на переговорах о грязной нефти

РБК06:10

Лукашенко не понравилась оценка ущерба от загрязнения «Дружбы»

Коммерсантъ05:44

Проблемы с «Дружбой»: Лукашенко мало 20 миллионов долларов

Вести.Ru05:22

Лукашенко призвал «не ползать на коленях» перед Россией

РИА Новости05:10

Лукашенко призвал по-деловому решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы»

RT на русском04:56

Лукашенко отказался ползать на коленях перед Россией

Газета.Ru05:42

Лукашенко: вопрос компенсации потерь от некачественной нефти надо решать с РФ по-деловому

ТАСС04:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 06:46, Ашберн
Экономика

Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.
Обновлено в 03:07
Происшествия

В ДТП с туристическим автобусом в Дубае погибли не менее 17 человек

В результате аварии, в которую попал в Дубае (ОАЭ) туристический автобус, погибли не менее 17 человек.
Обновлено вчера в 14:48
Происшествия

В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова

Полиция задержала в Москве корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, рассказала изданию журналистка Светлана Рейтер из Русской службы BBC.
Обновлено в 03:45
Общество

Беременную Симоньян оставили в больнице после инцидента с Соболь

Обновлено в 00:28
Общество

В Севастополе из-за ливня машины ушли под воду

В некоторых районах уровень воды поднялся до капота. На улице Шабалина отечественный автомобиль буквально ушел под воду.
Обновлено в 03:43
Финансы

«Дом.РФ» и Газпромбанк выпустят ипотечные облигации на 350 млрд рублей

"Дом.РФ" и Газпромбанк планируют в 2020 – 2021 годах выпустить однотраншевые ипотечные ценные бумаги с поручительством "Дом.РФ" объемом до 350 млрд руб. Соответствующий меморандум о сотрудничестве стороны подписали в рамках Петербургского международного экономического форума.
Обновлено в 05:05
Общество

Эрнст предложил вести борьбу с пиратством через «три топора»

Бороться с пиратским контентом можно, только перекрывая нарушителям источники финансирования, поэтому необходимо блокировать рекламу онлайн-казино, считает гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст.
Обновлено в 06:17
Армия и оружие

В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военнослужащих

Представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявил о попытке прорыва, предпринятой украинскими военными на Горловском направлении.
Обновлено в 06:31
Кино

Экранизация Uncharted выйдет в декабре 2020 года

Обновлено в 04:27
Происшествия

В Москве произошел пожар на территории бывшего завода «Серп и Молот»

«В 13:00 пожар полностью ликвидирован, пострадавших нет», — заявили РБК в пресс-службе МЧС по Москве.
Обновлено в 06:36
Армия и оружие

Зеленский пообещал дать жесткий ответ на обстрелы в Донбассе

Обновлено в 04:43
Технологии

Российские ученые помогут Amazon в разработке искусственного интеллекта

Команда специалистов из Московского физико-технического института стала участником конкурса Alexa Prize Socialbot Grand Challenge, в рамках которого она получит 250 тысяч долларов США от компании Джеффа Безоса на разработку разговорного искусственного интеллекта.
Обновлено в 05:14
Политика

Зеленский намерен уволить генпрокурора Луценко

Президент Украины Зеленский на следующей неделе направит в Верховную раду представление на увольнение генерального прокурора Луценко.
Обновлено вчера в 23:42
Общество

ВЦИОМ выяснил, как россияне выбирают друзей

Дружба между мужчиной и женщиной, представителями разного возраста и уровня доходов — достаточно распространенное явление среди россиян, свидетельствует данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 05:08
Музыка

Шнурова обвинили в плагиате клипа Дэвида Боуи

Обновлено в 01:59
Армия и оружие

Российский корабль едва не столкнулся с американским крейсером

Американский крейсер USS Chancellorsville "подрезал" российский большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов" в Восточно-Китайском море, пройдя всего в 50 м. Экипаж "Виноградова" был вынужден экстренно маневрировать, чтобы не столкнуться с кораблем ВМС США.
Обновлено в 06:22
Политика

«Яндекс» подтвердил решение вопроса по ключам шифрования с ФСБ

Управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян подтвердил, что компания нашла решение для спора с ФСБ относительно ключей шифрования, сообщает РБК.
Обновлено в 05:30
Общество

Горячую воду в России пообещали отключать раз в два года

Замглавы Минстроя сообщил, что в некоторых регионах страны и ряде районов Москвы горячую воду уже отключают один раз в два года.
Обновлено в 06:13
Происшествия

Норвежская Equinor эвакуировала людей с платформы в Северном море

Норвежская госкомпания Equinor эвакуировала рабочих с нефтяной платформы в Северном море на соседние платформы.
Обновлено в 02:50
Происшествия

В Подмосковье задержали подозреваемого в изнасиловании 11-летней школьницы

Мужчина задержан по подозрению в изнасиловании 11-летней школьницы в Лыткарино, девочка беременна, сообщает ГСУ СК по Московской области.
Обновлено в 06:39
Шоу-бизнес

Марина Александрова рассказала о пополнении в семье

Актриса рассказала о радостном событии. Марина Александрова стала тетей. В Instagram звезда написала, что ее сестра Вера родила сына.
Обновлено в 03:34
Шоу-бизнес

Суд признал Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой

Щелковский городской суд МО признал актера Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой.
Обновлено вчера в 15:32
Футбол

«Челси» подал апелляцию в CAS на трансферный запрет

"Челси" обратился с апелляцией на трансферный запрет в Спортивный арбитражный суд (CAS).
Обновлено в 04:17
Экономика

Минфин может ужесточить налогообложение олигархов

Министерство финансов Российской Федерации продолжает искать способы вернуть в страну налоги, которые владельцы компании платят за рубежом.
Обновлено в 02:48
Экономика

Чайка заявил о законности расследования дела Калви

Дело основателя Baring Vostok Майкла Калви расследуется законно.
Обновлено в 06:11
Авто

Составлен топ-10 самых продаваемых кроссоверов мая

Аналитики агенства "Автостат" составили топ-10 самых продаваемых кроссоверов и внедорожников мая в России.
Обновлено вчера в 22:47
Общество

Дуров увидел в своем голодании выгоду для пользователей Telegram

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что последние шесть дней придерживается водного голодания и не употребляет пищу.
Обновлено вчера в 11:32
Происшествия

СК задержал еще троих фигурантов дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ

Сотрудники Следственного комитета задержали троих участников драки в Красногорском районе, в результате которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии, экс-спецназовец ГРУ Никита Белянкин.
Обновлено в 06:22
Происшествия

Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами

После авиакатастрофы Ан-148 в Московской области в 2018 году Генеральная прокуратура РФ в ходе проверок выяснила, что Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) не имел сертификата авиационного учебного центра, в результате десятки российских пилотов лишились дипломов и остались без работы.
Обновлено в 01:55
Экономика

«Северный поток-2» оказался на грани срыва сроков

Задержка в получении разрешения от Дании по «Северному потоку-2» может привести к отсрочке запуска проекта.
Обновлено в 05:24
Как работают Яндекс.Новости?
Главное