Лукашенко призвал по-деловому решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы»RT на русском 04:56

с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос компенсации из-за некачественной нефти в трубопроводе «Дружба» должен решаться с Россией в деловом ключе.

Здоровье Два жителя Волгоградской области скончались от ботулизма Как сообщили Волжский.ру в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора, в 2019 году было зарегистрировано 16 случаев ботулизма, при этом пострадало 18 человек.

Происшествия В Германии участницу шоу талантов с Украины убили и сбросили в реку В Германии нашли мертвой 33-летнюю участницу шоу талантов Das Supertalent Аллу Клишту, сообщает Daily Mail.

Политика Миллер заявил о готовности продавать газ Украине со скидкой Российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Происшествия По делу об убийстве спецназовца ГРУ задержали новых фигурантов Задержаны трое новых фигурантов уголовного дела об убийстве бывшего участника боевых действий в Сирии Никиты Белянкина.

Политика Шредер рассказал о давлении США на ЕС из-за «Северного потока-2» Председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер рассказал о причинах давления на Евросоюз со стороны США из-за «Северного потока-2».

Экономика Глава Крыма прокомментировал рейтинг регионов АСИ Глава Крыма Сергей Аксенов на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что у каждого региона есть свои "фишки" вне зависимости от места в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Общество Суд оштрафовал фирму по отлову косаток на 28 млн рублей Фрунзенский районный суд Владивостока признал виновным в нарушении правил рыболовства ООО "Белый кит" - одну из фирм, участвовавших в отлове косаток в бухте Средней, передает ТАСС.

Здоровье В России начали клинические испытания препарата для лечения рака печени В России начались клинические испытания отечественного препарата на основе радиоактивного изотопа иттрий-90 (Y-90) для лечения рака печени.

Шоу-бизнес Регина Тодоренко и Влад Топалов мечтают о дочери Регина Тодоренко заговорила о втором ребенке после недавних родов. В новом интервью артистка отметила, что Влад Топалов не против дочери.

Политика Минздрав открестился от низких зарплат медиков Сразу 50 из 85 регионов страны не выполнили указ Президента о повышении зарплат среднего и младшего персонала медицинских работников.

Политика Google: санкции против Huawei угрожают нацбезопасности США Если США продолжат ужесточать ограничительные меры против китайской компании Huawei, то это создаст угрозу национальной безопасности, считают в Google.

Экономика Шохин увидел возможность повторения перестройки в России Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сравнил текущую ситуацию в России с этапом перестройки.

Происшествия В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова Полиция задержала в Москве корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, рассказала изданию журналистка Светлана Рейтер из Русской службы BBC.

Происшествия Появилось видео с места взрыва, прогремевшего в шведском Линчепинге В пятницу, 7 июня, в шведском городе Линчепинг, расположенном в лене Эстергетланд, прогремел мощный взрыв.

Общество В Москве зафиксировали самый жаркий день с начала года Как отмечается, температурный рекорд для 7 июня в столице был установлен в 1988 году — 32,7 ° С. Ранее 6 июня был признан самым жарким днём с начала 2019 года, когда температура воздуха составила + 29, 3 ° С. В Москве и Московской области 7 июня был объявлен "жёлтый" уровень погодной опасности в связи с жаркой погодой.

Происшествия Новосибирца с инсультом вынесли из трамвая и бросили на асфальте На кадрах видно, как из остановившегося на остановке "Бугринская роща" трамвая №15 двое мужчин по просьбе вагоновожатой выносят пассажира и оставляют его на асфальте, после этого один из них возвращается в салон, а второй уходит.

Гаджеты Из смартфонов Huawei исчезнут Facebook, Instagram и WhatsApp Социальная сеть Facebook запретила предустанавливать приложения Facebook, Instagram и WhatsApp на смартфоны Huawei, передает Reuters.

Финансы «Дом.РФ» и Газпромбанк выпустят ипотечные облигации на 350 млрд рублей "Дом.РФ" и Газпромбанк планируют в 2020 – 2021 годах выпустить однотраншевые ипотечные ценные бумаги с поручительством "Дом.РФ" объемом до 350 млрд руб. Соответствующий меморандум о сотрудничестве стороны подписали в рамках Петербургского международного экономического форума.

Происшествия Норвежская Equinor эвакуировала людей с платформы в Северном море Норвежская госкомпания Equinor эвакуировала рабочих с нефтяной платформы в Северном море на соседние платформы.

Экономика В супермаркетах начнут продавать продукты в кредит Кредитные карты начнёт оформлять для своих покупателей сеть супермаркетов «Перекресток» (X5 Retail Group).

Игры Глава Take-Two о PC-версии Red Dead Redemption 2: «Это легко сделать» Во время встречи с инвесторами исполнительный директор Take-Two Штраус Зельник заявил, что Red Dead Redemption 2 будет очень легко перенести на PC и что у релиза игры на этой платформе нет никаких недостатков.