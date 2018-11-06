Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы» по-деловомуРИА Новости 05:10

с чего всё началось

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы не должны "ползать на коленях", решая вопрос о компенсации потерь из-за поставок загрязненного российского топлива, заявил Александр Лукашенко. Его слова передает Sputnik Беларусь.

Происшествия МВД назвало ошибкой сотрудников главка фото «из квартиры Голунова» Главное управление МВД России по Москве назвало ошибкой размещение фотографий из предполагаемой квартиры журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Шоу-бизнес Подарок для дочки: Лере Кудрявцевой нашли замену У маленькой Машеньки появилась еще одна «мама». Неожиданный подарок получила дочка Леры Кудрявцевой.

Происшествия Появились новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района Евгения Исаенкова пропала в ночь с 1 на 2 мая. Накануне убийства Кулаков и Исаенкова активно переписывались.

Шоу-бизнес Ольга Бузова прибыла на премию МУЗ-ТВ на верблюдах Российская телеведущая и певица Ольга Бузова появилась на красной дорожке на премии МУЗ-ТВ в сопровождении верблюдов и мускулистых мужчин.

Экономика Кабмин выделит 300 млрд на создание комфортной городской среды Правительство России выделит более 300 млрд руб. на программу по созданию комфортной городской среды.

Экономика Вагоны-рестораны могут исчезнуть из поездов Генеральный директор Федеральной пассажирской компании (ФПК) Пётр Иванов сообщил, что вагоны-рестораны могут быть убраны из некоторых поездов дальнего следования, но останутся в составах, где возят детские группы.

Политика США и Мексика достигли соглашения по иммиграции Соединенные Штаты достигли с Мексикой соглашения по иммиграционному вопросы, запланированное на понедельник введение таможенных пошлин приостановлено.

Происшествия По делу об убийстве спецназовца ГРУ задержали новых фигурантов Задержаны трое новых фигурантов уголовного дела об убийстве бывшего участника боевых действий в Сирии Никиты Белянкина.

Наука Ученые установили главную причину старения Американские ученые считают, что причиной старения все таки является возраст.

Гаджеты Google предупредила США о последствиях санкций против Huawei Корпорация Google предупредила администрацию президента США Дональда Трампа о рисках для национальной безопасности страны, которые могут возникнуть из-за санкций против китайской компании Huawei.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон встретилась с «любовницей» супруга принца Уильяма В числе приглашенных оказалась бывшая подруга Кейт — Роуз Ханбери. Именно с ней принцу Уильяму приписывают роман.

Общество Бывший муж осужденной в США Осиповой предложил ей совместную опеку Российский адвокат Мобли Алексей Волосюк, независимый от сторон нью-йоркский адвокат Оксана Соколова и нынешний опекун детей Елена Полякова подтвердили РИА Новости, что Мобли предлагал разделить опеку и ранее и что контакты на эту тему велись буквально до вынесения приговора.

Хоккей Барбашев дисквалифицирован на одну игру Департамент безопасности игроков НХЛ принял решение дисквалифицировать нападающего "Сент-Луиса" Ивана Барбашева на одну игру.

Политика Украинский суд арестовал пять «Русланов» российской авиакомпании Подольский районный суд по ходатайству Главного управления Нацполиции в Киеве арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр", сообщили в пресс-службе юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", которая представляет интересы госпредприятия "Антонов".

Политика Бывший завод Порошенко перейдёт в госсобственность России Согласно проекту указа президента РФ Владимира Путина, Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе, который раньше принадлежал бывшему президенту Украины Петру Порошенко, войдёт в состав Объединённой судостроительной корпорации, активы которой принадлежат государству Москва продолжает интегрировать предприятия, расположенные на территории Крыма, в российскую систему промышленности.

Происшествия КамАЗ, похожий на раллийный, столкнулся с иномаркой в Петербурге По словам очевидцев, в легковой автомобиль Volvo врезался КамАЗ, который внешне похож на раллийный.

Политика Пушков оценил выдвинутые «Нафтогазом» требования к России Сенатор Алексей Пушков прокомментировал условия, выдвинутые главой "Нафтогаза" Алексеем Коболевым в вопросе переговоров по поставкам газа на Украину и заключению соответствующих контрактов.

Энергетика Новак не видит риска для России в росте добычи сланцевой нефти в США Рост добычи сланцевой нефти в США не является риском для России, сейчас её доля на рынке составляет около 11% и планируется сохранять добычу на достигнутых уровнях, сказал министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу НТВ на полях ПМЭФ.

Кино Сценариста «Чернобыля» удивила реакция России и Украины на сериал Работавший над сериалом «Чернобыль» американский сценарист Крейг Мазин рассказал, что его удивила реакция на телешоу в странах постсоветского пространства.

Экономика Названы сроки начала строительства второго блока АЭС «Аккую» Росатом ожидает, что получит документ в начале 2020 г. Напомним, строительство "Аккую" началось 3 апреля 2018 г. По российскому проекту будет построено и введено в эксплуатацию четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР-1200.

Авто Обновленная Mazda 3 готовится к продажам в России Для российского рынка будут представлены переднеприводные Mazda 3, с атмосферным бензиновым движком - 1,5 л и 6-ти ступенчатой механической коробкой передач.

Общество Актриса Оливия Колман и глава MI-5 вошли в число награжденных Орденами Британской империи Паркер был отмечен наградой и стал рыцарем-командом Ордена Британской империи за свою 35-летнюю службу в MI-5 и "руководство успешной работой по предотвращению 27 терактов".

Политика В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.

Политика Кандидат в премьеры Великобритании признался в употреблении наркотиков Кандидат в премьер-министры Великобритании Майкл Гоув признался в употреблении кокаина и выразил «глубочайшее сожаление» об этом опыте, сообщает газета The Daily Mail.