Экономика

Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы» по-деловомуРИА Новости 05:10

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы не должны "ползать на коленях", решая вопрос о компенсации потерь из-за поставок загрязненного российского топлива, заявил Александр Лукашенко. Его слова передает Sputnik Беларусь.
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Кроме того, Лукашенко возмутился тому, что Россия может возместить Белоруссии, которая, по его словам
, пострадала больше всего, лишь 20 миллионов долларов ущерба, тогда как международные компании требуют до 800 миллионов.
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