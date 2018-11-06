Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы» по-деловомуРИА Новости 05:10

с чего всё началось

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы не должны "ползать на коленях", решая вопрос о компенсации потерь из-за поставок загрязненного российского топлива, заявил Александр Лукашенко. Его слова передает Sputnik Беларусь.

Происшествия В Киевской области пропал самолет Самолет с тремя людьми на борту пропал в Киевской области, сообщила в пятницу руководитель пресс-службы областного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Виктория Рубан.

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Политика Борис Джонсон избежал суда за высказывания по Brexit Британский суд отменил решение, обязывающее бывшего министра МИД страны Бориса Джонсона явиться в суд для дачи показаний по предоставлению ложных фактов во время агитации в преддверии референдума по Brexit в 2016 году.

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Происшествия Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами После авиакатастрофы Ан-148 в Московской области в 2018 году Генеральная прокуратура РФ в ходе проверок выяснила, что Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) не имел сертификата авиационного учебного центра, в результате десятки российских пилотов лишились дипломов и остались без работы.

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Экономика Wainbridge построит штаб-квартиру для «Тинькофф» за 15 млрд руб Строительство офисного центра "Акватория" обойдется в 15 млрд руб. Эта сумма с учетом проектирования объекта, аренды и отделки помещений, сообщили в компании, сообщили в Wainbridge.

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Общество Бари Алибасова подключили к аппарату ИВЛ: состояние ухудшилось Бари Алибасова подключили к аппарату ИВЛ: состояние ухудшилось Состояние музыканта ухудшилось, сообщают источники.

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Здоровье В Башкирии выявлен лейкоз крупного рогатого скота При исследовании сыворотки крови крупного рогатого скота в ФГБУ «Башкирский референтный центр Россельхознадзора» отобранного у главы крестьянского фермерского хозяйства Кушнаренковского района Республики Башкортостан, были обнаружены антитела к возбудителю лейкоза.

Происшествия МВД объявило о проверке Голунова на причастность к группировке дилеров Фотографии пакетов с веществом, которые, как ранее заявляли в МВД, «были обнаружены по месту проживания» Голунова, были сделаны «в рамках оперативных мероприятий и следственных действий» в отношении группы, на связь с которой проверяют Голунова, говорят теперь полицейские.

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Шоу-бизнес Суд признал Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой Щелковский городской суд МО признал актера Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой.

Авто АвтоВАЗ заменит поворотники на внедорожниках Lada 4x4 Стало известно о том, что на автомобилях Lada 4x4 компания "АвтоВАЗ" будет выполнять замену бокового указателя поворота и его уплотнителя.