Экономика
Лукашенко призвал по-деловому решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы»RT на русском 04:56
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос компенсации из-за некачественной нефти в трубопроводе «Дружба» должен решаться с Россией в деловом ключе.
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с чего всё началось
Кроме того, Лукашенко возмутился тому, что Россия может возместить Белоруссии, которая, по его словам, пострадала больше всего, лишь 20 миллионов долларов ущерба, тогда как международные компании требуют до 800 миллионов.РИА Новости04:53
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 11:13, Ашберн
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