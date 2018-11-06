Лукашенко призвал по-деловому решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы»RT на русском 04:56

с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос компенсации из-за некачественной нефти в трубопроводе «Дружба» должен решаться с Россией в деловом ключе.

Энергетика «Газпром» и австрийская OMV договорились о сотрудничестве в сфере СПГ «Газпром» и OMV договорились о стоимости сделки по покупке австрийской компанией доли в проекте по разработке участков 4А и 5А ачимовских нефтегазовых отложений Уренгойского месторождения.

Политика На Украине возбудили дело из-за идеи запрета ответного огня в Донбассе Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело из-за предложения о запрете украинским силовикам открывать ответный огонь в Донбассе.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон встретилась с «любовницей» принца Уильяма Уильям, как утверждалось, завел романтические отношения с Роуз, когда Кейт вынашивала своего третьего ребенка – принца Луи.

Энергетика Козак не видит смысла продлевать соглашение о заморозке цен на бензин Вице-премьер Дмитрий Козак считает, что нет никаких предпосылок для продления соглашений с нефтяными компаниями о стабилизации рынка топлива после 1 июля.

Политика Путин назвал Зеленского хорошим актёром Российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что не отказывался от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, отметив, что пока предложений о переговорах даже не поступало.

Гаджеты Смартфоны Huawei лишили WhatsApp и Instagram Facebook запретила предустанавливать на смартфоны Huawei собственные приложения.

Политика Миллер заявил о готовности продавать газ Украине со скидкой Глава российского "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что компания готова предоставить Украине скидку на поставки российского газа, и эта скидка может составить 25% от той цены, по которой сейчас получает газ Украина путем реверса из Европы.

Здоровье Отечественный препарат для лечения рака готовят к регистрации в РФ Стимулирующий уничтожение раковых клеток препарат отечественного производства подготавливают к регистрации в РФ.

Происшествия МВД объявило о проверке Голунова на причастность к группировке дилеров Фотографии пакетов с веществом, которые, как ранее заявляли в МВД, «были обнаружены по месту проживания» Голунова, были сделаны «в рамках оперативных мероприятий и следственных действий» в отношении группы, на связь с которой проверяют Голунова, говорят теперь полицейские.

Футбол Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФС Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.

Политика Украина арестовала российские «Русланы» Пять грузовых самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр" арестованы по постановлению Подольского суда.

Авто В России отзывают более 300 автомобилей BMW X7 Причиной отзыва автомобилей является возможность неправильной установки левой и/или правой головной подушки безопасности в области центральной стойки.

ЖКХ Жителям многоквартирных домов в Омске снизили тариф на вывоз мусора На основании приказа РЭК Омской области норматив накопления ТКО для омичей, живущих в многоквартирных домах, снижен с 25,550 кг до 24,408 кг на одного человека.

Футбол Черчесов советует не доверять девушек Дзюбе Наставник сборной России Станислав Черчесов вмешался в ответ нападающего Артема Дзюбы на вопрос, будет ли тот уводить с поля девушку, если та выбежит на поле.

Игры THQ Nordic анонсировала ремейк оригинальной Destroy All Humans! Как и в оригинале, игрокам предстоит начать захват Земли в пятидесятых годах прошлого века, используя различное оружие и умения — в том числе анальный зонд и телепатические способности.

Политика Путин объяснил, почему не поздравил Зеленского с победой Президент России Владимир Путин объяснил, что не поздравил с победой на выборах украинского коллегу Владимира Зеленского, поскольку тот до сих пор называет Россию врагом и агрессором.

Политика Калви не приедет на форум в Петербурге Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви, находящийся под домашним арестом, сказал своим адвокатам, что сожалеет о том, что «его запланированная поездка на ПМЭФ, по-видимому, не состоится по не зависящим от него причинам».

Политика Путин ответил на вопрос об объединении России и Белоруссии Президент Российской Федерации Владимир Путин во время Петербургского международного экономического форума заявил о том, что оснований для государственного объединения России и Белоруссии нет и таких планов не существует.

Происшествия Омичка убила двухлетнюю дочь из-за крошек от булочки По версии следствия, 9 мая пьяная мать увидела, что двухлетняя дочь, которая ела булочку, накрошила.

Происшествия Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами После авиакатастрофы Ан-148 в Московской области в 2018 году Генеральная прокуратура РФ в ходе проверок выяснила, что Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) не имел сертификата авиационного учебного центра, в результате десятки российских пилотов лишились дипломов и остались без работы.

Политика Суд постановил завести уголовные дела на Порошенко и Гройсмана Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что Шевченковский районный суд Киева обязал следователей Государственного бюро расследований завести дело на экс-президента Украины Петра Порошенко, премьера Владимира Гройсмана и бывшего генпрокурора Виктора Шокина.