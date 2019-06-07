Экономика
Лукашенко призвал не ползать перед Россией на коленяхМосковский Комсомолец вчера в 05:13
Политик заявил, что «ползать на коленях» тоже не нужно. Он уверен, что вопрос можно решить по-деловому.
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Александр Лукашенко посетил «Нафтан»: «Не надо орать и наступать, но свои интересы надо блюсти»
КП - Беларусьвчера в 10:04
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Футбол
Россию могут исключить из «новой» Лиги чемпионов
Россия могут исключить из «новой» Лиги чемпионов из-за низких показателей в рейтинге УЕФА.
Обновлено в 00:33
Баскетбол
«Торонто» одолел «Голден Стэйт» в НБА
"Торонто Рэпторс" в гостях одолел "Голден Стэйт Уорриорз" в четвертом матче финальной серии НБА, передает "Советский спорт".
Обновлено в 00:01
Происшествия
В Москве задержали корреспондента «Медузы»
Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.
Обновлено вчера в 04:46
Шоу-бизнес
Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»
Родственники Бари Алибасова, который был госпитализирован с отравлением, собираются подать в суд на производителя средства для очистки труб «Крот».
Обновлено в 00:37
Наука
Компьютерный алгоритм научился предсказывать будущий успех кинозвезд
Обновлено 06 июня в 09:26
Наука
Капли жидкости наделили полимер магнитным эффектом памяти формы
Классический эффект памяти формы проявляется в сплавах, а также полимерах, и активно используется, к примеру, в медицине.
Обновлено 06 июня в 10:14
Технологии
На объектах «Ленэнерго» будут внедрены цифровые технологии Siemens
Соглашение предусматривает взаимодействие компаний по внедрению современных технологий и решений для построения инновационной энергетической системы, в частности, модернизацию распределительной сети 6 кВ в районе подстанции №18 в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга.
Обновлено вчера в 13:53
Политика
Кандидат в лидеры тори Майкл Гоув признался, что нюхал кокаин
В книге о журналиста Оуэна Беннетта под названием "Майкл Гоув: человек в спешке" говорится о том, что Гоув признался своим советникам во время предыдущей номинации на пост главы консервативной партии в 2016 году, что в молодости нюхал кокаин.
Обновлено вчера в 23:10
Политика
Японцы думают над безвизом россиянам
Как утверждают источники Sankei, если Япония согласится на на безвизовый режим между Сахалином и Хоккайдо, она фактически признает суверенитет России над четырьмя островами южной части Курил, поскольку те входят в состав Сахалинской области.
Обновлено вчера в 22:59
Здоровье
Отечественный препарат для лечения рака готовят к регистрации в РФ
Стимулирующий уничтожение раковых клеток препарат отечественного производства подготавливают к регистрации в РФ.
Обновлено вчера в 10:46
Армия и оружие
Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля
Ранее в пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что в 06:35 мск в Восточно-Китайском море крейсер Chancellorsville внезапно пересёк курс кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено вчера в 11:55
Технологии
Население Сибири может увеличиться на миллиард человек
Население Сибири может увеличиться на миллиард человек. К массовому переселению приведут климатические изменения, прогнозируют ученые.
Обновлено вчера в 03:03
Происшествия
В Петербурге катер врезался в мост
В Санкт-Петербурге прогулочный катер въехал в опору моста, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:35
Экономика
Сколько россиянам ждать четырехдневную рабочую неделю, рассказали в ЦБ
Первый зампред Банка России Сергей Швецов в эсклюзивном интервью "Газете.Ru" рассказал, что через 15 лет в России смогут всерьез обсуждать четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено вчера в 15:00
Политика
«Нафтогаз» ответил на заявление «Газпрома» по поставкам газа
Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания готова начать переговоры о новом контракте на поставку газа на Украину, передавал телеканал НТВ.
Обновлено вчера в 08:42
Культура
Эрнст рассказал о судьбе шоу «Голос. Дети»
Канал решил аннулировать результаты шоу, в котором победила дочь Алсу Микелла Абрамова, так как международная компания Group-IB выявила накрутку голосов на шоу.
Обновлено вчера в 20:27
Политика
Зеленский утвердился в правильности решения распустить Раду
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам работы Верховной Рады за последнее время утвердился в правильности своего решения о ее досрочном роспуске.
Обновлено вчера в 14:42
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено 06 июня в 16:20
Политика
В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России
Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.
Обновлено 06 июня в 00:06
Политика
Жириновский призвал жителей Донбасса срочно получать российские паспорта
Ранее донецкий социолог в эфире российского ТВ призвал власти ДНР решитьпроблему с паспортами РФ.
Обновлено вчера в 11:45
Футбол
Эден Азар официально стал игроком «Реала»
Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
Обновлено вчера в 16:55
Общество
Гороскоп на 6 июня: Девы выйдут из себя, Весы обретут гармонию
Удачный день, который надолго запомнится вам ощущением вселенской гармонии, покоя и правильного хода вещей.
Обновлено 05 июня в 11:08
Политика
Путин пожелал здоровья попавшей в больницу Симоньян
Обновлено вчера в 11:15
Политика
Путин ответил на вопрос о торговой войне пословицей про обезьяну
Российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос о схватке за экономическое равенство китайской пословицей, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено вчера в 10:26
Происшествия
Boeing не собирался исправлять ошибку в системе 737 MAX до 2020 года
Компании Boeing стало известно о проблемах в работе системы предупреждения пилотов об опасном угле атаки, характерном для модели 737 МАХ, еще два года назад.
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия
Задержан восьмой фигурант дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ
Обновлено вчера в 14:56
Политика
Мадуро распорядился открыть границу Венесуэлы с Колумбией
Обновлено вчера в 21:33
Общество
Бари Алибасова на сутки ввели в медикаментозный сон
72-летнего продюсера Бари Алибасова на сутки погрузили в медикаментозный сон.
Обновлено вчера в 02:45
Транспорт
В некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны
Генеральный директор «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД) Петр Иванов сказал, что в некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны.
Обновлено в 00:30
Культура
Ликвидатор аварии в Чернобыле обвинил телеканал HBO в искажении правды
Один из ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции Евгений Шевченко в интервью телеканалу 360 рассказал об искажении фактов создателем сериала "Чернобыль" каналом HBO.
Обновлено вчера в 20:46