Экономика
Лукашенко призвал не ползать перед Россией на коленяхМосковский Комсомолец вчера в 05:13
Политик заявил, что «ползать на коленях» тоже не нужно. Он уверен, что вопрос можно решить по-деловому.
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с чего всё началось
Кроме того, Лукашенко возмутился тому, что Россия может возместить Белоруссии, которая, по его словам, пострадала больше всего, лишь 20 миллионов долларов ущерба, тогда как международные компании требуют до 800 миллионов.РИА Новостивчера в 04:53
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 04:55, Ашберн
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Александр Лукашенко посетил «Нафтан»: «Не надо орать и наступать, но свои интересы надо блюсти»
КП - Беларусьвчера в 10:04
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Армия и оружие
В США дали время Турции на отказ от ЗРК С-400
Анкара должна отказаться от покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400, в противном случае Соединенные Штаты свернут сотрудничество с Турцией по программе истребителей F-35.
Обновлено в 02:57
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова
Состояние продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено в 03:52
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары
В нескольких регионах России установилась аномально жаркая погода.
Обновлено в 04:46
Экономика
РЖД запустят интернет-продажу билетов на поезда в Европе
Российские железные дороги (РЖД) запустят продажу билетов на пассажирские поезда в Германии, Италии и Франции на сайте и в мобильном приложении, сообщил директор по информационным технологиям компании Евгений Чаркин во время ПМЭФ.
Обновлено в 03:56
Происшествия
В Москве задержали участников пикета в поддержку журналиста Голунова
В Москве у здания Никулинского суда, где сегодня, 8 июня, должны избрать меру пресечения специальному корреспонденту «Медузы» Ивану Голунову, начались пикеты в поддержку журналиста.
Обновлено в 03:57
Политика
Вакарчук заявил, что шоумен Сергей Притула идет в Раду с его партией
Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что украинский шоумен Сергей Притула идет на внеочередные выборы в Верховную раду от его партии.
Обновлено в 04:19
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон встретилась с «любовницей» супруга принца Уильяма
В числе приглашенных оказалась бывшая подруга Кейт — Роуз Ханбери. Именно с ней принцу Уильяму приписывают роман.
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия
В Свердловской области горит исправительная колония
В исправительной колонии в Свердловской области горят четыре жилых корпуса и производственное здание.
Обновлено в 02:58
Политика
Борисов сообщил об отсутствии влияния США на заказы российских С-400
Россия не опасается, что требования США к ряду стран не покупать российские системы ПВО С-400 скажется на количестве иностранных заказов.
Обновлено в 03:28
Культура
Эрнст отверг планы закрыть шоу «Голос. Дети»
Результаты финала последнего, шестого, сезона детского «Голоса», в котором изначально победила дочь Алсу Микелла Абрамова, был пересмотрен из-за скандала.
Обновлено в 01:05
Экономика
Силуанов увязал выделение денег Белоруссии с интеграцией
Отношения между Москвой и Минском в очередной раз испортились, после того как Россия отказалась компенсировать Белоруссии потери от налогового маневра в нефтяной сфере.
Обновлено в 04:08
Авто
Назван топ-10 самых популярных иномарок с пробегом в России
Портал "Цена Авто" составил рейтинг самых популярных иномарок на вторичном российском рынке на основе данных о продажах за первые 4 месяца 2019 года.
Обновлено в 01:00
Политика
Пушков оценил требования «Нафтогаза» к России
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал условия, выдвинутые главой "Нафтогаза" Алексеем Коболевым в вопросе переговоров по поставкам газа на Украину и заключению соответствующих контрактов.
Обновлено вчера в 18:41
Армия и оружие
Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля
Ранее в пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что в 06:35 мск в Восточно-Китайском море крейсер Chancellorsville внезапно пересёк курс кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено вчера в 11:55
Происшествия
Борисов заявил о катастрофических перегрузках SSJ 100 во время ЧП
Во время катастрофы в Шереметьево лайнер SSJ 100 испытал перегрузки, на которые не был рассчитан, заявил вице-премьер Юрий Борисов, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:19
Политика
Зеленский утвердился в правильности решения распустить Раду
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам работы Верховной Рады за последнее время утвердился в правильности своего решения о ее досрочном роспуске.
Обновлено вчера в 14:42
Происшествия
В ОБСЕ призвали отпустить журналиста «Медузы» Голунова
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал российские власти освободить корреспондента интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, задержанного по подозрению в незаконном обороте наркотиков, а также указал на необходимость избегать преследования журналистов за их профессиональную деятельность.
Обновлено в 00:17
Политика
Трамп: США и Мексика достигли соглашения
Ранее Трамп заявил, что если США и Мексика 6 июня не придут к соглашению по вопросу о пошлинах и мигрантах, то уже с понедельника, 10 июня, Вашингтон введет 5%-ые пошлины на мексиканские товары.
Обновлено вчера в 20:38
Футбол
Российские клубы могут остаться без Лиги чемпионов
Задумка ЕСА заключается в том, что Лига чемпионов станет закрытым турниром без принципа отбора.
Обновлено в 04:39
Происшествия
23 человека пострадали в ДТП со школьным автобусом в Германии
23 человека пострадали в Германии в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем.
Обновлено вчера в 20:43
Наука
Ученые назвали причину опасного синдрома беспокойных ног
Обновлено в 01:09
Игры
Утечка: в разработке находится Tales of Arise и ремастер первой Ni no Kuni
Обновлено вчера в 19:53
Шоу-бизнес
«Забыла юбку надеть»: Алла Пугачева удивила провокационным нарядом
К ресторану на Рублевке Алла Пугачева подъехала на чёрном лимузине Bentley Arnage RL.
Обновлено в 03:12
Происшествия
Водитель выстрелил в чиновника из-за замечания
По данным СМИ, мужчина получил ранение в ногу в ответ на замечание, сделанное водителю. Пострадавшего Андрея Тышко отвезли в больницу.
Обновлено в 04:38
Происшествия
В Ленобласти молния убила рабочего из Средней Азии
24-летний гражданин из Средней Азии приехал в Россию на заработки, как сообщили в GazetaSPb.
Обновлено в 03:05
Игры
В Сети появилось изображение возможного издания Cyberpunk 2077
Промо-изображение издания Cyberpunk 2077 со списком бонусов на польском языке появилось на reddit.
Обновлено в 04:25
Единоборства
41-летний Джуда потерпел поражение от Селдина
Обновлено в 04:44
Футбол
Эден Азар официально стал игроком «Реала»
Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
Обновлено вчера в 16:55