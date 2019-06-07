Экономика

Лукашенко призвал не ползать перед Россией на коленяхМосковский Комсомолец вчера в 05:13

Политик заявил, что «ползать на коленях» тоже не нужно. Он уверен, что вопрос можно решить по-деловому.
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Кроме того, Лукашенко возмутился тому, что Россия может возместить Белоруссии, которая, по его словам
, пострадала больше всего, лишь 20 миллионов долларов ущерба, тогда как международные компании требуют до 800 миллионов.
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