Лукашенко призвал не ползать перед Россией на коленяхМосковский Комсомолец вчера в 05:13

с чего всё началось

Политик заявил, что «ползать на коленях» тоже не нужно. Он уверен, что вопрос можно решить по-деловому.

Лукашенко призвал не ползать перед Россией на коленях

Армия и оружие В США дали время Турции на отказ от ЗРК С-400 Анкара должна отказаться от покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400, в противном случае Соединенные Штаты свернут сотрудничество с Турцией по программе истребителей F-35.

Происшествия Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова Состояние продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Здоровье Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары В нескольких регионах России установилась аномально жаркая погода.

Экономика РЖД запустят интернет-продажу билетов на поезда в Европе Российские железные дороги (РЖД) запустят продажу билетов на пассажирские поезда в Германии, Италии и Франции на сайте и в мобильном приложении, сообщил директор по информационным технологиям компании Евгений Чаркин во время ПМЭФ.

Происшествия В Москве задержали участников пикета в поддержку журналиста Голунова В Москве у здания Никулинского суда, где сегодня, 8 июня, должны избрать меру пресечения специальному корреспонденту «Медузы» Ивану Голунову, начались пикеты в поддержку журналиста.

Политика Вакарчук заявил, что шоумен Сергей Притула идет в Раду с его партией Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что украинский шоумен Сергей Притула идет на внеочередные выборы в Верховную раду от его партии.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон встретилась с «любовницей» супруга принца Уильяма В числе приглашенных оказалась бывшая подруга Кейт — Роуз Ханбери. Именно с ней принцу Уильяму приписывают роман.

Происшествия В Свердловской области горит исправительная колония В исправительной колонии в Свердловской области горят четыре жилых корпуса и производственное здание.

Политика Борисов сообщил об отсутствии влияния США на заказы российских С-400 Россия не опасается, что требования США к ряду стран не покупать российские системы ПВО С-400 скажется на количестве иностранных заказов.

Культура Эрнст отверг планы закрыть шоу «Голос. Дети» Результаты финала последнего, шестого, сезона детского «Голоса», в котором изначально победила дочь Алсу Микелла Абрамова, был пересмотрен из-за скандала.

Экономика Силуанов увязал выделение денег Белоруссии с интеграцией Отношения между Москвой и Минском в очередной раз испортились, после того как Россия отказалась компенсировать Белоруссии потери от налогового маневра в нефтяной сфере.

Авто Назван топ-10 самых популярных иномарок с пробегом в России Портал "Цена Авто" составил рейтинг самых популярных иномарок на вторичном российском рынке на основе данных о продажах за первые 4 месяца 2019 года.

Политика Пушков оценил требования «Нафтогаза» к России Сенатор Алексей Пушков прокомментировал условия, выдвинутые главой "Нафтогаза" Алексеем Коболевым в вопросе переговоров по поставкам газа на Украину и заключению соответствующих контрактов.

Армия и оружие Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля Ранее в пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что в 06:35 мск в Восточно-Китайском море крейсер Chancellorsville внезапно пересёк курс кораблю «Адмирал Виноградов».

Происшествия Борисов заявил о катастрофических перегрузках SSJ 100 во время ЧП Во время катастрофы в Шереметьево лайнер SSJ 100 испытал перегрузки, на которые не был рассчитан, заявил вице-премьер Юрий Борисов, передает РИА "Новости".

Политика Зеленский утвердился в правильности решения распустить Раду Президент Украины Владимир Зеленский по итогам работы Верховной Рады за последнее время утвердился в правильности своего решения о ее досрочном роспуске.

Происшествия В ОБСЕ призвали отпустить журналиста «Медузы» Голунова Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал российские власти освободить корреспондента интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, задержанного по подозрению в незаконном обороте наркотиков, а также указал на необходимость избегать преследования журналистов за их профессиональную деятельность.

Политика Трамп: США и Мексика достигли соглашения Ранее Трамп заявил, что если США и Мексика 6 июня не придут к соглашению по вопросу о пошлинах и мигрантах, то уже с понедельника, 10 июня, Вашингтон введет 5%-ые пошлины на мексиканские товары.

Футбол Российские клубы могут остаться без Лиги чемпионов Задумка ЕСА заключается в том, что Лига чемпионов станет закрытым турниром без принципа отбора.

Происшествия 23 человека пострадали в ДТП со школьным автобусом в Германии 23 человека пострадали в Германии в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем.

Шоу-бизнес «Забыла юбку надеть»: Алла Пугачева удивила провокационным нарядом К ресторану на Рублевке Алла Пугачева подъехала на чёрном лимузине Bentley Arnage RL.

Происшествия Водитель выстрелил в чиновника из-за замечания По данным СМИ, мужчина получил ранение в ногу в ответ на замечание, сделанное водителю. Пострадавшего Андрея Тышко отвезли в больницу.

Происшествия В Ленобласти молния убила рабочего из Средней Азии 24-летний гражданин из Средней Азии приехал в Россию на заработки, как сообщили в GazetaSPb.

Игры В Сети появилось изображение возможного издания Cyberpunk 2077 Промо-изображение издания Cyberpunk 2077 со списком бонусов на польском языке появилось на reddit.