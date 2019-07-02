Если мы сильно попросим, они нам пообещают. И те, которые пописывают в интернете, с удовольствием бы это приняли. Вы хотите этого варианта? Я - нет.

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Лукашенко призвал белорусов выбирать между Россией и НАТО

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