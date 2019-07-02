Политика
Лукашенко призвал белорусов выбирать между Россией и НАТОLenta.ru 15:53
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, страна будет вынуждена обратиться за помощью к НАТО или России, если население откажется защищать родину. Об этом он сообщил, комментируя критику поправок к закону о службе в армии, пишет агентство БелТА.
Читать в источнике
Оценить25
Если мы сильно попросим, они нам пообещают. И те, которые пописывают в интернете, с удовольствием бы это приняли. Вы хотите этого варианта? Я - нет.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:20, Вашингтон
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:20, Вашингтон
Общество
Изучена причина наводнения в Иркутской области
Обновлено в 05:40
Происшествия
14 российских моряков погибли при пожаре на подлодке
В результате пожара на исследовательской подводной лодке погибли 14 моряков-подводников, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:34
Политика
Люди с украинским флагом отняли у водителя в Грузии георгиевскую ленту
На видео грузины не дают проехать автомобилю, требуя от водителя отдать георгиевскую ленту.
Обновлено в 16:45
Политика
Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми
Президент России Владимир Путин составил перечень поручений по итогам прямой линии.
Обновлено в 15:47
Экономика
Kauppalehti (Финляндия): средний класс России находится в затруднительном положении (Kauppalehti)
Крупнейший частный банк России "Альфа-Банк" утверждает в своем исследовании, что средний класс в России сокращается со скоростью миллион человек в год.
Обновлено в 17:06
Происшествия
Российский полковник полиции сбежала в Грузию
Полковник полиции из Ростова-на-Дону Наталья Разумная объявлена в федеральный розыск и международный розыск, сообщает портал «Блокнот-Ростов».
Обновлено в 13:04
Шоу-бизнес
Киркоров прокомментировал проезд Пугачевой на машине по перрону
Народный артист России Филипп Киркоров прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону на автомобиле.
Обновлено в 13:54
Авто
Минпромторг заключил специнвестконтракты с VW, GM-Avtovaz, Автотором, ПСМА, Toyota и Volvo
Реализация инвестиционных проектов в рамках контрактов будет способствовать стабильному долгосрочному росту выпуска автомобилей и обеспечит дополнительную загрузку производителей автокомпонентов, отметили в Минпромторге.
Обновлено в 17:15
Армия и оружие
CNBC сообщил о неспособности России сделать более 60 ракет «Авангард»
Обновлено вчера в 16:40
Шоу-бизнес
Ксения Бородина показала стройную фигуру в купальнике
Ксения Бородина показала стройную фигуру в купальнике "Море обнимет, закапает в пески Закинут рыболовы лески", – подписала соблазнительное фото Ксения Бородина.
Обновлено в 08:13
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено в 11:07
Гаджеты
Xiaomi представила новую линейку смартфонов
Китайская компания Xiaomi представила новую линейку смартфонов Mi CC9, сообщает портал Gizmochina.
Обновлено в 15:53
Политика
Зеленского назвали очередным Наполеоном
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является "очередным Наполеоном".
Обновлено в 16:44
Армия и оружие
Проход кораблей НАТО в Черное море попал на видео
Проход кораблей НАТО через пролив Босфор, направляющихся в Черное море, сняли на видео.
Обновлено в 17:08
Футбол
Футболист Зе Луиш перешел из «Спартака» в «Порту»
Обновлено в 08:50
Происшествия
Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики
По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.
Обновлено 30 июня в 14:53
Авто
Toyota обновила топовую версию пикапа Toyota Hilux
Дилеры Toyota в России начали прием заказов на новую топовую версию пикапа Toyota Hilux — Exclusive Black.
Обновлено в 07:48
Происшествия
Пожар на складе хлебозавода в Иркутске локализован
Обновлено в 16:29
Политика
Трамп выделил $4,6 млрд на помощь мигрантам на границе с Мексикой
Президент США Дональд Трамп подписал закон о выделении $4,6 млрд в качестве гуманитарной помощи мигрантам на границе с Мексикой.
Обновлено вчера в 18:20
Общество
Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии
Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.
Обновлено в 15:13
Футбол
Силва: «Никто не забудет тот ужасный матч с Германией»
Никто не забудет, что тогда произошло. Тот матч с Германией был настоящим ужасом для нас.
Обновлено вчера в 22:24
Гаджеты
Эксперты предрекли к 2023 году популярность смартфонов 5G
Аналитики из Canalys предрекли к 2023 году популярность смартфонов 5G.
Обновлено в 14:20
Общество
Сын правителя Шарджи скончался в Лондоне
Обновлено в 07:50
Общество
Еще шесть «стартовых» площадок реновации утвердили в Москве
Программа реновации жилищного фонда касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5 173 домов.
Обновлено в 05:57
Общество
Бари Алибасов не пришел на съемки на Первом канале
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия
Авария на трассе в Карелии унесла жизни двух человек
На 58-м км трассы «Кола» в Кировском районе Ленобласти 2 июля произошло крупное ДТП с погибшими и пострадавшими.
Обновлено в 13:59
Общество
Базовый оклад учителей предложили приравнять к МРОТ в России
Оклад, составляющий базовую часть заработной платы учителей, предложили приравнять к МРОТ.
Обновлено в 03:26