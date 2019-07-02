Политика

Лукашенко призвал белорусов выбирать между Россией и НАТОLenta.ru 15:53

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, страна будет вынуждена обратиться за помощью к НАТО или России, если население откажется защищать родину. Об этом он сообщил, комментируя критику поправок к закону о службе в армии, пишет агентство БелТА.
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Александр Лукашенко
Если мы сильно попросим, они нам пообещают. И те, которые пописывают в интернете, с удовольствием бы это приняли. Вы хотите этого варианта? Я - нет.
— Александр ЛукашенкоРИА Новости 12:30

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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Беларусь с 20 июля 1994 года.
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