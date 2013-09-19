с чего всё началось

Белорусский лидер рассказал, как Европе необходимо действовать в этом вопросе. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Украину «общей бедой» Брюсселя и Минска, призвав Евросоюз оказать помощь в стабилизации ситуации.

Футбол Стали известны все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка Лиги чемпионов, в результате которой стали известны пары 3-го квалификационного раунда.

Политика Медведев уволил замруководителя Ростуризма Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил Николая Королёва от должности замруководителя Федерального агентства по туризму.

Политика Трамп заявил о готовности выиграть войну в Афганистане за неделю Во время встречи с премьером Пакистана Имраном Ханом в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы выиграть войну в стране за одну неделю.

Армия и оружие ВМС Германии приняли на вооружение новейший вертолёт NH90 Sea Lion Новый NH90 Sea Lion заменит морально устаревший британский вертолёт Westland Sea King Mk.41, стоящий на вооружение с 1973 года.

Армия и оружие Bloomberg узнал о секретной операции Пентагона в районе Вашингтона Пентагон проводит секретную операцию в районе Вашингтона, округ Колумбия, с привлечением вертолетов Black Hawk и военнослужащих как действующего, так и резервного состава.

Происшествия В Петербурге убита активистка Елена Григорьева В Петербурге 21 июля в нескольких метрах от собственного дома было найдено тело гражданской активистки Елены Григорьевой.

Кино Сериал «Воронины» закрывают после 10 лет на экране Сериал "Воронины", выходивший на канале СТС в течение последних десяти лет, закрывается.

Общество Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.

Кино Джеймс Кэмерон поздравил «Мстителей» с победой над «Аватаром» Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Аватар» по сборам в мировом прокате и стал самым кассовым проектом в истории.

Политика Турчинов заявил, что пятая часть украинцев хочет стать рабами Бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что пятая часть украинцев "готова обменять свободу на рабство".

Музыка Metallica спела «Группу крови» в Лужниках Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .

Армия и оружие Грузинские военные озвучили ответ на заявления России Министр обороны Грузии Леван Изория призвал отвечать на «вызывающие эмоции» заявления России продолжением стратегического курса страны, в который укладываются и предстоящие беспрецедентные учения под эгидой НАТО, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

Общество Правительство одобрило единые запреты для табака и электронных сигарет Правительство России поддержало проект о распространении на табак и электронные сигареты единого закона, регулирующего их оборот, потребление и рекламу, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 22 июля.

Политика Хант пригрозил Тегерану увеличением военного присутствия у берегов ИРИ Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что Иран должен быть готов к росту численности иностранного военного контингента у своих берегов в случае, если страна продолжит вести себя «опасным» образом.

Футбол «Арсенал» и «Нефтчи» рассудят албанцы Стали известны арбитры на первый матч 2-го отборочного раунда Лиги Европы между тульским "Арсеналом" и "Нефтчи" из Азербайджана.

Экономика Путин ввел мораторий на господдержку разработки нефтяных месторождений Президент России Владимир Путин поручил ввести мораторий на оказание новых мер господдержки при разработке нефтяных месторождений России до завершения инвентаризации.

Общество Россияне предложили назвать трассу М-11 «За шавермой-шаурмой» Название трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург, которую планируется достроить осенью 2019 года, утвердят в конце июля, сообщает госкомпания «Автодор».

Футбол Криштиану Роналду не будут предъявлены обвинения в изнасиловании Футболисту сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду не будут предъявлены обвинения в изнасиловании, об этом заявил прокурор округа Кларк штата Невада Стив Вольфсон.

Авто Объявлены цены на трёхрядный Mitsubishi Outlander для РФ Компания Mitsubishi официально раскрыла стоимость кроссовера Outlander в семиместном исполнении, который появится в продаже на российском рынке в августе текущего года.

Космос Индия запустила к Луне межпланетную станцию и луноход Индия провела успешный запуск межпланетной станции «Чандраян-2» с луноходом на борту.

Происшествия Восемь человек пострадали от удара молнии на пляже во Флориде По данным канала CNN, один из пострадавших был доставлен в больницу с остановкой сердца, его состояние оценивается как критическое.

Армия и оружие Минобороны России опровергло сообщения об ударе ВКС по рынку в Сирии Министерство обороны РФ опровергло информацию о том, что самолеты ВКС нанесли удар по рынку в населенном пункте Мааррат-эн-Нууман в сирийской провинции Идлиб.

Шоу-бизнес Дмитрий Хрусталев тайно женился на избраннице В 2017 году пара впервые вышла в свет и в июле этого года телеведущий повел любимую в загс. Однако все прошло тихо, без лишних изысков.

Интернет Мошенники распространяют поддельные версии приложения FaceApp Компания ESET, специализирующаяся на защите от вредоносного программного обеспечения, выпустила предупреждение о распространении через интернет поддельных приложений FaceApp.