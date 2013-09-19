Политика
Лукашенко призвал ЕС помочь УкраинеЕвразия.Эксперт 13:00
Белорусский лидер рассказал, как Европе необходимо действовать в этом вопросе. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Украину «общей бедой» Брюсселя и Минска, призвав Евросоюз оказать помощь в стабилизации ситуации.
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с чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с руководителем представительства Евросоюза в республике Андреа Викторин назвал Украину «общей бедой», сообщает Sputnik Беларусь.Рамблер12:35
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 20:23, Россия
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 20:23, Россия
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