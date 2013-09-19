с чего всё началось

Белорусский лидер рассказал, как Европе необходимо действовать в этом вопросе. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Украину «общей бедой» Брюсселя и Минска, призвав Евросоюз оказать помощь в стабилизации ситуации.

Политика Трамп заявил о возможности за неделю закончить войну в Афганистане США могли бы за несколько дней завершить войну в Афганистане в свою пользу, но это привело бы к гибели 10 млн человек.

Происшествия «Ъ» стали известны подробности трагедии на глубоководной станции АС-31 Тремя днями ранее атомная лодка-носитель «Подмосковье» доставила пристыкованную к ней станцию на полигон Северного флота в Мотовском заливе Баренцева моря, где два сменных экипажа АС-31 проверяли работу устройств и механизмов глубоководного аппарата после планового техобслуживания.

Шоу-бизнес Алла Пугачева в мини-шортах посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле Алла Пугачева, облаченная в белые мини-шорты, посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву». Мероприятие проходило 21 июля в Юрмале.

Транспорт Счетная палата заявила об угрозе перебоев в авиасообщении над Москвой Аудиторы Счетной палаты зафиксировали срыв сроков и порядка реконструкции объектов аэропорта "Домодедово", что может привести к перебоям в работе воздушной гавани, а также всего Московского авиаузла, сообщает "Российская газета" со ссылкой на отчет ведомства.

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Экономика Выручка от продаж SSJ-100 за I полугодие снизилась в семь раз АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС, входит в ПАО "ОАК") в I полугодии 2019 года более чем в 7 раз снизило выручку от серийного производства и поставок Sukhoi Superjet 100 относительного того же периода прошлого года, до 2,05 млрд рублей.

Общество В США придумали самый короткий IQ-тест Профессор Массачусетского технологического института (MIT) Шейн Фредерик придумал самый короткий IQ тест, состоящий всего из трех вопросов, пишет британский таблоид Mirror.

Политика В МИД России назвали выборы в Раду «голосованием надежды» Сайт kp.ru писал, что по итогам обработки свыше 76% бюллетеней на выборах в Раду лидирует партия действующего президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа".

Политика Трансляция передачи Соловьева в центре Киева возмутила украинцев Украинский журналист подал жалобу в СБУ из-за трансляции передачи российского ведущего Владимира Соловьева в центре Киева.

Шоу-бизнес Дмитрий Хрусталев тайно женился на избраннице В 2017 году пара впервые вышла в свет и в июле этого года телеведущий повел любимую в загс. Однако все прошло тихо, без лишних изысков.

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Политика Вакарчук предложил узаконить «сосуществование» Украины и России Лидер украинской партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что необходимо создать закон об отношениях российской и украинской стороны.

Политика Турчинов считает, что пятая часть украинцев хочет стать рабами Около 20% украинцев, которые на внеочередных выбору в Раду проголосовали за оппозиционные силы, в частности, за партию "Оппозиционная платформа - за жизнь", показали таким образом свое желание стать рабами.

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Политика Путин отменил санкции России против Эритреи Россия неоднократно призывала начать процесс снятия санкций в отношении Эритреи после того, как 9 июля 2018 года премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и президент Эритреи Исайяс Афверки подписали мирное соглашение в Асмэре.

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