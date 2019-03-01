Энергетика
Лукашенко пригрозил найти замену российской нефтиРИА Новости 04:27
Если Минск не договорится с Россией по компенсации из-за налогового маневра, то будет вынужден переходить на нефть из других стран, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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И мы купим нефть со стороны. Мы купим на рынке нефть, сегодня нефти — покупай сколько хочешь, вопрос в цене.
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Политика
В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о единой валюте с Россией
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что конкретики в вопросе перехода России и Белоруссии к единой для Союзного государства валюте нет.
Обновлено в 05:20
Происшествия
СКР назвал две причины гибели группы Дятлова
К трагической гибели девяти туристов из группы под руководством студента радиофакультета Уральского политехнического института Игоря Дятлова, отправившихся зимой 1959 года в лыжный поход по Северному Уралу, привели как минимум две причины.
Обновлено в 03:00
Происшествия
В ХМАО задержали боевиков, готовивших серию терактов
В Ханты-Мансийском автономном округе задержали трех исламистов, которые планировали теракты и убийства полицейских, сообщили в МВД.
Обновлено в 03:42
Политика
Пакистан согласился на помощь России наперекор Индии
Лавров 28 февраля предложил Индии и Пакистану провести переговоры в России.
Обновлено в 04:51
Политика
Зеленский заявил о неизбежности переговоров Украины и России
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «1+1» заявил, что Киеву не избежать переговоров с Москвой по Донбассу.
Обновлено в 01:59
Политика
Мадуро принял решение перевести офис PDVSA из Лиссабона в Москву
Президент Венесуэлы Николас Мадуро принял решение закрыть офис нефтяной госкомпании PDVSA в Лиссабоне и перевести его в Москву, заявила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес.
Обновлено в 05:20
Политика
«Проект» нашел у семьи лидера ЛДПР недвижимость на 10 млрд рублей
Семья депутата и бессменного лидера Либерально-Демократической партии России Владимира Жириновского владеет недвижимостью общей стоимостью 10 млрд рублей.
Обновлено в 05:45
Происшествия
У сбежавшего экс-чиновника Минкультуры нашли активы в Европе на €14 млн
Спецслужбы России получили от финансовых разведок Австрии и Испании данные о счетах и недвижимости, которые принадлежат бывшему главе департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры Борису Мазо.
Обновлено в 02:00
Авто
Tesla объявила о закрытии магазинов и снижении цен на Model 3
Глава Tesla Илон Маск тогда заявил, что 2018 год оказался самым сложным, но также и самым успешным в истории компании.
Обновлено вчера в 19:54
Экономика
Голодец оценила разницу в зарплатах мужчин и женщин в России
Средняя зарплата женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин. Об этом заявила вице-премьер Ольга Голодец, передает ТАСС.
Обновлено в 02:18
Происшествия
Школьница умерла в приемном покое психбольницы в Калининграде
Ученица девятого класса скончалась в приемном покое психиатрической больницы в поселке Прибрежный на окраине Калининграда, сообщили РИА Новости в региональном СУ СКР.
Обновлено в 03:54
Происшествия
Главу Чебаркуля задержали по подозрению в получении взятки
Глава Чебаркуля в Челябинской области Сергей Ковригин задержан по подозрению в получении 50-тысячной взятки.
Обновлено в 03:50
Происшествия
Лефортовский суд отклонил прошение об УДО экс-генерала СК Никандрова
Напомним, экс-генерал Следственного комитета Российской Федерации осужден за получение взятки в особо крупном размере по делу криминального авторитета Шакро Молодого.
Обновлено в 05:11
Спорт
Эстонские лыжники признались в употреблении допинга
Эстонский союз лыжного спорта выступил с официальным заявлением, в котором подтвердил, что задержанные австрийской полицией Андреас Веерпалу и Карел Таммъярв употребляли допинг, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:47
Транспорт
В Москве начали штрафовать за «вафельницу» с помощью камер
С 1 марта столичным автомобилистам начнут рассылать штрафы за нарушение желтой «вафельной» разметки и выезд на забитый перекресток.
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия
В Волгоградской области пять человек погибли в ДТП с фурой
На трассе в Михайловском районе Волгоградской области произошло ДТП с участием грузового автомобиля и кроссовера, жертвами которого стали пять человек.
Обновлено в 02:03
Политика
Турчинов заявил об угрозе исчезновения украинской нации
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что сокращение численности населения страны ставит под угрозу существование нации.
Обновлено в 04:06
Происшествия
Семья из пяти человек отравилась угарным газом в Дагестане
Пострадали пять человек, в том числе трое детей, это одна семья.
Обновлено в 03:30
Происшествия
Бастрыкин рассказал о статистике оправдательных приговоров в 2018 году
Суды вынесли лишь 516 оправдательных приговоров из 108 тысяч уголовных дел, расследованных следователями Следственного комитета в 2018 году, сообщил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.
Обновлено в 04:51
Авто
УАЗ начал продажи обновленного УАЗ «Хантер»
Обновлено в 03:49
Происшествия
Более тысячи кировских медиков написали заявление об увольнении
Демарш был предпринят в защиту заведующей детской поликлиникой, которую задержал местный Следственный комитет.
Обновлено в 05:30
Космос
Корабль «Федерация» отправится на МКС в рамках испытательных полетов
Перспективный российский космический корабль "Федерация" будет летать к МКС в рамках летных испытаний, но не станет использоваться для регулярной доставки экипажей на станцию, заявил РИА Новости исполнительный директор по пилотируемым космическим программам госкорпорации "Роскосмос" Сергей Крикалев.
Обновлено в 03:59
Авто
Семейные и первые автомобили продадут со скидкой
Возобновляются с 1 марта программы льготного автокредитования "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль".
Обновлено вчера в 08:52
Общество
Косаток и белух не выпустили из приморской «китовой тюрьмы»
Определить судьбу отловленных и содержащихся в вольерах бухты Средней в Приморье косаток и белух президент России Владимир Путин поручил к 1 марта, но все млекопитающие пока остаются в "китовой тюрьме", сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 00:57
Политика
Чернокожий возглавил неонацистов в США
Национал-социалистическое движение — одна из организаций, которой предъявлено обвинение в связи с кровопролитными беспорядками в Шарлоттсвилле в 2017 году.
Обновлено в 04:29
Финансы
Рубль в начале торгов растёт к доллару и евро
Курс доллара упал на 10 копеек — до 65,81 рубля. Курс евро снизился на 20 копеек и составил 74,79 рубля.
Обновлено в 02:02