Лукашенко пригрозил Москве остановкой транзита российской нефтиExpert.ru 06:06

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«Если нужно поставить на ремонт нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, которые идут через Беларусь, ставьте и ремонтируйте», – сказал белорусский президент. Также на прошлой неделе в Минске шла речь о повышении транзита нефти для России на 23%.

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