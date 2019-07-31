Политика
Лукашенко пригласил Зеленского в БелоруссиюРБК 07:35
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил украинского лидера Владимира Зеленского посетить Белоруссию «в любое время и в любом формате». Об этом сообщается на сайте президента Республики Беларусь. «Владимир Зеленский это приглашение с удовольствием принял», — подчеркнули в пресс-службе.
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с чего всё началось
В ходе телефонного разговора Лукашенко поздравил Зеленского с успешным проведением политических кампаний на Украине и пожелал успехов в формировании органов власти.RT на русском05:36
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Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа повысят выплаты
Ежегодное повышение пенсий работающим гражданам проведут с 1 августа 2019 года.
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«Яндекс.Драйв» начал анализировать агрессивных водителей в Петербурге
Каршеринговый сервис "Яндекс.Драйв" начал тестировать в Петербурге алгоритм, который позволяет водителям корректировать свой стиль вождения.
Обновлено в 06:41
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в Татарстане
Силовики предотвратили теракт в Татарстане, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Операцию проводили совместно с МВД.
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Политика
Оппозиция подала три заявки на новые митинги в Москве
Обновлено в 06:35
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Польский министр возмущен планами празднования юбилея ВМВ в Гданьске
Изначально администрация города сообщала о «радостном шествии и совместном праздновании юбилея» с песнями и танцами, но после возникшего общественного резонанса информация была откорректирована.
Обновлено в 06:20
Здоровье
Огромный камень в организме женщины помешал ей ходить в туалет
Ранее сообщалось, что жителю китайской провинции Ухань понадобилась срочная хирургическая операция, чтобы удалить огромный камень в мочевом пузыре.
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Украинский футболист Хачериди может перейти в ЦСКА
Защитник сборной Украины Евгений Хачериди может перейти в московский ЦСКА.
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Десятки россиян погибли в Анталье с начала года
С начала года в Анталье зарегистрировано несколько десятков смертей российских граждан.
Обновлено вчера в 04:38
Политика
Twitter заблокировал аккаунт посольства РФ в Сирии
Сервис микроблогов Twitter заблокировал аккаунт российского посольства в Сирии.
Обновлено в 07:49
Общество
На Средний Урал надвигаются град, грозы и сильный ветер
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Экономика
Новые обвинения поступили в адрес ФСБ «Альфа» и «Вымпел»
Обвинения поступили в адрес ФСБ «Альфа» и «Вымпел», которые являются российской элитой.
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Политика
Украинские туристы массово хлынули в Крым
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Выявлены снижающие давление напитки
Эксперты нашли напитки, которые без помощи лекарственных препаратов помогут снизить высокое давление.
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Обновлено вчера в 16:46
Общество
Леонардо Ди Каприо опубликовал в Instagram видео о пожарах в Сибири
Голливудский актер Леонардо ди Каприо опубликовал в Instagram видео, призывающее обратить внимание на беспрецедентные лесные пожары в Сибири, Гренландии и на Аляске.
Обновлено в 04:30
Политика
ЦИК получил девять жалоб от независимых кандидатов в Мосгордуму
В Центризбирком поступило уже девять жалоб от независимых кандидатов в Мосгордуму на отказ в регистрации, 1 августа рабочая группа комиссии рассмотрит две из них - от Юлии Серебрянской и Константина Лисицы, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Обновлено в 06:57
Общество
Дюжину новых школ и детских садов откроют к 1 сентября в Москве
Ранее лава департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин сообщал, что до конца текущего года в Москве за счёт инвесторов планируется построить и ввести в эксплуатацию еще одну школу и четыре детских сада.
Обновлено в 07:35
Экономика
«Нафтогаз» потребовал взыскать с России $5,2 млрд
Как отмечается, украинская сторона требует взыскать с России $5,2 млрд В компании добавили, что трибунал, вероятно, вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.
Обновлено в 04:25
Интернет
Названы российские альтернативы популярным иностранным приложениям
Специалисты Института развития Интернета назвали российские приложения, которые могут заменить иностранные предустановленные программы.
Обновлено в 03:07
Общество
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Правительство России утвердило постановление о списке потенциально опасных пород собак.
Обновлено вчера в 01:23
Культура
Уральский миллиардер закрыл свою галерею в центре Екатеринбурга
Обновлено вчера в 10:41
Общество
Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая
«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору вынуждена с 10 августа 2019 года приостановить ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая», — цитирует сообщение РИА Новости.
Обновлено в 06:22
Здоровье
Антибиотики являются бесполезными при лечении ОРВИ и гриппа
Ирина Добрецова, врач общей практики, отметила, что многие лекарства абсолютно бесполезны при лечении, однако при этом могут нанести вред здоровью.
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Принц Гарри рассказал о своих дальнейших семейных планах и ответил на вопрос, сколько детей хочет иметь от своей супруги, бывшей американской актрисы Меган Маркл.
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Общество
Названы самые похищаемые товары в российских магазинах
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Политика
Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст
Президент Украины Владимир Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст, который начали продавать в интернете, передает в среду агентство "Украинские новости".
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Политика
Захарова припомнила МИД Франции разгон «желтых жилетов»
Обновлено в 06:20
Наука
Facebook может перейти на печать с помощью мыслей
Во время конференции разработчиков в 2017 году Facebook объявил о своих планах разработки интерфейса, позволяющего печатать с помощью мыслей.
Обновлено в 03:50
Происшествия
Опрокинувшийся BMW устроил массовое ДТП на Невском проспекте
Зазевавшийся водитель BMW X6 стал виновником массовой аварии в центре Санкт-Петербурга, а сам внушительный кроссовер завалился на правый бок.
Обновлено в 05:03
Экономика
Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 08:42