Политика

Лукашенко пригласил Зеленского в БелоруссиюРБК 07:35

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил украинского лидера Владимира Зеленского посетить Белоруссию «в любое время и в любом формате». Об этом сообщается на сайте президента Республики Беларусь. «Владимир Зеленский это приглашение с удовольствием принял», — подчеркнули в пресс-службе.
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с чего всё началось
В ходе телефонного разговора Лукашенко поздравил
 Зеленского с успешным проведением политических кампаний на Украине и пожелал успехов в формировании органов власти.
RT на русском05:36

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Зеленский в разговоре с Лукашенко подтвердил приглашение посетить Украину

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Лукашенко пригласил Зеленского в Белоруссию

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RT на русском05:36

Лукашенко пригласил Зеленского в Белоруссию

РЕН ТВ05:28
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 08:03, Ашберн

Лукашенко и Зеленский поговорили о Донбассе, экономическом взаимодействии и Европейских играх

КП - Беларусь05:42
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Экономика

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Политика

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Изначально администрация города сообщала о «радостном шествии и совместном праздновании юбилея» с песнями и танцами, но после возникшего общественного резонанса информация была откорректирована.
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Здоровье

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Ранее сообщалось, что жителю китайской провинции Ухань понадобилась срочная хирургическая операция, чтобы удалить огромный камень в мочевом пузыре.
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Защитник сборной Украины Евгений Хачериди может перейти в московский ЦСКА.
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С начала года в Анталье зарегистрировано несколько десятков смертей российских граждан.
Обновлено вчера в 04:38
Политика

Twitter заблокировал аккаунт посольства РФ в Сирии

Сервис микроблогов Twitter заблокировал аккаунт российского посольства в Сирии.
Обновлено в 07:49
Общество

На Средний Урал надвигаются град, грозы и сильный ветер

Обновлено в 07:12
Экономика

Новые обвинения поступили в адрес ФСБ «Альфа» и «Вымпел»

Обвинения поступили в адрес ФСБ «Альфа» и «Вымпел», которые являются российской элитой.
Обновлено вчера в 08:36
Политика

Украинские туристы массово хлынули в Крым

Обновлено в 06:02
Здоровье

Выявлены снижающие давление напитки

Эксперты нашли напитки, которые без помощи лекарственных препаратов помогут снизить высокое давление.
Обновлено в 03:08
Общество

Сбежавшая от эмира Дубая жена обратилась с иском в британский суд

Обновлено вчера в 16:46
Общество

Леонардо Ди Каприо опубликовал в Instagram видео о пожарах в Сибири

Голливудский актер Леонардо ди Каприо опубликовал в Instagram видео, призывающее обратить внимание на беспрецедентные лесные пожары в Сибири, Гренландии и на Аляске.
Обновлено в 04:30
Политика

ЦИК получил девять жалоб от независимых кандидатов в Мосгордуму

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Обновлено в 06:57
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Обновлено в 07:35
Экономика

«Нафтогаз» потребовал взыскать с России $5,2 млрд

Как отмечается, украинская сторона требует взыскать с России $5,2 млрд В компании добавили, что трибунал, вероятно, вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.
Обновлено в 04:25
Интернет

Названы российские альтернативы популярным иностранным приложениям

Специалисты Института развития Интернета назвали российские приложения, которые могут заменить иностранные предустановленные программы.
Обновлено в 03:07
Общество

Утвержден список потенциально опасных собак

Правительство России утвердило постановление о списке потенциально опасных пород собак.
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Обновлено вчера в 10:41
Общество

Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору вынуждена с 10 августа 2019 года приостановить ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая», — цитирует сообщение РИА Новости.
Обновлено в 06:22
Здоровье

Антибиотики являются бесполезными при лечении ОРВИ и гриппа

Ирина Добрецова, врач общей практики, отметила, что многие лекарства абсолютно бесполезны при лечении, однако при этом могут нанести вред здоровью.
Обновлено в 05:36
Шоу-бизнес

Принц Гарри рассказал, сколько детей хочет от Меган Маркл

Принц Гарри рассказал о своих дальнейших семейных планах и ответил на вопрос, сколько детей хочет иметь от своей супруги, бывшей американской актрисы Меган Маркл.
Обновлено в 04:35
Общество

Названы самые похищаемые товары в российских магазинах

Обновлено в 07:52
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Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст

Президент Украины Владимир Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст, который начали продавать в интернете, передает в среду агентство "Украинские новости".
Обновлено в 07:50
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Захарова припомнила МИД Франции разгон «желтых жилетов»

Обновлено в 06:20
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Facebook может перейти на печать с помощью мыслей

Во время конференции разработчиков в 2017 году Facebook объявил о своих планах разработки интерфейса, позволяющего печатать с помощью мыслей.
Обновлено в 03:50
Происшествия

Опрокинувшийся BMW устроил массовое ДТП на Невском проспекте

Зазевавшийся водитель BMW X6 стал виновником массовой аварии в центре Санкт-Петербурга, а сам внушительный кроссовер завалился на правый бок.
Обновлено в 05:03
Экономика

Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 08:42
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Беларусь с 20 июля 1994 года.
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