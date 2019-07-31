с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил украинского лидера Владимира Зеленского посетить Белоруссию «в любое время и в любом формате». Об этом сообщается на сайте президента Республики Беларусь. «Владимир Зеленский это приглашение с удовольствием принял», — подчеркнули в пресс-службе.

Политика Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).

Футбол ФИФА огласила претендентов на звание лучшего игрока года Международная федерация футбола (ФИФА) в своем официальном Twitter огласила имена десяти претендентов на звание лучшего игрока года.

Экономика Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.

Единоборства Поветкин может провести бой с Фьюри Бой может состояться 31 августа в Лондоне. Всего в активе россиянина 34 победы (24 нокаутом) и два поражения.

Происшествия В Перми пять человек пострадали при хлопке на пороховом заводе На Пермском пороховом заводе во время демонтажа оборудования случился хлопок. В результате ЧП пострадали пять человек.

Политика Twitter заблокировал аккаунт посольства России в Сирии Twitter приостановил действие аккаунта российской дипмиссии в Сирии, сообщили в посольстве России в ЮАР.

Космос В Мачу-Пикчу туристу удалось сфотографировать НЛО Снимок был сделан туристом в древнем месте Мачу-Пикчу.

Экономика Росстат зафиксировал первую за два года дефляцию в России Росстат в период с 23 по 29 июля впервые в 2019 году зафиксировал дефляцию - потребительские цены, по оценке статистиков, снизились за отчетную неделю на 0,1%.

Авто Назван топ-10 самых продаваемых премиальных кроссоверов в РФ Лидером ТОП-10 является японский внедорожник Lexus RX стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей.

Кино Netflix опубликовал первый трейлер «Ирландца» Мартина Скорсезе Netflix выложил первый трейлер фильма "Ирландец", премьера которого запланирована на лето 2019 года.

Путешествия Власти Шри-Ланки планируют выдавать бесплатные визы туристам из России Шри-Ланка начнет выдавать бесплатные визы по прибытии туристам из 45 стран, в том числе приезжающим из России, сообщает телеканал News 1st со ссылкой на министра туризма, земель и религии Джона Амаратунга.

Происшествия В Иркутской области нашли живым одного из пропавших при паводке Один из семи пропавших без вести из-за паводка в Иркутской области найден живым, сообщил губернатор Сергей Левченко.

Армия и оружие Китай применил тяжелый БПЛА против американского крейсера Тайваньский пролив является местом геополитического напряжения и США регулярно проводит в нем демонстрации военной силы с целью поддержать Тайвань в его независимости от материкового Китая.

Происшествия ФСБ предотвратила теракт в Татарстане Силовики предотвратили теракт в Татарстане, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Операцию проводили совместно с МВД.

Экономика Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа Ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров, которая начнется с 1 августа 2019 года, затронет около 14 млн граждан.

Гаджеты Samsung выпустит смартфон повышенной прочности Galaxy Active Южнокорейская компания Samsung, по сообщениям сетевых источников, готовит к выпуску смартфон Galaxy Active, который будет выполнен в корпусе повышенной прочности.

Здоровье Медики назвали первый признак алкоголизма Первым признаком алкоголизма является дрожь в руках и во всем теле человека, пишет «Медик Форум», ссылаясь на специалистов.