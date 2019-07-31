Политика
Лукашенко пригласил Зеленского в БелоруссиюРБК 07:35
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил украинского лидера Владимира Зеленского посетить Белоруссию «в любое время и в любом формате». Об этом сообщается на сайте президента Республики Беларусь. «Владимир Зеленский это приглашение с удовольствием принял», — подчеркнули в пресс-службе.
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с чего всё началось
В ходе телефонного разговора Лукашенко поздравил Зеленского с успешным проведением политических кампаний на Украине и пожелал успехов в формировании органов власти.RT на русском05:36
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