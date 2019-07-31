Политика

Лукашенко пригласил Зеленского в БелоруссиюРБК 07:35

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил украинского лидера Владимира Зеленского посетить Белоруссию «в любое время и в любом формате». Об этом сообщается на сайте президента Республики Беларусь. «Владимир Зеленский это приглашение с удовольствием принял», — подчеркнули в пресс-службе.
Читать в источнике
Комментировать10
с чего всё началось
В ходе телефонного разговора Лукашенко поздравил
 Зеленского с успешным проведением политических кампаний на Украине и пожелал успехов в формировании органов власти.
RT на русском05:36

Подробнее о событии

Зеленский принял приглашение Лукашенко приехать в Минск

Московский Комсомолец05:49

Лукашенко пригласил Зеленского в Белоруссию

РБК07:35

Зеленский пообещал приехать в Белоруссию

Lenta.ru06:22

Зеленский пригласил Лукашенко в Житомир

Газета.Ru09:15

Зеленский в разговоре с Лукашенко подтвердил приглашение посетить Украину

ТАСС05:38

Зеленский пригласил Лукашенко на Украину

RT на русском05:36

Лукашенко пригласил Зеленского в Белоруссию

РЕН ТВ05:28
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 11:06, Ашберн

Лукашенко и Зеленский поговорили о Донбассе, экономическом взаимодействии и Европейских играх

КП - Беларусь05:42
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 11:06, Ашберн
Шоу-бизнес

Прокуратуру попросили проверить особняк Галкина и Пугачевой

Обновлено в 07:05
Происшествия

Подозреваемый в убийстве девушки-блогерши назвал свое пристрастие

Обновлено в 10:56
Транспорт

ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах

Обновлено в 03:37
Политика

Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата

Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 08:12
Футбол

ФИФА огласила претендентов на звание лучшего игрока года

Международная федерация футбола (ФИФА) в своем официальном Twitter огласила имена десяти претендентов на звание лучшего игрока года.
Обновлено в 10:35
Экономика

Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных

Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27
Единоборства

Поветкин может провести бой с Фьюри

Бой может состояться 31 августа в Лондоне. Всего в активе россиянина 34 победы (24 нокаутом) и два поражения.
Обновлено вчера в 14:24
Происшествия

В Перми пять человек пострадали при хлопке на пороховом заводе

На Пермском пороховом заводе во время демонтажа оборудования случился хлопок. В результате ЧП пострадали пять человек.
Обновлено в 10:23
Политика

Twitter заблокировал аккаунт посольства России в Сирии

Twitter приостановил действие аккаунта российской дипмиссии в Сирии, сообщили в посольстве России в ЮАР.
Обновлено в 07:05
Космос

В Мачу-Пикчу туристу удалось сфотографировать НЛО

Снимок был сделан туристом в древнем месте Мачу-Пикчу.
Обновлено вчера в 21:47
Футбол

«Спартак» объявил о переходе чемпиона мира по футболу Шюррле

Обновлено в 10:35
Экономика

Росстат зафиксировал первую за два года дефляцию в России

Росстат в период с 23 по 29 июля впервые в 2019 году зафиксировал дефляцию - потребительские цены, по оценке статистиков, снизились за отчетную неделю на 0,1%.
Обновлено в 09:48
Политика

Путин направил военных тушить пожары в Сибири

Обновлено в 08:42
Авто

Назван топ-10 самых продаваемых премиальных кроссоверов в РФ

Лидером ТОП-10 является японский внедорожник Lexus RX стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей.
Обновлено в 05:00
Общество

Названы самые похищаемые товары в российских магазинах

Обновлено в 07:52
Происшествия

Актер «Современника» арестован за ролик, оскорбляющий полицию

Обновлено в 09:18
Экономика

Эксперт объяснила низкую стоимость такси в России

Обновлено в 10:31
Кино

Netflix опубликовал первый трейлер «Ирландца» Мартина Скорсезе

Netflix выложил первый трейлер фильма "Ирландец", премьера которого запланирована на лето 2019 года.
Обновлено в 08:34
Футбол

«Арсенал» прибыл в Баку на матч Лиги Европы с «Нефтчи»

Обновлено в 10:18
Путешествия

«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье

Обновлено вчера в 14:30
Путешествия

Власти Шри-Ланки планируют выдавать бесплатные визы туристам из России

Шри-Ланка начнет выдавать бесплатные визы по прибытии туристам из 45 стран, в том числе приезжающим из России, сообщает телеканал News 1st со ссылкой на министра туризма, земель и религии Джона Амаратунга.
Обновлено в 07:05
Кино

Биографический фильм о Льве Яшине сняли в России

Обновлено в 09:52
Происшествия

У метро «Люблино» у мужчины отобрали рюкзак с 5 млн рублей

Вооруженный налет на мужчину совершен у станции метро на юго-востоке Москвы.
Обновлено в 09:28
Происшествия

В Иркутской области нашли живым одного из пропавших при паводке

Один из семи пропавших без вести из-за паводка в Иркутской области найден живым, сообщил губернатор Сергей Левченко.
Обновлено в 10:38
Армия и оружие

Китай применил тяжелый БПЛА против американского крейсера

Тайваньский пролив является местом геополитического напряжения и США регулярно проводит в нем демонстрации военной силы с целью поддержать Тайвань в его независимости от материкового Китая.
Обновлено вчера в 15:21
Происшествия

ФСБ предотвратила теракт в Татарстане

Силовики предотвратили теракт в Татарстане, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Операцию проводили совместно с МВД.
Обновлено в 06:19
Экономика

Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа

Ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров, которая начнется с 1 августа 2019 года, затронет около 14 млн граждан.
Обновлено в 03:32
Гаджеты

Samsung выпустит смартфон повышенной прочности Galaxy Active

Южнокорейская компания Samsung, по сообщениям сетевых источников, готовит к выпуску смартфон Galaxy Active, который будет выполнен в корпусе повышенной прочности.
Обновлено в 07:48
Здоровье

Медики назвали первый признак алкоголизма

Первым признаком алкоголизма является дрожь в руках и во всем теле человека, пишет «Медик Форум», ссылаясь на специалистов.
Обновлено в 03:05
Кино

«Король лев» тоже собрал миллиард долларов в мировом прокате

Ремейк мультфильма «Король лев» 1994 года от режиссёра Джона Фавро («Железный человек»), который дебютировал в кинотеатрах Северной Америки 19 июля, заработал в мировом прокате миллиард долларов.
Обновлено в 03:09
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Беларусь с 20 июля 1994 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное