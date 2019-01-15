Но запомните: никто нас не сдвинет с места, если мы будем работать эффективно. Белорусы заслужили нормальной жизни. И мы обязательно должны, сохранив независимость и суверенитет, улучшить жизнь наших людей.

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