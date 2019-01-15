Белорусы заслужили нормальной жизни. И мы обязательно должны, сохранив независимость и суверенитет, улучшить жизнь наших людей. В противном случае никому этот суверенитет будет не нужен. Это наиважнейшая задача для всех.

Наступивший 2019 год и будущий 2020-й станут для Белоруссии особыми, насыщенными политическими событиями. Об этом объявил президент страны Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

Лукашенко предупредил об угрозе Белоруссии с запада и востока

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