Политика
Лукашенко предупредил об угрозе Белоруссии с запада и востока
Лукашенко предупредил об угрозе Белоруссии с запада и востокаLenta.ru05:00
Наступивший 2019 год и будущий 2020-й станут для Белоруссии особыми, насыщенными политическими событиями. Об этом объявил президент страны Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.
Lenta.ru05:00
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Белорусы заслужили нормальной жизни. И мы обязательно должны, сохранив независимость и суверенитет, улучшить жизнь наших людей. В противном случае никому этот суверенитет будет не нужен. Это наиважнейшая задача для всех.
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Политика
США назвали встречу с Россией по ДРСМД разочаровывающей
США разочарованы встречей с Россией по поводу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, которая прошла в Женеве, заявила заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.
Обновлено в 08:58
Политика
Задержанные украинские моряки отказались давать показания в суде
Украинские моряки, которые были задержаны в результате инцидента в Керченском проливе, отказались давать показания в Лефортовском суде Москвы.
Обновлено в 06:57
Политика
Парламент Венесуэлы признал Мадуро узурпатором
Ранее три знакомых с ситуацией источника рассказали, что американский президент Дональд Трамп рассматривает кандидатуру лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо в качестве легитимного президента страны.
Обновлено в 13:40
Политика
Комитет рекомендовал Госдуме отказаться от участия в ПАСЕ в 2019 году
Комитет Госдумы по международным делам рекомендовал нижней палате парламента принять проект заявления о ситуации в ПАСЕ и не участвовать в работе Ассамблеи в 2019 году, передает корреспондент ИА REGNUM 15 января.
Обновлено в 08:31
Политика
Медведев высказался о проблемах российского бизнеса
Премьер-министр Дмитрий Медведев высказался о проблемах российского бизнеса. Об этом сообщает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 05:40
Политика
Эрдоган одобрил вывод американских войск из Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает правильным вывод американских войск из Сирии, так как Вашингтон не имеет серьезной заинтересованности в прекращении конфликта.
Обновлено в 11:45
Политика
Эммерсон Мнангагва: Зимбабве заинтересована в кредитах от России
Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, который в конце 2017 года после неожиданного развития событий сменил на этом посту правившего более 30 лет Роберта Мугабе, прибыл с первым официальным визитом в Россию.
Обновлено в 05:56
Политика
ЦИК Украины зарегистрировал еще троих кандидатов в президенты
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины зарегистрировала в качестве кандидатов на пост главы государства бывшего министра обороны и председателя партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, лидера партии "Наши" Евгения Мураева и заместителя председателя комитета Верховной рады по законодательному обеспечению правоохранительной деятельности Виталия Куприя.
Обновлено в 12:39
Политика
Путин сменил посла России в ЦАР
Президент России Владимир Путин назначил Владимира Титоренко новым чрезвычайный и полномочным послом страны в Центрально-Африканской Республике (ЦАР).
Обновлено в 10:11
Политика
Путин проведёт заседание наблюдательного совета АСИ
Сегодня, 15 января президент России Владимир Путин проведёт заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ), сообщается на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 23:23
Политика
США создали более 200 военных биолабораторий, заявил Патрушев
Совет безопасности России не исключает разработки биологического оружия нового поколения рядом стран, при этом США создали более 200 биологических военных лабораторий по всему миру, в том числе на Украине и в странах СНГ, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Обновлено в 10:14
Политика
В Японии заявили о неизменности позиции по мирному договору с Россией
Позиция Японии в отношении мирного договора с Россией и принадлежности южной части Курильских островов остается неизменной.
Обновлено в 00:44
Политика
Порошенко назвал свою цель на ближайшую пятилетку
По данным опросов социологической службы «Рейтинг», Порошенко занимает последние места среди кандидатов, за которых готовы голосовать жители страны, и стабильно возглавляет антирейтинг.
Обновлено в 10:26
Политика
Экс-глава «Правого сектора» порассуждал о третьем Майдане
Отвечая на вопрос, в каком случае экс-лидер «Правого сектора» «подорвется и поведет людей в Киев на третий Майдан», Ярош указал, что такое произойдет «в случае капитуляции» Украины.
Обновлено в 08:32
Политика
Трамп устроил фуршет с фастфудом в Белом доме
Обновлено в 05:13