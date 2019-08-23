с чего всё началось

В июле Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.

Экономика ФАС одобрила продажу крупной лизинговой компании «Трансфин-М» Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила продажу крупной лизинговой компании – «Трансфин-М».

Шоу-бизнес Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке у актрисы У актрисы Анастасии Заворотнюк нет проблем со здоровьем, заявил её концертный директор Стас Христов.

Политика Мария Захарова станцевала лезгинку Официальный представитель МИД Россиии Мария Захарова станцевала лезгинку перед публикой на молодежном форуме «Машук-2019».

Здоровье Онколог перечислила 12 основных симптомов рака Стало известно, какие симптомы могут свидетельствовать о развитии онкологических заболеваний.

Политика МИД Чехии отреагировал на осквернение памятника маршалу Коневу в Праге Министерство иностранных дел Чехии выразило сожаление из-за осквернения неизвестными вандалами памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.

Авто Aurus Senat появился в продаже в качестве крупномасштабной модели Как сообщает портал «Wroom», поставками модели машины Aurus Senat S600 в масштабе 1:43 занялась компания DIP Models.

Политика Макрон заявил, что «капитализм деградировал и сошел с ума» Президент Франции Эмманюэль Макрон считает необходимым, чтобы после саммита Группы семи, который пройдет 24-26 августа в Биаррице, было начато на различных уровнях рассмотрение вопроса о реформе мировой системы отношений.

Происшествия В Дагестане семья с двумя детьми погибла под камнепадом В Цумадинском районе Дагестане под камнепад попала легковая машина, в которой находилась супружеская пара с двумя детьми.

Футбол Нападающий «Уотфорда» может перейти в «Динамо» Отмечается, что Динамо намерено арендовать итальянского нападающего до конца сезона.

Политика Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном Британский премьер-министр Борис Джонсон положил ногу на стол в Елисейском дворце в разгар своей встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном, сообщает издание The Business Insider.

Хоккей Путин и Медведев поздравили россиян с первой победой на Кубке мира Президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев поздравили ярославскую команду "Локо" с победой над молодежной командой Канады в первом матче на Кубке мира по хоккею среди юниоров.

Политика Как пакт Молотова — Риббентропа предопределил победу над нацизмом 80 лет назад был заключён договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, известный также как пакт Молотова — Риббентропа.

Авто В Германии обнаружена стоянка с тысячами неисправных Mercedes-Benz Как сообщает издание «Wroom» со ссылкой на Radio Bremen, возле города Бремен обосновались тысячи автомобилей немецкой марки Mercedes-Benz, у которых есть дефекты.

Политика Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю Премьер-министр Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.

Происшествия Архангельский Минздрав объяснил найденный у одного из врачей цезий-137 У одного из архангельских медиков, который работал с пострадавшими в результате аварии на военном полигоне под Северодвинском, когда при испытании жидкостной реактивной двигательной установки там произошел взрыв, нашли радиоактивный цезий-137.

Здоровье 92 человека заразились мышиной лихорадкой в Тульской области Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС), в народе называемая мышиной лихорадкой, бушует в Тульской области.

Общество Принц Уильям и Кейт Миддлтон показали пример Гарри и Меган Герцог и герцогиня Кембриджские решили показать британцам пример скромности и вместе с детьми отправились в Шотландию рейсом эконом-класса, передаёт teleprogramma.pro.

Армия и оружие Кишмария и Шойгу подписали соглашение о модернизации армии Абхазии Главы оборонных ведомств обсудили сотрудничество двух стран, а также заключили соглашение между Москвой и Сухумом о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил республики.

Общество В Петербурге определили 99 победителей кадрового конкурса Победители конкурса "Мой город - мои возможности" определились в Петербурге, ими стали 99 человек. Об этом сообщается на сайте конкурса.

Авто Стали известны главные конкуренты Lada XRAY Cross с вариатором Главными конкурентами новой версии LADA XRay Cross, по мнению маркетологов российского автогиганта, являются четыре автомобиля: KIA Rio X-Line; Hyundai Creta; Renault Duster; Renault Kaptur; Renault Sandero.

Экономика Трамп повысил пошлины на товары из Китая Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу о решении повысить пошлины, которые американские власти планировали ввести осенью на товары из Китая, в рамках ответных мер на увеличение Пекином ввозных пошлин на американские автомобили и запчасти.