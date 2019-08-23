Политика
Лукашенко представят программу интеграции с РоссиейLenta.ru 15:48
В июле Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.
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с чего всё началось
Россия и Белоруссия разработают 28 дорожных карт по интеграции, они будут готовы к 1 ноября, передает «Белта» по итогам доклада премьер-министра Белоруссии Сергея Румаса у президента республики Александра Лукашенко.Коммерсантъ10:16
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Экономика
ФАС одобрила продажу крупной лизинговой компании «Трансфин-М»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила продажу крупной лизинговой компании – «Трансфин-М».
Обновлено в 12:44
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке у актрисы
У актрисы Анастасии Заворотнюк нет проблем со здоровьем, заявил её концертный директор Стас Христов.
Обновлено в 10:50
Политика
Мария Захарова станцевала лезгинку
Официальный представитель МИД Россиии Мария Захарова станцевала лезгинку перед публикой на молодежном форуме «Машук-2019».
Обновлено вчера в 12:15
Здоровье
Онколог перечислила 12 основных симптомов рака
Стало известно, какие симптомы могут свидетельствовать о развитии онкологических заболеваний.
Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес
Мать Тимати «заблокировали» из-за видео с обнаженной внучкой
Мать Тимати была «заблокирована» из-за видео, на котором показана её обнаженная внучка Алиса.
Обновлено в 07:54
Здоровье
В США зафиксировали первый случай смерти от курения вейпа
Обновлено в 17:45
Политика
МИД Чехии отреагировал на осквернение памятника маршалу Коневу в Праге
Министерство иностранных дел Чехии выразило сожаление из-за осквернения неизвестными вандалами памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
Обновлено в 15:12
Авто
Aurus Senat появился в продаже в качестве крупномасштабной модели
Как сообщает портал «Wroom», поставками модели машины Aurus Senat S600 в масштабе 1:43 занялась компания DIP Models.
Обновлено в 02:25
Политика
Макрон заявил, что «капитализм деградировал и сошел с ума»
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает необходимым, чтобы после саммита Группы семи, который пройдет 24-26 августа в Биаррице, было начато на различных уровнях рассмотрение вопроса о реформе мировой системы отношений.
Обновлено в 14:41
Культура
Суд оштрафовал телеканал СТС за песню Лады Дэнс в сериале
Обновлено в 11:13
Происшествия
В Дагестане семья с двумя детьми погибла под камнепадом
В Цумадинском районе Дагестане под камнепад попала легковая машина, в которой находилась супружеская пара с двумя детьми.
Обновлено в 14:11
Футбол
Нападающий «Уотфорда» может перейти в «Динамо»
Отмечается, что Динамо намерено арендовать итальянского нападающего до конца сезона.
Обновлено в 13:20
Политика
Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном
Британский премьер-министр Борис Джонсон положил ногу на стол в Елисейском дворце в разгар своей встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном, сообщает издание The Business Insider.
Обновлено вчера в 16:23
Хоккей
Путин и Медведев поздравили россиян с первой победой на Кубке мира
Президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев поздравили ярославскую команду "Локо" с победой над молодежной командой Канады в первом матче на Кубке мира по хоккею среди юниоров.
Обновлено в 15:30
Политика
Как пакт Молотова — Риббентропа предопределил победу над нацизмом
80 лет назад был заключён договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, известный также как пакт Молотова — Риббентропа.
Обновлено в 02:45
Авто
В Германии обнаружена стоянка с тысячами неисправных Mercedes-Benz
Как сообщает издание «Wroom» со ссылкой на Radio Bremen, возле города Бремен обосновались тысячи автомобилей немецкой марки Mercedes-Benz, у которых есть дефекты.
Обновлено в 04:55
Политика
Британский телеканал снимет документальный фильм о Путине
Обновлено вчера в 02:41
Политика
Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Премьер-министр Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.
Обновлено в 14:47
Происшествия
Архангельский Минздрав объяснил найденный у одного из врачей цезий-137
У одного из архангельских медиков, который работал с пострадавшими в результате аварии на военном полигоне под Северодвинском, когда при испытании жидкостной реактивной двигательной установки там произошел взрыв, нашли радиоактивный цезий-137.
Обновлено в 08:23
Здоровье
92 человека заразились мышиной лихорадкой в Тульской области
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС), в народе называемая мышиной лихорадкой, бушует в Тульской области.
Обновлено в 16:45
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон показали пример Гарри и Меган
Герцог и герцогиня Кембриджские решили показать британцам пример скромности и вместе с детьми отправились в Шотландию рейсом эконом-класса, передаёт teleprogramma.pro.
Обновлено в 03:15
Армия и оружие
Кишмария и Шойгу подписали соглашение о модернизации армии Абхазии
Главы оборонных ведомств обсудили сотрудничество двух стран, а также заключили соглашение между Москвой и Сухумом о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил республики.
Обновлено в 06:10
Общество
В Петербурге определили 99 победителей кадрового конкурса
Победители конкурса "Мой город - мои возможности" определились в Петербурге, ими стали 99 человек. Об этом сообщается на сайте конкурса.
Обновлено в 16:57
Авто
Стали известны главные конкуренты Lada XRAY Cross с вариатором
Главными конкурентами новой версии LADA XRay Cross, по мнению маркетологов российского автогиганта, являются четыре автомобиля: KIA Rio X-Line; Hyundai Creta; Renault Duster; Renault Kaptur; Renault Sandero.
Обновлено в 01:21
Единоборства
Усик «поздравил» подписчика в Instagram с «Днем флага ЛГБТ»
«С днем флага», – заявил Усик в Instagram, добавив рядом с надписью изображения флага Украины.
Обновлено в 16:51
Экономика
Трамп повысил пошлины на товары из Китая
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу о решении повысить пошлины, которые американские власти планировали ввести осенью на товары из Китая, в рамках ответных мер на увеличение Пекином ввозных пошлин на американские автомобили и запчасти.
Обновлено в 17:40
Игры
Ритуалы по инструкции: Exorcise the Demons выйдет в сентябре
Все прочие снабжены книгой ритуалов и должны выдавать ему инструкции.
Обновлено в 15:35
Общество
Первый за 15 лет визит к обломкам «Титаника» поразил ученых
Ученые совершили пять погружений, снимая первые в истории кадры корабля 4K и собрали богатый материал для нового документального фильма.
Обновлено 21 августа в 23:48