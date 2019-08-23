Политика

Лукашенко представят программу интеграции с РоссиейLenta.ru вчера в 15:48

В июле Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.
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Белоруссия 27 августа представит программу интеграции с Россией

Коммерсантъвчера в 18:43

Минск и Москва могут парафировать программу по интеграции в сентябре

RT на русскомвчера в 07:19

Белоруссия представит программу интеграции с Россией

РЕН ТВвчера в 15:34

Правительство Белоруссии предложит Лукашенко план интеграции с Россией

Известиявчера в 15:15

В Белоруссии раскрыли детали программы по интеграции с Россией

Взгляд.рувчера в 07:19

Румас рассказал о принципе «две страны — один рынок» в интеграции с Россией

РИА Новостивчера в 07:48

Правительство Белоруссии 27 августа представит президенту программу интеграции с Россией

ТАССвчера в 15:37
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Космос

Повторную стыковку «Союза» с МКС решили перенести

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Здоровье

В России за пять лет увеличилось число страдающих ожирением

Число россиян с диагнозом «ожирение» за последние пять лет выросло почти в полтора раза.
Обновлено в 02:02
Шоу-бизнес

Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке у актрисы

У актрисы Анастасии Заворотнюк нет проблем со здоровьем, заявил её концертный директор Стас Христов.
Обновлено вчера в 10:50
Политика

В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian

Обновлено вчера в 15:58
Происшествия

Коллекторы открыли огонь по отцу с ребенком в Подмосковье

Полиция проверяет сообщение о коллекторах, обстрелявших из пневматического пистолета отца и его ребенка в подмосковном Красногорске.
Обновлено в 06:05
Кино

Disney анонсировал сериал про Оби-Вана Кеноби с Юэном Макгрегором

Обновлено в 02:44
Политика

Зеленский назвал украинский гимн главным хитом

Обновлено в 05:00
Политика

Французский контейнерный перевозчик отказался от Севморпути

Одна из крупнейших транспортных компаний CGA CGM, занимающаяся контейнерными морскими перевозками, отказалась от использования Северного морского пути и других транспортных коридоров в Арктике по экологическим соображениям, сообщила в субботу, 24 августа, французская Le Figaro.
Обновлено в 05:35
Политика

В Киеве в честь Дня независимости Украины прошло «Шествие достоинства»

"Шествие достоинства" при участии президента Украины Владимира Зеленского прошло в субботу в центре Киева по случаю Дня независимости Украины.
Обновлено в 04:25
Политика

Захарова ответила Киеву на слова об украинском флаге над Владивостоком

Ранее Омелян выступил с утверждением о том, что "над Владивостоком снова будет украинский флаг", как это было "100 лет назад", сообщило украинское интернет-издание "ПолитНавигатор".
Обновлено в 02:43
Армия и оружие

Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытания

Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.
Обновлено вчера в 09:20
Происшествия

Водитель Mercedes на зимней резине улетел в Ново-Адмиралтейский канал

По предварительной информации, в Адмиралтейском районе Петербурга у набережной Ново-Адмиралтейского канала 35-летний водитель автомобиля Mercedes A-класса не справился с управлением на мокрой дороге и на левом закруглении дороги наехал на ограждение и упал в канал.
Обновлено в 03:46
Экономика

Deutsche Bank заплатит $16 млн штрафа за прием на работу россиян

Deutsche Bank будет вынужден заплатить свыше $16 млн штрафа из-за обвинений, что финансовая организация якобы в корыстных целях, чтобы извлечь выгоду, нанимала родственников иностранных чиновников, в том числе и российских.
Обновлено в 04:54
Армия и оружие

В Анапе приступили к созданию оружия на новых физических принципах

Обновлено в 01:30
Политика

Трамп заявил о новом увеличении пошлин на китайские товары

Торговая война между США и Китаем началась в 2018 году после того, как Дональд Трамп ввел и увеличил пошлины на ввоз ряда китайских товаров.
Обновлено вчера в 17:29
Политика

Шойгу предложил Молдавии утилизировать боеприпасы в Приднестровье

Президент Молдавии Игорь Додон после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что российская сторона предложила начать процесс утилизации боеприпасов из Приднестровья.
Обновлено в 05:25
Политика

Зеленский сообщил об утренних СМС от Генштаба по обстрелам в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что скоро в его стране появится новая знаковая дата, которая ознаменует наступление мира.
Обновлено в 04:39
Происшествия

Уголовное дело возбудили после ДТП с автобусом в Ижевске

Уголовное дело возбуждено после ДТП с участием автобуса в Ижевске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Удмуртии.
Обновлено в 04:46
Армия и оружие

Видео: Германия выдала РФ уроженца Чечни, которого обвиняют в пособничестве ИГ*

В московском аэропорту «Шереметьево» 23 августа приземлился самолет из Германии с экстрадированным уроженцем Чеченской республики Сосланом Абубакаровым.
Обновлено вчера в 12:21
Игры

Опубликован релизный трейлер Decay of Logos

Представители компании Amplify Creations опубликовали релизный трейлер новой RPG-игры под названием Decay of Logos, часто сравниваемой с нашумевшей The Legend of Zelda: Breath of the Wild.
Обновлено в 05:13
Футбол

«Локомотив» обыграл «Краснодар» в матче молодёжного первенства России

В матче 7-го тура молодёжного первенства России «Краснодар» принимал московский «Локомотив».
Обновлено в 05:48
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Калуге

Обновлено в 05:03
Происшествия

На Ставрополье во время кесарева умерла женщина

Смерть роженицы произошла во время кесарева сечения из-за нарушений, которые допустил медицинский персонал при родовспоможении.
Обновлено вчера в 15:46
Наука

Моноциты восстановили популяцию клеток Лангерганса в коже мышей

Новое исследование подтверждает, что у мышей донорские моноциты заселяют эпидермис и восстанавливают популяцию этих клеток.
Обновлено вчера в 14:00
Политика

CNN: Трамп выражал нежелание ехать на саммит G7

Президент США Дональд Трамп в течение последних месяцев выражал недовольство в связи с необходимостью посетить предстоящий саммит стран "семерки" в Биаррице, в частности, из-за того, что там, по его мнению, будут уделять слишком много внимания вопросам экологии.
Обновлено вчера в 15:46
Гаджеты

Смартфоны Redmi Note 8 и Note 8 Pro будут поддерживать 25-кратный зум

До анонса смартфонов Redmi Note 8 и Note 8 Pro осталась неделя, но мы с каждым днём узнаём о них всё больше.
Обновлено 22 августа в 04:58
Политика

Лукашенко: Зеленский попросил у Белоруссии поддержки

Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Белоруссии поддержки, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром страны Сергеем Румасом.
Обновлено вчера в 10:13
Баскетбол

Сборная США по баскетболу проиграла впервые за 13 лет

Обновлено в 05:43
Происшествия

В ДТП с автобусом под Волгоградом погибли пять человек

Утром 24 августа на трассе в Новоаннинском районе Волгоградской области легковой автомобиль Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и врезался в рейсовый автобус, следовавший из Жирновска в Москву.
Обновлено в 05:17
Хоккей

Что говорили о дисквалификации Кузнецова за океаном

"Партнёры Кузнецова захотят получить ответы" Решение IIHF дисквалифицировать нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Евгения Кузнецова на четыре года из-за обнаружения в его допинг-пробе кокаина вызвало серьёзную реакцию за океаном.
Обновлено в 05:26
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